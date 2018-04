J. Kóbor z Omegy: V Leviciach bude veľkolepá šou. Presná kópia tej v Budapešti (+ FOTO z návštevy v Leviciach)

Po koncertoch v hlavných mestách Maďarska či Česka nasledujú 12. mája Levice. Legendárna kapela oslavuje 55. výročie na hudobnej scéne. Spevák prišiel do Levíc.

25. apr 2018 o 17:43 Jana Némethová

LEVICE. Približne dva týždne ostávajú do koncertu roka, na ktorom vystúpi maďarská kapela Omega.

Jej frontman János Kóbor sa dnes (25. apríla) zúčastnil tlačovky v Leviciach. Okrem iného opísal, aká šou sa na levickom zimnom štadióne chystá. Tiež to, za akých okolností sa kapela spriatelila s členmi známej skupiny Queen, či ako sa udržuje v kondičke. "Každý deň nosím dcéru do školy. Je pravda, že sa tam nestretávam s rovesníkmi," zažartoval a dodal: "Ale nemenil by som."

