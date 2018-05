LEVICKÝ NADJAZD: Ako pokročila plánovaná rekonštrukcia?

Úrad pre verejné obstarávanie už rozhodol. Vylúčeného uchádzača vrátil späť do súťaže. Víťaza chcú vybrať do júla.

14. máj 2018 o 1:10 Miriam Hojčušová, (JN)

LEVICE. Termín rekonštrukcie viacerých mostov sa opäť odsúva. Víťaz súťaže nie je dodnes vybraný.

Slovenská správa ciest opakovane predĺžila viazanosť ponúk – tentoraz z konca apríla na koniec júla. „To znamená, že v tejto lehote bude podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom,“ tvrdí hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

Podľa pôvodných plánov, „ak by všetko išlo normálne“, sa práce mali začať už na jar a do zimy mali byť ukončené. Vlani to avizoval generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest.

Rozhodnutie nie je právoplatné

SSC vypísala opakovanú súťaž na rekonštrukciu mostov v Nitrianskom a Trnavskom kraji vlani na jar, obálky otvorili v októbri. Ponuky ale stále nevyhodnotili. Dôvodom bola námietka proti vylúčeniu zo súťaže, ktorú podal jeden z účastníkov.

Preskúmal ju úrad pre verejné obstarávanie, ktorý rozhodol 26. apríla. „Nariadil vrátiť vylúčeného uchádzača do procesu do 30 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,“ informovala Karelová.

Ponuku vylúčeného uchádzača tak musí SSC zaradiť späť do procesu verejného obstarávania a opätovne ju vyhodnotiť. „Vzhľadom na to, že rozhodnutie ešte nebolo doručené všetkým adresátom a neuplynula lehota na podanie odvolania, ešte nenadobudlo právoplatnosť,“ vyjadrila sa Jana Zvončeková, hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie.

Levice aj Slatina

V balíku, na ktorý SSC vypísala súťaž, sú mosty v Nitre (cesta I/64), Holíči (I/51), Slatine (I/75), Leviciach (I/51) a Nových Zámkoch (I/75). Náklady na rekonštrukciu budú financované z eurofondov. Rekonštrukcia má trvať až osemnásť mesiacov.

Most v Leviciach bol postavený v roku 1965, dovtedy viedla hlavná cestná spojnica Levíc s Nitrou cez železničnú trať. Za polstoročie prešiel most jednou generálnou opravou v roku 1986. Dôvodom bola porušená hydroizolácia.

Rekonštrukcia levického nadjazdu bola zo strany SSC prvýkrát avizovaná v roku 2013, keď na moste evidovali opakované poškodenia železných uzáverov. Na jeho rekonštrukciu bolo vo februári 2015 vypísané verejné obstarávanie. Následne bolo zrušené.

Na moste v roku 2015 obmedzili rýchlosť na 30 km/h kvôli otrasom pri prechode áut poškodenými železnými uzávermi a tiež vznikajúcim dopravným kolíziám. Chodcom zase zakázali vstup na nebezpečné schody.