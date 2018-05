Počas jarmočného víkendu prepadli na rôznych miestach centra Levíc dvoch ľudí

Trojčlenná skupina si vytypovala 20-ročného muža. O hodinu neskôr iná trojica prepadla 23-ročnú ženu.

22. máj 2018 o 16:00 Jana Némethová

LEVICE. Počas uplynulého víkendu došlo k dvom skutkom zločinu lúpeže. Stali sa v nočných hodinách, krátko po sebe na Ulici sv. Michala a Mlynskej ulici. Obe sú v centre mesta, kde sa konal jarmok.

Muža zvalili a dokopali

Ako informovala polícia, na Ulici sv. Michala si tri osoby vytypovali 20-ročného muža – žiadali od neho prenosný reproduktor, ktorý mal v ruksaku, čo on odmietol. Keď sa dal pre trojicou na útek, dobehli ho a fyzicky napadli. „Zvalili ho na zem, kde ho udierali päsťami do tváre a kopali do celého tela, pričom sa zmocnili jeho osobných vecí,“ opísala Božena Bruchterová, krajská policajná hovorkyňa s tým, že po skutku všetci traja z miesta ušli. „Poškodenému spôsobili ľahké zranenie. Krádežou mu vznikla škoda predbežne vo výške 350 eur.“

Z lupu sa trojica netešila dlho. Levickí kriminalisti už na druhý deň zadržali troch podozrivých z okresu Levice.

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Levíc obvinil zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva 35-ročného Emanuela, 21-ročného Oldricha a mladistvého 15-ročného Štefana. Obvineným hrozí v zmysle trestného zákona za zločin lúpeže trest odňatia slobody na tri až osem rokov. U mladistvého sa trest spravidla znižuje na polovicu,“ doplnila hovorkyňa. Vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na väzobné trestné stíhanie obvineného Emanuela a Oldricha.

Útočila aj „ženská trojka"

Asi hodinu po tomto skutku bola na Mlynskej ulici lúpežne prepadnutá 23-ročná žena. „Tri neznáme osoby chytili poškodenú zozadu, pričom ju ťahali za vlasy. Jedna z páchateliek jej strhla z pleca kabelku, v ktorej mala poškodená mobilný telefón, finančnú hotovosť a osobné doklady,“ priblížila policajná hovorkyňa ďalší útok, napadnutá žena tentoraz neutrpela žiadne vážne zranenie. Krádežou jej vznikla škoda vo výške 370 eur.

Kriminalisti z Levíc na druhý deň zadržali mladistvú 16-ročnú Kristínu, 18-ročnú Tinu a 21-ročnú Katarínu.

Katarína z Levíc bola obvinená zo zločinu lúpeže, za čo jej v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Kristína a Tina boli obvinené z prečinu výtržníctva, za čo im môže byť uložený trest odňatia slobody na tri roky.