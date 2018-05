ÚTEK: Muža odvážala eskorta zo súdu do väzby. Ušiel a skočil do vody pri mlyne v Leviciach

Z elektrárne ho zachraňovali hasiči.

23. máj 2018 o 11:21 Jana Némethová

V týchto miestach preskočil utečenec zábradlie a skočil do Pereca. Incident sa odohral kúsok od Okresného súdu v Leviciach na Mlynskej ulici. (Zdroj: Jana Némethová)

LEVICE. Dnes dopoludnia si muž vypočul verdikt okresného sudcu: Odsedí si osem mesiacov. Do výkonu trestu ho mala odviesť policajná eskorta. Ešte pred budovou súdu na Mlynskej ulici jej ušiel z auta. Prekonal zábradlie a skočil do vody kanála Perec.

Slúži ako prívod vody do malej elektrárne vedľa bývalého mlyna, ktorá je dodnes funkčná. V miestach, kam utečenec dopadol, má Perec hĺbku približne 1,2 metra. Podľa opisu svedkov udalosti sa následne skryl pri stavidlách elektrárne, kde je voda hlbšia a prúd silnejší.

Vypočul si verdikt a ušiel

„Začal kričať o pomoc,“ priblížil veliteľ zásahovej jednotky HaZZ Levice. Hasiči použili protipovodňové obleky a lanovou technikou sa im muža podarilo z útrob zariadenia vytiahnuť. „Bol v dobrom stave,“ dodal veliteľ.

Odsúdeného sa ujali záchranári.

Podľa hovorkyne Krajského súdu Nitra Lenky Kiradžiev sa incident odohral, keď si muž prevzal rozhodnutie sudcu a policajná eskorta ho mala dodať do výkonu trestu. Odsúdený bol na osem mesiacov so zaradením do stredného stupňa ostrahy.

Ako sa mu podarilo ujsť?

Prípadom sa zaoberá polícia. Podľa Boženy Bruchterovej, krajskej policajnej hovorkyne, policajti odboru kriminálnej polície z Levíc dnes dopoludnia vypátrali 36-ročného muža, ktorý nenastúpil do výkonu trestu odňatia slobody. „Muž bol právoplatne odsúdený za drogovú trestnú činnosť a trestný čin útoku na verejného činiteľa,“ upresnila a opísala aj, ako sa mužovi podarilo ujsť: „Počas predvádzania osoby boli v služobnom motorovom vozidle dvaja policajti, pričom jeden sedel na zadnom sedadle vedľa odsúdeného muža. Pri odchode spred budovy Okresného súdu v Leviciach nečakane otvoril na služobnom motorovom vozidle na strane spolujazdca dvere neznámy muž. Predvádzaný 36-ročný Dušan z auta vyskočil a dal sa na útek.“

Asi po 20 metroch skočil do potoka Perec, z ktorého ho vytiahli hasiči. Privolení záchranári uviedli, že muž neutrpel žiadne vážne zranenie. Šahana predviedli policajti na odbor kriminálnej polície v Leviciach.

„Na osobnej slobode bol obmedzený aj 39-ročný muž, ktorý je podozrivý z napomáhania pri úteku,“ ukončila s tým, že polícia vykonávajú procesné úkony na objasnenie skutku.