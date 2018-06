KURIOZITA: Rybám v Hrone vybudujú cestu s odpočívadlami a vodopádom

Takmer pol kilometra dlhý rybovod povedie popod cestu a ponad kanál Perec. Prekoná aj hať Vodného diela Veľké Kozmálovce.

31. máj 2018 o 1:10 Jana Némethová

VEĽKÉ KOZMÁLOVCE. Vodné dielo sprevádzkovali v roku 1988. V tých časoch sa ešte neuvažovalo o tom, ako pomôcť rybám dostať sa na prirodzené neresiská. Na jar, v čase neresenia smerujú z Dunaja proti prúdu Hrona.

Po 30 rokoch má pri vodnom diele pribudnú tzv. rybovod. Podobné vodné cesty sú už povinnou súčasťou novobudovaných malých vodných elektrární.

Vodohospodári sa musia vysporiadať s vodnými stavbami budovanými v minulosti. Spolu s ichtiológmi a pracovníkmi životného prostredia vytvorili komisiu na posudzovanie migračných bariér a zoznam prekážok, ktoré budú postupne likvidovať alebo prispôsobovať na pohyb rýb. Najväčšou prekážkou na rieke Hron je hať Veľké Kozmálovce.

Na jar stopne ryby hať

Hron je s 298 kilometrami druhou najväčšou slovenskou riekou. Pramení pri Telgárte a pri Kamenici nad Hronom ústí do Dunaja.

Každý rok na jar sa pohnú milióny rýb proti prúdu. Hľadajú si miesta, kde sa môžu neresiť.

„Ryby migrujú v jarných vodách na neres do plytkých vôd,“ hovorí Pavol Barcík, predseda mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Leviciach. Ide hlavne o mreny, jalce, podustvy, nosále. Hať vo Veľkých Kozmálovciach je pre ne neprekonateľnou prekážkou. Cez jej prevýšenie sa ďalej smerom k prameňu nedostanú. Každoročne koncom leta musia preto rybári nasádzať do rieku mladé rybky. „Vlani nás celkové zarybnenie stálo 130-tisíc eur,“ približuje s tým, do tejto sumy spadajú aj ďalšie lokality v ich regionálnej pôsobnosti.

Do Hrona nasádzajú rybky s dĺžkou osem až desať centimetrov. V zime ich počty zdecimujú kormorány, ktorá sa v okolí hate zdržiavajú.

Vodnú cestu, ktorou by ryby prekonali kozmálovskú hať a mohli by pokračovať ďalej k neresiskám, rybári vítajú. Čiastočne sú ale skeptickí – o budovaní rybochodu sa hovorí už niekoľko rokov.

Povinnosť zabezpečiť ho ukladá správcom toku Európska únia. Z jej peňazí bude financovaný aj projekt v hodnote takmer 1,9 milióna eur. Vďaka nemu má byť rybochod na vodnom diele Veľké Kozmálovce vybudovaný už v najbližších mesiacoch.

Vodná cesta pre ryby

„Predmetom riešenia projektu je odstránenie migračnej prekážky v toku Hron – hať Veľké Kozmálovce,“ hovorí Pavel Machava, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Pripúšťa, že v minulosti boli viackrát pokusy o spriechodnenie tejto bariéry: „Neboli ale realizované, lebo nespĺňali ichtyologické prvky daného rybieho pásma.“

Rybovod je navrhnutý ako bezprepážkový kanál s bystrinnými prvkami. „Vtok do rybovodu bude tvorený viacerými otvormi tak, aby sa v čo najväčšej miere zachovával konštantný prietok,“ opisuje plánovanú trasu s tým, že má byť dlhá 485 metrov a ryby v nej nájdu aj miesta na odpočinok s pokojnejšou vodou.

„Základným prvkom koryta budú riečne kamene kladené do betónu, aby sa prúdenie čo najviac podobalo prirodzeným podmienkam,“ pridáva.

Na trase takmer pol kilometra prekoná rybovod viaceré prekážky. Pôjde popod prístupovú cestu k vodnej stavbe. Aby ostal zabezpečený prístup, rybovod osadia do rámových prefabrikátov. Križovať bude aj tok Perec, ktorý je napájaný z Hrona a tiež ochrannú hrádzu.

„Súčasťou tohto objektu je aj vábiaci vodopád, ktorý bude s hrmotom dopadať do rieky Hron a vábiť ryby do rybovodu. Na celej trase rybovodu budú osadené balvany, ktoré zabezpečia prekážku medzi prúdnicou a pokojnými časťami toku,“ doplnil hovorca technické riešenie.

Peniaze sú už sú, čakajú na výsledky kontroly

SVP podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4. apríla. Verejná súťaž na stavebné práce už bola ukončená. Podľa P. Machavu teraz čakajú na výsledky povinnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania, až potom pristúpia k podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavebných prác.

„Predpokladá sa, že kontrola bude ukončená do konca mája a v priebehu mesiaca jún môžu byť stavebné práce zahájené. Trvanie stavebných prác je naplánované na 18 mesiacov,“ dodal hovorca.