Stratená voda z rybníka a aj ryby sú po roku späť

Mladí rybári sa postarali o prehĺbenie nádrže a úpravy okolia. Pred pár dňami na rybníku otvorili sezónu súťažou v rybolove detí.

14. jún 2018 o 1:10 Jana Némethová

TEKOVSKÉ LUŽANY. Z rybníčka v strede dediny sa opakovane strácala voda. Zásobovaný je spodnou vodou z Hrona.

Situácia sa vlani zhoršila natoľko, že ryby začali hynúť.

Miestny rybársky spolok sa rozhodol konať. Pomohla aj obec.

Prvá rybačka? Pre deti!

Prvú júnovú sobotu bolo na brehoch nádrže rušno. Konali sa tu detské rybárske preteky. Miestni rybári touto súťažou oficiálne odovzdali do užívania obnovenú lokalitu. Ešte predtým sem pozvali sponzorov, ktorí im s prácami pomohli.

Rybníček v strede dediny miestni volajú Prekár. V obci je od nepamäti - kedysi v „jame“ vyrábali nepálené tehly a korytá.

„Prišlo 28 detí, najmladší rybár mal tri roky,“ zhrnul podujatie Tamás Batár, člen rybárskeho spolku. Podľa jeho slov okrem občerstvenia a darčeka odchádzali deti aj so zážitkom: „Všetci súťažiaci si ulovili svoju rybu, dokopy 110 kilogramov. Všetky ryby dali naspäť do vody.“

A o to rybárom išlo – privítať vo vynovenej oddychovej zóne v strede dediny malých aj veľkých.

V rybníku ako na púšti

Každoročne v auguste, v rámci obecných slávností, organizujú rybársku súťaž. Vlani ju museli zrušiť. Nádrž bola dlhodobo bez vody. „Začiatkom júna začal rybníček, ktorý nemá prítok, vysýchať. Zásobovaný je spodnou vodou z Hrona. Keďže bolo sucho, hladina klesla natoľko, že dno bolo popraskané. Dalo sa po ňom chodiť,“ opísal vlani.

Úbytok vody mal dopad na ryby, ktoré do jazierka v minulosti vysadili - ryby začali hynúť. Premiestnili ich teda do susednej nádrže, ktorá vznikla odčlenením od jazierka približne pred pätnástimi rokmi, keď potrebovali stálu zásobáreň vody pre neďalekú hasičskú zbrojnicu. Túto časť vtedy oddelili hrádzou a prehĺbili v nej dno o približne meter. Do nej potom ryby poprenášali.

Ostrovček pre divé kačky

Miestny rybársky spolok, ktorý má vyše tridsať členov, je správcom rybníka. Členovia sa zhodli, že nádrž s rozmermi 50 krát 200 metrov je potrebné vyčistiť od nánosov, aby sa prehĺbilo dno a znova sa zaplnila hronskou vodou. Od septembra nastúpila firma na odstránenie bahna. Medzičasom odstránili staré vŕby, ktorých listy končili pod hladinou. Na jeseň štrkom vyložili a upravili svahy nádrže, aby bol plynulý prístup do vody.

„V strede sa vytvoril ostrovček s trstinou, kde budú môcť hniezdiť divé kačky. Na brehu sme vysadili do dvadsať stromčekov,“ priblížil práce.

V októbri sa začala pripravená nádrž zapĺňať vodou. „Kým bola plná, trvalo to asi mesiac. Potom sme nasadili nové ryby – šťuky, kapry, zubáče, amury, plotice, karasy, pleskáče,“ vymenoval s tým, že počas zimy vo vode vegetovali, v marci ich začali prikrmovať.

V terénnych úpravách pokračovali aj v jarných mesiacoch. Vytvorili 25 rybárskych miest s betónovými schodiskami do vody, osadili odpadové koše, lavičky a celé okolie pokosili.

Okrem rýb do vody sa k rybníku vrátili aj divé kačky. „V dvoch hniezdach mali dva páry dokopy 16 mladých. Keďže ale okolie nebolo zarastené, odviedli ich na chovný rybník v dedine,“ opísal Tamás Batár. Rybári teraz dúfajú, že najbližšie sa už kačky zahniezdia na ostrovčeku v strede rybníčka.

S nápadom prišli mladí

O nove oddychovej zóne hovorí starosta Marián Kotora ako „o pýche obce, ktorú pozitívne hodnotia nielen obyvatelia Lužian, ale aj ľudia, ktorí nás navštívia“.

Podľa jeho slov si cení, že myšlienka aj nápady boli občianskou iniciatívou. „Uvítal som, že sa toho chytili mladí rybári, ktorí ukázali, že im záleží na rybačke, ale aj na prostredí. Spravili veľký kus práce,“ ocenil starosta.