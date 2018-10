Parádne tekovské kroje vyvetrajú v New Yorku

Čilejkári pocestujú lietadlom v kroji. V tradičnom odeve navštívia viaceré miesta v Amerike.

20. okt 2018 o 1:10 Jana Némethová

REGIÓN. Rybníčanka, Starotekovčanka a Kozárovčan sa už balia na cestu za „Veľkú mláku“ - Atlantik.

Nečaká ich klasická poznávačka, ale stretnutie s rodákmi. Predstaviť chcú čilejkársky folklór so všetkým, čo k tomu patrí – teda aj s bohato zdobenými tekovskými krojmi.

Newyorčanom aj zaspievajú

„Zbaliť sa do dvoch tašiek bude problém,“ hovorí Monika Miškovičová Savová, ktorá denne strávi za šijacím strojom niekoľko hodín. Finišuje s prípravou garderóby, aby si vo „Veľkom jablku“, ako New York volajú, nemusela oblečenie prať. Blúzok do kroja bude potrebovať hneď niekoľko.

Šije aj spodné čepce, tie chce podarovať členom tamojšej folklórnej skupiny Limbora a tiež tradičnú košeľu pre harmonikára Juraja Matoláka. V New Yorku býva niekoľko rokov a hudobné gény po ňom zdedila jeho dcéra, ktorú vybrali, aby na verejnom podujatí zaspievala americkú hymnu.

„Poslala som mu noty piesne Od Tekova vietor veje. V sprievode jeho harmoniky by sme ju chceli zaspievať na Time Square. Ako inak, v tekovských krojoch,“ prezrádza časť plánov Rybníčkanka.

Propagovať Tekov spolu s ňou vyrážajú aj folkloristka Lucia Bátovská zo Starého Tekova, učiteľka na základnej škole, a Dávid Hudec z Kozároviec, študent etnografie. Sprevádzať ich bude podžupan Igor Éder.

Na slovenskú omšu

V ľudovom odeve sa chystajú aj do slovenského Kostola sv. Jána Nepomuckého na Manhattane. Na jeho postavenie prispeli aj ľudia z čilejkárskeho regiónu, ktorí v minulom storočí odišli do Ameriky za prácou. Omše v ňom slúžia v slovenčine, kňaz je pôvodom z Košíc. Rodáci sa tu stretávajú dodnes. Taktiež aj folkloristi zo súboru Limbora. „V zákulisí kostola mávajú skúšky,“ hovorí Rybníčanka o súbore, pre ktorý pripravuje čepce.

Na letisku budú raritou

Pobaliť sa na týždenný pobyt nie je nič zložité. V prípade, že si ale beriete so sebou aj knižky, propagačné materiály o regióne a k tomu viacero krojov s tradičnými čižmami, nastáva problém. „Budem mať slávnostný kroj, šijkový alebo tzv. čierny a pracovný kroj, opisuje s tým, že k odevom patria spodníky, svetríky, pokrývky hlavy, sukne, zásterky, prunclíky alebo vestičky, v chladnejšom počasí zase lipitky – kabátiky s dlhým rukávom a volánikom v oblasti pása.

S bohatou garderóbou si poradili takto: „Do lietadla pôjdeme v krojoch a čižmách. Tam sa potom prezlečieme do niečoho pohodlnejšieho.“

Všetci ako darček berú po dve krojované bábiky – v odeve zo Starého Tekova a Kozároviec.

Výstavu predĺžili

Ešte skôr, ako koncom októbra vzlietnu, ukončí Monika Miškovičová Savová svoju výstavu Nazrime do minulosti Tekova a Hontu. V bátovskej Kúrii je otvorená od 1. júla. „Na otvorení bolo 120 hostí, počas Bátovského jarmoku si ju pozrela tisícka návštevníkov a mimo týchto dvoch dní ďalších 740 záujemcov,“ zhrnula záznamy z knihy návštev s tým, že ju teší záujem učiteľov a detí z levických škôl.

Na to, ako sa kedysi žilo v týchto dvoch regiónoch sa prišli pozrieť dovolenkári z Kórey, Ekvádoru, Spojených štátov či Austrálie. Výstavou sprevádza Danica Ráchelová.

Začiatkom októbra sa stihli Monika s Luciou, oblečené v čilejkárskych krojoch, stretnúť s prezidentom Andrejom Kiskom. Na oficiálnej návšteve Topoľčianskeho okresu a Nitrianskeho okresu ho privítal podžupan Igor Éder. Hlave štátu darovali bábiku v čilejkárskom kroji.