Na eurobalíčky sme pred desiatimi rokmi stáli v radoch

Cena nepoškodených balíčkov s euromincami po rokoch stúpla na približne 50 eur alebo 1550 Kč.

15. jan 2019 o 14:40 (JN, TASR)

LEVICE. Od začiatku decembra 2008 sa na poštách a bankách začali predávať eurobalíčky. Štartovacie balíčky s euromincami vydala Národná banka Slovenska. V jednom vrecúšku bolo 45 kusov euromincí v hodnote 16,60 eura, alebo 500 Sk. Vyrobili ich v Kremnickej mincovni.

Každý ho chcel mať

Po spustení predaja sa počas decembra 2008 tvorili najmä na poštách rady, ľudia sa chceli novými mincami predzásobiť.

„Mám to v čerstvej pamäti, ako som sa na poštu musel vrátiť. Balíčky sa minuli a nové mali prísť až na ďalší deň,“ hovorí Levičan Peter, dnes už na dôchodku. Za prvé mince si po novom roku kúpil lístok na autobus do práce. Pridáva tiež, že on a aj jeho manželka ešte dlhé mesiace prepočítavali ceny z eura na koruny, aby porovnali ceny.

Nepoškodené eurobalíčky sú dnes zberateľskou záležitosťou. Ich cena počas desiatich rokoch stúpla, na zberateľských fórach, a to aj českých, ich ponúkajú na predaj za približne 50 eur alebo 1550 Kč.

Nové platidlo sa začalo na Slovensku používať od 1. januára 2009. Počas celého roka mali predajcovia povinnosť zobrazovať ceny duálne – súčasne v slovenských korunách aj eurách. Duálne zobrazovanie cien bolo zavedené už vopred, povinné bolo od 24. augusta 2008. Ceny sa prepočítavali kurzom 30,126.

Ako stúpli ceny?

Desať rokov po zavedení jednotnej európskej meny euro sa na Slovensku zvýšili ceny potravín a nealkoholických nápojov v priemere o 16,6 percenta.