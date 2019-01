V Levickom okrese opravia šesť úsekov ciest (+ZOZNAM)

Župa pripravuje opravy takmer 50 kilometrov ciest. Vybraných je 33 úsekov vo všetkých okresoch kraja.

21. jan 2019 o 1:10 TASR, Jana Némethová

NITRA, LEVICE. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) opraví zo svojho rozpočtu viac ako 50 kilometrov ciest II. a III. triedy. Medzi vybranými 33 úsekmi vo všetkých okresoch kraja je naplánovaná aj rekonštrukcia mosta v Hurbanove v časti Vék.

Zoznam úsekov, ktoré sa majú opraviť a na ktorých sa má v roku 2019 zvýšiť bezpečnosť, schválili regionálni poslanci ešte na svojom poslednom minuloročnom zasadnutí. Celkovo má kraj na tento účel vyčlenených v rozpočte sedem miliónov eur. Presná výška nákladov však bude známa až po ukončení verejných obstarávaní. Podľa slov predsedu NSK Milana Belicu je dôležité, že väčšina úsekov, ktoré sa majú v tomto roku opraviť, je na cestách III. triedy. „Európske únia financuje iba opravy komunikácií II. triedy a vyšších rangov ciest. Preto do ciest III. triedy, ktoré sú tiež poničené, musíme investovať z vlastných zdrojov,“ skonštatoval.

V Nitrianskom kraji sa okrem toho bude za vyše 20 miliónov eur opravovať aj viac ako 90 kilometrov ciest, na ktoré sa NSK podarilo získať zdroje z EÚ.

„Máme už napríklad pripravené a vysúťažené projekty na úseky Nitra - Šaľa, Šurany - Podhájska, úsek Vráble prípojka na R1 a úsek smerom od Radošiny na Piešťany. Tam sa čaká iba na to, aby prešla zima. Nemá samozrejme zmysel, aby sa teraz robilo kladenie asfaltu a potom sa to všetko odlepilo. Takže čakáme iba na to, aby boli splnené technologické podmienky, inak by sme už pracovali,“ dodal Belica.

Zoznam ciest v Levickom okrese, kde je plánovaná oprava:

1. III/1588 Bohunice - Pukanec 0,000 - 2,849 km, 18 105,00 eur

2. III/1569 Zalaba - Pastovce 0,000 - 4,771 km, 31 746,00 eur

3. III/1564 Farná - Nýrovce 0,000 - 4,200 km, 30 660,00 eur

4. III/1657 Beša - Tehla 8,880 - 10,480 km, 9 760,00 eur

5. III/1543 Levice - Jur nad/Hronom 10,733 - 12,489 km, 12 526,00 eur

6. III/1598 Lok - Iňa 2,132 - 2,932 km, 6 400,00 eur