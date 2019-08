Platy: Starostovia môžu brať viac ako primátori

Aké sumy idú na účet starostom a primátorom v Levickom okrese?

15. aug 2019 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Novela zákona zmenila výpočet platu starostov a primátorov od decembra 2018. V tom čase, po komunálnych voľbách, sa začínalo nové funkčné obdobie.

Novozvolené obecné zastupiteľstvá mohli plat zvolených starostov alebo primátorov zvýšiť, a to až o 60 percent oproti zákonom stanovenému základu. Výsledná suma na výplatnej páske môže byť potom zaujímavá.

Ako sa určuje základných plat

Základný plat sa vypočítava ako súčin priemernej mesačnej mzdy a násobku stanoveného podľa počtu obyvateľov danej obci či mesta.

V najmenších dedinách s počtom obyvateľov do 500 je to 1,65-násobok, do tisíc obyvateľov 1,83-násobok. V stredne veľkej obci, ktorá má do 3-tisíc obyvateľov, sa priemerná mzda násobí koeficientom 2,20 a vo veľkej obci alebo aj menšom meste, v ktorom žije od 3001 do 5-tisíc ľudí, je koeficient 2,41.

V sídlach do 10-tisíc obyvateľov má koeficient hodnotu 2,60, do 20-tisíc obyvateľov je koeficient 2,81 a do 50-tisíc obyvateľov je to 3,21.

Priemerná mzda na Slovensku sa vlani vyšplhala na úroveň 1013 eur. Štatistický úrad ju zverejňuje vždy začiatkom roka, spravidla v marci.

Informácie o platoch neposkytli zatiaľ všetci

Získať informácie o platoch starostoch či primátoroch nie je pre ľudí najjednoduchšie. Pomôckou, ako sa k nim dostať, je nový informačný portál platstarostu.sk. Ako píše jeho autor Juraj Ilavský, „táto stránka nemá byť nástrojom na urážanie alebo bezhlavé kopnutie si do ktoréhokoľvek starostu na Slovensku.“

Prízvukuje, že byťprvým občanom obce alebo mesta nie je ľahké: „Ale tak ako všade, aj medzi vami sa nájdu čierne ovce, ktoré si túto službu ľuďom zamenili za službu pre seba.“

Približne od začiatku roka stránka spracovala a poskytuje informácie o 2302 obciach a mestách na Slovensku. Celkovo ich je 2927. Z približne šesťsto obcí a miest teda správca stránky čaká na odpoveď o platoch na základe žiadosti v rámci infozákona. V Levickom okresu tieto údaje neposkytlo do 7. augusta osem obcí.

V 2302 samosprávach, ktoré na požiadavky odpovedali, ide mesačne na platy starostov a primátorov 5,16 milióna eura. Platu sa vzdali štyria.

Dvom primátorom nepridali nič

Bez navýšenia platu obecnými zastupiteľstvami je 960 starostov a primátorov z daných samosprávach. V Levickom okrese sa to týka 22 obcí a dvoch miest – Levíc