Dve ženy spojila zákerná rakovina. Vyhrali nad ňou

Po uzdravení vydala Ivana knihu a spoločne založili združenie.

5. nov 2019 o 17:24 Jana Némethová

LEVICE. Jane Rozenberg a Ivane Debrecéniovej, dvom Levičankám približne v rovnakom veku, oznámili diagnózu: rakovina. U každej z nich sa toto vážne ochorenie objavilo v inom čase a zasiahlo iný orgán.

Cesta za vyliečením ich spojila. Ako píšu na stránke občianskeho združenia, ktoré založili pred pár dňami: Z dvoch príbehov sa stal jeden.

36 básní, 36 rokov

Ivana Debrecéniová má 36 rokov a 15-ročnú dcéru. Pred rokom začala vracať, vyhľadala preto gastroenterológa. Nález bol desivý: nádor na hrubom čreve, s metastázami na vaječníkoch. Absolvovala dve operácie, prvú v Leviciach a druhú v Nitre. Nasledovala chemoterapia. „Po chemoškách mi bývalo zle a stále som ležala doma. Kvôli nežiadúcim účinkom sa mi často nedalo ani vyjsť von na čerstvý vzduch. Vadilo mi ešte aj otvorené okno. Snažila som sa to nejako prežiť, a zlepšovala som si náladu písaním,“ približuje tvorivé začiatky.

Chemoterapiu skončila tento rok v apríli. „Za odmenu som si v júni vydala knihu. Sebe a ľuďom, ktorým by mohla pomáhať. Písanie a viera v to, že toto všetko bude na niečo dobré, ma držali pri živote. Každý, kto niečím podobným prechádza, sa musí upnúť na niečo, čo sa stane, keď to všetko prežije,“ usmieva sa žena, ktorá sa medzičasom vrátila späť do práce.

Preto má kniha básní príznačný názov: Prežila som TO. Je v nej 36 básní, presne toľko, koľko mala rokov, keď ju vydala. „Ale mám už aj ďalšie básne,“ žartuje a naznačuje tým, že sa len tak ľahko nevzdá – ani v boji s onkologickým ochorením, ani v ďalšej tvorivej činnosti.

Rakovine dala zbohom

Do hlavy si vzala myšlienku, že založí občianske združenie, ktoré by pomáhalo pacientom s podobnými diagnózami. A práve vtedy sa úplnou náhodou dala do reči s Janou, s ktorou sa dovtedy poznali iba zbežne. Ich dcéry chodili spolu najskôr do škôlky a teraz do školy. Po dlhších rozhovoroch zistili, že majú niečo spoločné: obidve boli onkologické pacientky, obidve bojovali s rakovinou.

Jana Rozenberg má dnes 35 rokov a rakovine dala zbohom pred siedmimi rokmi. V tom čase, keď jej po bežnej preventívnej prehliadke oznámili, že má rakovinu krčka maternice, mala osemročnú dcéru. Rozhodla sa, že jej o vážnej chorobe nepovie, nechcela ju zaťažovať. Vedeli o tom mama a priateľ. Dnes jej robí radosť ďalšia dcéra, štvorročná slečna.

„Život sa vám zmení v okamihu,“ vracia sa do ťažkého životného obdobia Jana. Pragmatická žena opisuje, ako absolvovala vyšetrenia, ožarovanie, chemoterapie. Tiež ako jej vypadali vlasy, s ktorými má, mimochodom problémy dodnes. Lekári nevedia prísť na to, prečo jej aj po toľkých rokoch z ničoho nič a na rôznych miestach vypadávajú. Je už ale nad vecou, robí si žarty, že je to moderný účes.

Všetky útrapy, preplakané noci a bolesti zvládla vďaka odhodlaniu vyhrať, ale najmä vďaka tomu, že lekári zachytili chorobu v počiatočnom štádiu. Na preventívne prehliadky preto nedá dopustiť: „Osvety je málo. Treba vyzývať ľudí, aj mladých, aby chodili na prehliadky.“ Ako hovorí, príchody na onkológiu boli veľmi ťažké: „Každý príchod sa niesol v znamení smútku, strachu a sĺz. Zdravý človek má tisíc prianí, chorý iba jedno.“

Mala šťastie, že jej sa pranie vyplnilo a chorobe dala zbohom. „Svoj boj som vyhrala, ale v hlboko v mojom vnútri žije stále so mnou. Stále je tu otáznik a možno aj strach, či sa jedného dňa nevráti.“ Lekársky sledovaná je už len raz ročne.

Prežila som TO

Keď o knihe a úmysle vytvoriť združenie Ivana povedala Jane, bolo rozhodnuté. Obidve ženy sa s odhodlaním pustili do vybavovania. Od 26. septembra majú registrované občianske združenie. Názov nemuseli vymýšľať, bol na každom výtlačku básnickej knihy: Prežila som TO. Rovnaké pomenovanie má aj webová stránka združenia: prezilasomto.sk.

Ich plánom je vytvoriť komunitu ľudí, ktorá si bude mať čo povedať, poradiť si, alebo sa len tak vyrozprávať. „Chceli by sme založiť klub. Klub tých, ktorí niečo podobné tiež prežívajú, alebo prežili. Umožniť ľuďom s podobným osudom, aby sa mali s kým porozprávať o svojich skúsenostiach, trápeniach a strachoch. Lebo ten, kto to neprežil, to nepochopí,“ zhodujú sa Levičanky.

Čo ďalej?

Keďže obidve prišli na to, že akákoľvek umelecká tvorba v liečbe nesmierne pomáha, vytvorili na webovej stránke rubriku, do ktorej každý môže prispieť svojím príbehom, článkom alebo básňou. Je to možné pod pseudonymom, anonymne, alebo aj skutočným menom. „Budeme veľmi rady, ak nás ľudia s podobným osudom skontaktujú, či už mailom, telefonicky alebo na sociálnych sieťach, a pošlú nám svoju tvorbu, ktorou sa potom budú môcť inšpirovať aj ďalší,“ hovoria.

Zároveň sú otvorené tomu, aby ich kontaktovali onkologickí pacienti so záujmom o stretnutie: „Ak by sa nás pozbieralo viac, zorganizujeme skupinové stretnutie, na ktorom bude možnosť opýtať sa iných na liečbu. Na to, čo im zaberá, čo zase nie, a kto má s čím aké skúsenosti.“

Tiež by chceli vytvoriť v Leviciach miesto, kde by sa mohli ľudia stretávať, niečo tvoriť a zamestnať si tak ruky aj myseľ. Majú veľmi veľa plánov, ktoré by vedeli zrealizovať, veľa nápadov, ako ľuďom s podobnou diagnózou pomáhať, ale na to budú potrebovať financie. Získavať ich chcú z dotácií, grantov a finančných darov.

Aby mohli knihu ďalej rozdávať onkologickým pacientom, rozhodli sa, že sa ju pokúsia aj predávať. Polovicu z vydaných kníh zaniesla Ivana na onkologické oddelenie v Leviciach, do Fakultnej nemocnice v Nitre a Lige proti rakovine. A zvyšné predávajú prvý týždeň cez e-shop na stránke združenia. „Keď budú knihy predané, budeme si môcť dovoliť dotlač, z ktorej následne polovicu výtlačkov znovu darujeme na onkologické pracoviská.“