ROZHOVOR: Martin Bachan je dôležitou súčasťou tímu Patriotov

Viac ako dva metre vysoký krídelník hráva za Patriotov už tretiu sezónu. Za tento čas si v Leviciach vybojoval stabilné miesto v klube, keďže pravidelne nastupuje v základe.

28. nov 2019 o 15:24 MATÚŠ BARANEC

Pred začiatkom sezóny nastali u Patriotov viaceré zmeny. Okrem trénera sa zmenila aj filozofia klubu, čo má za dôsledok aj celkové zloženie tímu. Jadro tímu tvoria Slováci, doplnení jednak skúsenými, ale aj mladými legionármi. K jadru patrí aj 24-ročný krídelník a reprezentant Slovenska Martin Bachan, s ktorým sme sa porozprávali o aktuálnej sezóne, zložení tímu, či záľubách vo voľnom čase.

Kedy a kde ste sa začali venovať basketbalu?

– S basketbalom som začal keď som mal 11 rokov v Poprade, kde som býval, vyrastal a prežil celé detstvo. No a po dvoch rokoch som začal hrať za Svit.

Kto vás k nemu priviedol?

– Bolo to také náhodné, pretože nikto ma neviedol k basketbalu. Prišli sa k nám do triedy v škole opýtať, že či by to niekto nechcel skúsiť. Tak som sa prihlásil a vlastne vtedy ma to celkom chytilo.

Robili ste popri basketbale aj iný šport?

– Nie, venoval som sa len basketbalu.

Teraz je to už pre vás tretia sezóna v Leviciach. Do kedy máte ešte zmluvu?

– Zmluvu mám na túto a ešte nasledujúcu sezónu.

Ako sa vám páči v súčasnom pôsobisku?

– Ja som veľmi spokojný. Vlastne ja som sa narodil v Zlatých Moravciach, takže toto okolie mi nie je nejaké vzdialené. Každé prázdniny som bol vlastne tu blízko Levíc, takže som si nemusel nejak extra zvykať.

Aká je teraz vaša pozícia v klube po zmene trénera?

– Tak určite aj tréner, ale hlavne aj vízia vedenia klubu bola, že chcú viac zapojiť slovenských hráčov, takže si myslím, že to tak aj je. Slovenskí hráči dostávame viac priestoru na ihrisku a nie sme len tak do počtu, ale trošku to na nás aj stojí.

Keď ste boli vo Svite, spolupracovali ste aj tam s trénerom Madzinom?

– Áno, poslednú moju sezónu, ktorú som strávil vo Svite. Vtedy už bol hlavným trénerom a ešte rok predtým bol asistentom trénera. Takže už tam sme sa poznali.

Ako sa Vám teraz s ním pracuje?

– Mne sa s trénerom veľmi dobre pracuje a som spokojný.

Čo hovoríte na zloženie tímu? Je lepší oproti minulej sezóne?

– Slovenské jadro tímu zostalo, pridal sa akurát Viktor Juríček a vedenie to doplnilo ešte o dvoch skúsených legionárov a dvoch mladších hráčov. Ale myslím si, že to družstvo je dobre vyskladané. Uvidíme či je lepšie, je skoro o tom rozprávať. Sezóna je dlhá, zatiaľ sme odohrali len prvú štvrtinu, takže uvidíme načo budeme mať a ako sa nám bude dariť.

Ako by ste zhodnotili doterajšie výsledky Levíc?

– Myslím si, že hlavne v tej našej domácej lige sme mohli určite vyhrať viac zápasov. Mali sme na to, ale niekedy nám možno aj trošku šťastia chýbalo. Nesmieme nad tým veľa rozmýšľať. Musíme ísť do každého ďalšieho zápasu naplno a nerozmýšľať nad tým, čo už bolo.

Aká je podľa vás kvalita domácej ligy?

– Myslím si, že je veľmi kvalitná, ale hlavne je veľmi vyrovnaná. Nedá sa pustiť žiadny zápas, dalo by sa povedať, že je to ľahký súper, že to bude ľahký zápas. Všetky zápasy sú veľmi vyrovnané.

S kým si najlepšie rozumiete v tíme?

– Nemám niekoho konkrétneho s kým by som trávil najviac času. So všetkými som si celkom sadol a veľa času trávime viacerí hráči spolu – Šimon Krajčovič, Paťo Adámik, Boris Bojanovský, Viktor Juríček.

Máte nejaký osobný cieľ počas sezóny?

– Nemám nejaký extra osobný cieľ. Samozrejme najväčším cieľom je sa zlepšovať každým tréningom a zápasom, podávať stabilné výkony a určite, aby sa nám tímovo darilo vyhrať čo najviac zápasov.

Chceli by ste v klube zotrvať aj naďalej, alebo vyskúšate zahraničie?

– Neviem, zatiaľ som vôbec nad takým niečím nerozmýšľal. Sústredím sa nato, čo je teraz a časom uvidíme čo príde.

Ak máte voľný čas, čo tak najradšej robíte?

– Často chodíme na kávu. Takže často kávičkujeme so spoluhráčmi a rád pozerám zápasy Euroligy. To je tak asi všetko čo najradšej robím, keď mám voľný čas.

Sledujete napríklad americkú NBA alebo inú ligu?

– To nie. Skôr si pozriem euroligu, tá je pre mňa zaujímavejšia.

Máte nejaký obľúbený tím?

– Mám rád Baskoniu. (pozn. Saski Baskonia/Španielsko)

A konkrétneho basketbalistu alebo športovca?

– Asi nemám nejakého konkrétneho športovca alebo basketbalistu. Rád pozerám ako hrajú tímy, nezameriavam sa až tak na jednotlivcov.