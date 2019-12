Levice natiahli víťaznú sériu v lige na štyri zápasy + FOTOGALÉRIA

Patrioti doma privítali zlepšujúcu sa Spišskú Novú Ves, ktorá však vzdorovala len v úvode a Levice si tak pripísali už ôsmu ligovú výhru.

1. dec 2019 o 11:33 (LG, IP)

SBL - 14. kolo

Patrioti Levice – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 92:79 (19:20, 25:23, 30:17, 18:19)

Hostia mali vynikajúci rozbeh, dynamickou hrou sa ujali vedenia 7:1 a neskôr aj 13:4. V ich rozlete ich zastavil oddychový čas domácich, po ktorom prišlo na palubovke úplne iné družstvo Levíc. Šnúra 15:0 znamenala nielen zmazanie manka, ale zisk vedenia na svoju stranu. Spišiakom v tejto fáze nedovolili viac ako päť minút skórovať. Lenže hosťujúci Alleyn s klaksónom upravoval na 20:19 pre svoj tím po prvej štvrtine. V druhej 10-minútovke pokračoval dynamický a útočný basketbal, Patriotov držali vo vedení slovenské duo Juríček a Žiak. „Novovešťania“ však držali stále krok, dokonca dokázali vyrovnať a na malý moment aj viesť. Domáci sa ale opäť skoncentrovali, prvý polčas napokon vyhrali 44:43.

Po prestávke sa už Patrioti vyvarovali hluchým momentom, umne pritlačili na oboch stranách palubovky a svojou hernou kvalitou zlomili odpor súpera. Postupne sa „žlto-zelení“ dostali do dvojciferného vedenia a začali získavať kontrolu nad dianím. Pred záverečnou periódou bol stav 74:60. Štvrtá štvrtina už veľa vzruchu nepriniesla, zverenci trénera Michala Madzina mali taktovku jasne vo svojich rukách. V závere dostali priestor aj „mladé pušky“, čo potešilo zaplnené levické publikum.

Levice: Juríček 30, Perovič 14, Krajčovič 13, Hot 4, Bachan 1 (Žiak 13, Hill 10, Kirves 7, Danielič a Volárik 0). Spišská Nová Ves: Alleyn a Nottage po 21, Thompkins 13, Maxwell 11, Krajňák 0 (Židzik 6, Sewiol 5, Tchúr 2, Rákai 0). TH: 15/7 – 24/20, Fauly: 19 – 18, Trojky: 13 – 5, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Uhrin

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Levíc: „Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas a ani nebol. Spišskej Novej Vsi padli hlavne na začiatku strely, to nás možno trochu zastavilo v úplnom úvode zápasu. Na druhej strane, som veľmi rád za vstup do druhého polčasu. Dali sme si pozor v obrane a zlepšenou defenzívou sme zápas dostali do kontroly.“

Viktor Juríček, hráč Levíc: „Vedeli sme, že Spišská Nová Ves hrá vo veľmi dobrej forme a má tri víťazstvá po sebe. Je to úplne iné tím, proti ktorému sme hrali na začiatku sezóny. Bolo to asi aj vidieť v prvej štvrtine, začali sebavedomo a vedia zakončiť v ktorejkoľvek sekunde útoku. Na to sme si museli dávať pozor a na trojicu hráčov. Myslím si, že tri štvrtiny sme to do určitej miery plnili, ale nemôžeme byť spokojní s tým, ako sme ukončili zápas.“

Erich Korfanta, tréner Spišskej Novej Vsi: „Bol to zápas dvoch polčasov, respektíve jednej štvrtiny. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, viedli sme 13:4. Potom hluchá chvíľka a zase sme sa dokázali vrátiť. V druhej štvrtine to nebolo úplne zlé, polčas bol v podstate remízový. Pred druhým polčasom sme si hovorili o niektorých chybách, ktoré sme spravili a že sa ich musíme vyvarovať. Samozrejme, opak sa stal pravdou. Podľa mňa to bol výsledok úzkej rotácie. My odchádzame ako ‘zbité psy‘. Máme asi nejaké zdravotné problémy, ale chlapci bojovali do konca, behali po ihrisku. Nám sa potom rozsypal útok, chlapci už prestali dodržiavať taktické pokyny a bol to už taký freestyle. Domáci si ustrážili tretiu štvrtinu, výborne im zahral Juríček, čo som nečakal. To asi rozhodlo a širšia rotácia Levíc.“

Ramel Thompkins, hráč Spišskej Novej Vsi: „Myslím si, že vstup do zápasu sme mali celkom dobrý. Ako však postupoval zápas, tak sme prestali plniť náš zápasový plán v defenzíve, dostávali sme priveľa otvorených striel za tri body. Keby sme toto nedovolili, tak sme mohli pomýšľať na výhru.“

Ostatné výsledky 14. kola: Prievidza – Handlová 74:79, Lučenec – Žilina 98:81, Komárno – Inter Bratislava 74:97, Svit mal voľno.

Najbližší program: 3. 12. o 18.00 h (Alpsko – jadranský pohár) Levice – Brno, 7. 12. o 18.00 h (SBL) Levice – Svit.

1. Inter 11 9 2 909:733 82 %

2. Levice 12 8 4 963:911 67 %

3. Lučenec 13 8 5 1077:1045 62 %

4. Žilina 12 6 6 1026:1072 50 %

5. Prievidza 12 6 6 925:915 50 %

6. Svit 12 6 6 1025:1045 50 %

7. Handlová 12 5 7 1009:1032 42 %

8. Spiš. N. Ves 12 3 9 995:1043 25 %

9. Komárno 12 3 9 942:1075 25 %