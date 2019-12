FUTBAL V OKRESE: Hodnotiaca konferencia ObFZ Levice rozhodla o zmene v II. a III. triede

Priestory Strednej odbornej školy v Leviciach opäť po roku patrili Hodnotiacej konferencii Oblastného futbalového zväzu Levice. Podľa stanov musí byť toto podujatie zvolané každý rok.

1. dec 2019 o 16:24 Ivan Porubský

V novom ročníku príde zmena

„Hodnotiacu konferenciu sme zvolali podľa stanov, kde je napísané, že minimálne raz do roka má táto konferencia byť. Hlavným bodom okrem odovzdávania ocenení bolo vyhodnotenie roka od posledného podujatia a zmena stanov, ktoré som ja osobne na športovo-technickom aktíve sľúbil klubom v letných mesiacoch. Môj sľub spočíval v tom, že zmeníme stanovy ohľadne siedmej a ôsmej ligy. Toto bolo takým nosným pilierom tejto konferencie. Podľa našich stanov jediným orgánom, ktorý je kompetentný na reorganizáciu súťaže, je práve konferencia. Posledné stretnutie bolo pred rokom a vtedy ešte nikto nevedel ako dopadne prihlasovanie do II. a III. triedy. Preto som po oprávnenej kritike klubov z ôsmej ligy požiadal tieto kluby o trpezlivosť a sľúbil im, že za mojej pôsobnosti už nikdy nedôjde k tomu, aby štyri kluby hrali jednu súťaž. Na tejto konferencii som teda požiadal o kompetenciu pre výkonný výbor, aby sme v novom ročníku model siedmej a ôsmej ligy vytvorili podľa počtu prihlásených mužstiev, aby to bola férová súťaž a nie so štyrmi mužstvami. Model súťaží bude teda záležať od počtu prihlásených mužstiev v týchto ligách. Buď spravíme siedmu a ôsmu ligu, alebo spravíme dve siedme ligy. Keby sa napríklad prihlásilo do týchto súťaží dvadsať mužstiev, tak spravíme dve siedme ligy po desať mužstiev,“ hovorí o zmenách stanov predseda ObFZ Levice František Urban.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ďalší úspech ObFZ Levice, keď po mladších žiakoch postúpili aj prípravky Čítajte

Ocenili osobnosti futbalu v okrese

Počas hodnotiacej konferencie sa už tradične odovzdávali aj ocenenia pri životných jubileách. Každý z ocenených sa významne pričinil o rozvoj futbalu v okrese. Tento rok boli ocenení Milan Čížik, František Vyskočil, Milan Chlebo, Igor Kasana, Ondrej Hanušiak, Ondrej Prištiak, Slavomír Barcík a Ladislav Viktóriusz.

Problém s rozhodcami je na celom Slovensku

Počas jesennej časti sa ObFZ Levice snažil o to, aby na každom zápase bol prítomný aspoň jeden rozhodca. V poslednom kole však prišiel opäť na rad rozhodca Laik a možno aj toho výsledkom bolo konečné skóre 6:6, s čím hostia neboli práve spokojní. „Mali sme stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu, kde sme tiež preberali rozhodcov. V súčasnosti na Slovensku píska približne 2100 rozhodcov a posledné tri roky je každým rokom úbytok po 80 arbitrov. S týmto problémom sa boríme aj my. Mal som pri zmene komisie rozhodcov, kde sme vymenovali pána Štrbu od leta jednu požiadavku, alebo možno lepšie povedané taký sen, aby ani jeden zápas nepískal rozhodca laik. No podarilo sa to v poslednom kole, kde aj pre zastavenie činnosti niektorých arbitrov sme nevedeli obsadiť každý zápas. Na konferencii sme o tom hovorili, že sa budeme snažiť doplniť počet rozhodcov. V prípade, keď sa nám to výrazne nepodarí v jarnej časti, tak pravdepodobne budeme musieť pristúpiť k niektorým zmenám, ktoré zatiaľ vidím v tom, že budeme musieť nariadiť niektorým klubom hrať zápasy v sobotu, alebo v nedeľu doobeda,“ hovorí o problémoch s obsadením rozhodcov predseda.

Ani tento rok nebudú chýbať tradičné turnaje

Oblastný futbalový zväz Levice počas zimnej prestávky tradične organizuje štyri turnaje. Právo bojovať na okresnom turnaji si zabezpečila osmička najlepších tímov ObM. Následne dvojica najlepších doplní šesticu mužstiev na krajskom turnaji. O obsadení tohto turnaja ešte nie je rozhodnuté. „Ohľadne mužstiev na krajskom turnaji už vieme, že sa nechcú zúčastniť mužstvá Kalnej nad Hronom, Kozároviec a ani Veľký Ďur. Právo na turnaji tým pádom majú ostatné mužstvá, ktoré pôsobia v krajských súťažiach. Boli oslovené ďalšie celky v poradí, čiže Levice, Šahy, Podlužany a Želiezovce,“ dodáva na záver František Urban.