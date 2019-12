Proti silnému Lučencu sa v drese Levíc presadil iba 16-ročný Jakubík

Levickí futsalisti päť dní po vysokom víťazstve nad Novými Zámkami privítali vo vloženom 13. kole uplynulú stredu doma jednoznačného lídra súťaže z Lučenca.

2. dec 2019 o 1:00 Ivan Porubský

Privítali mužstvo nabité legionármi

Tím ašpiranta na titul pricestoval do Levíc až so sedmičkou legionárov, ktorí pochádzajú hlavne z Brazílie a jeden je z Chorvátska. Zahraniční hráči sa v zápase proti Leviciam postarali až o šesť gólov hostí. Domáci Futsal Team bol v tomto zápase v jednoznačnej pozícii outsidera, ale od začiatku zápasu ukazoval, že sa silného súpera vôbec nezľakol. Hostia sa síce v 4. minúte ujali vedenia, ale domáci stihli o minútu Gabom Švecom odpovedať. Menovaný hráč pridal v 12. minúte aj svoj druhý gól a Levičania sa tak dokonca ujali vedenia 3:2, keď sa ešte predtým presadil Jozef Macho. Hostia však ešte do polčasu stihli otočiť na 3:4. V poslednej minúte prvého dejstva Rišo Bačík 10 m pokutový kop. V druhom dejstve hostia rýchlo odskočili o tri góly, ale Levice aj napriek tomu boli zdatných súperom a za prehru 5:8 sa vôbec nemusia hanbiť.

„Čakal nás diametrálne odlišný zápas ako proti Novým Zámkom, keďže sme nastupovali v inej pozícii ako to bolo v krajskom derby a tak tomu bola podriadená aj naša taktika. Otvoriť hru proti tímu akým je Lučenec by to bolo nesmierne ťažké. Takže našou taktikou bola zabezpečená obrana, hroziť čo najviac z protiútokov, a keď na to bude možnosť aj cez nacvičené signály sa pokúšať o zakončenie. Ako sa nakoniec ukázalo, tak sme zvolili vhodnú taktiku. Podali sme zodpovedný výkon, hrali sme behavý futsal a myslím si, že proti top favoritovi sa sme určite nesklamali. Mohli sme pridať ešte nejaký ten gól navyše, ale treba zas podotknúť, že sme mohli aj inkasovať. Na to v akých rozdielnych podmienkach pracujú oba kluby, tak si myslím, že sme sa súperovi dokázali priblížiť vyrovnali. aj keď individuálna kvalita bola na ich strane. Za prístup k zápasom, ktorý ukazujeme v posledných dueloch, musím moje mužstvo pochváliť,“ hovorí hrajúci tréner Futsal Teamu Levice Pavol Gabaš.

Hráči Levíc inkasovali pred koncom prvého polčasu dva rýchle góly a následne k podobne situácii prišlo aj v druhom dejstve, keď v rozpätí minúty dvakrát inkasovali. „Proti takýmto súperom sa každá jedna nepozornosť trestá. Tak tomu bolo aj v prvom polčase a následne aj v tom druhom, keď sme však práve my mohli streliť gól, ale súper nás potrestal hneď z protiútoku. V tomto zápase by som to však ani tak nepripísal strate koncentrácie, čo sa nám stávalo predtým. Lučenec má však také silné individuality, že jeden hráč dokáže natiahnuť na seba dvoch, troch protihráčov a potom dáva prihrávku na voľného spoluhráča,“ hodnotí kvalitu súpera Gabaš.

Za Levice sa presadil iba 16-ročný mladík

V závere zápasu prišiel veľký moment pre iba 16-ročného mladíka v drese Levíc Szabolcsa Jakubíka, ktorému sa podarilo skórovať proti favoritovi a uzavrel tak celkové skóre na 5:8. „Szabolcs s nami začal trénovať ku koncu minulej sezóny, ale 16 rokov dovŕšil len prednedávnom a odvtedy vlastne s nami hráva za áčko. Chlapec si to zaslúži, keďže s nami trénuje a vidno aj potenciál, ale samozrejme musí zostať nohami na zemi. Už dostal aj pozvánku do reprezentácie U18,“ hovorí o mladej nádeji Futsal Teamu tréner mužstva. Szabolcs Jakubík je v súčasnosti kmeňovým hráčom FK Slovan Levice U19, kde počas jesennej časti dokázal streliť už päť gólov a celkovo ich má na svojom konte v tomto mladom veku už 74.

Najbližší zápas museli preložiť

Levickí futsalisti mali svoj ďalší zápas odohrať už najbližšiu sobotu v Žiline proti MŠK, ale z dôvodu zrazu reprezentácie U18 boli nútení požiadať o preloženie a súper im v tom vyhovel. Tento duel sa tak odohrá až 4. januára. „Páni na zväze naplánovali zraz reprezentácie U18 na predĺžený víkend a my tam máme hneď troch hráčov, ktorí budú reprezentovať. Konkrétne sa jedná o Pecha, Molnára a Jakubíka. Nikto na tento fakt neprihliadal a tak sme požiadali Žilinu o preloženie. Sú mužstvá, kde juniori nehrávajú, no my sme asi svetlá výnimka. Bolo by dobré, keby sa tie zrazy robili trošku ináč, aby nám tí hráči potom nechýbali v ligových zápasoch. Dvaja z tejto trojice totiž pravidelne nastupujú za áčko. Toto preloženie nám tak dáva viac času na prípravu na nahustený decembrový program,“ dodáva na záver Pavol Gabaš.

13. kolo

Futsal team Levice - Mimel Lučenec 5:8 (3:4)

Góly: 5. Švec, 12. Švec (p.k.), 12. Macho, 26. Bačík, 39. Jakubík - 4. a 24. De Jesus, 8. a 20. Filho, 19. Lira, 23. Grcić, 28. Brunovský, 29. Greško, R Marián Fischer. Divákov: 300. ŽK: Bielik, Švec - De Jesus, ČK: 25. De Jesus

Levice: Bielik, Pecho - Švec, Krén, Adami, Rakica, Molnár, Jakubík, Suljič, Gabaš, Bačík, Budovec, Macho. Lučenec: Oberman, Woslley - Klema, Brunovský, Serbin, Grcić, Lira, Ribeiro, Filho, Čeřovský, Greško, Mészáros, De Jesus, Petík.

Ostatné zápasy vloženého 13. kola: Prievidza - Nové Zámky 5:10 (4:6), Sobota 2, Belanec, Kopál, Búry - R. Marík 3, M. Marík 2, Vašek, Druga, Molda, Kováč, vlastný. MŠK Žilina - Makroteam Žilina 6:2 (1:1), Marton 2, Belaník, Zaťovič, Marušinec 2 (1 z p.k.) - Krištofík, Holbička. Banská Bystrica mala voľno.

Najbližší program: 14. 12. (sobota) o 19.30 h Levice – Prievidza.