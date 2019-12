Na jar majú jednoznačný cieľ a tým je odpútať sa z dna tabuľky

Hráči KFC Kalná nad Hronom vstupovali do svojej druhej sezóny v tretej lige, keď v tej nováčikovskej obsadili deviate miesto. Tento rok chceli nadviazať na tieto výkony, ale pribrzdila ich v tom nevydarená letná príprava.

8. dec 2019 o 14:15 Ivan Porubský

Nedokázali premieňať svoje šance

Počas nej odohrali len dva zápasy, čo sa neskôr prejavilo pri nezohranosti mužstva. Z prvého víťazstva sa hráči KFC tešili až v polovici septembra, keď doma hostili tabuľkového súpera z Nových Zámkov. Okrem tohto víťazstva si pripísali už len jeden trojbodový zásah a to v novembri proti Galante, ktorú zdolali tesne 1:0. Okrem týchto dvoch výsledkov to však boli už len tri remízy a tak im po jesennej časti patrí posledná priečka tretej ligy západ.

„Od začiatku sme chceli nadviazať na našu nováčikovskú sezónu, kde sme príjemne prekvapili mužstvá a obsadili sme stred tabuľky, čo bolo aj našim predsezónnym cieľom. Aj v tejto sezóne sme mali rovnaké ciele, a to doma vyhrávať nejaké zápasy a miestami uchmatnúť aj nejaký bod na ihriskách súperov. Bohužiaľ, terajšiu jesennú časť nemôžeme ináč hodnotiť ako jedno veľké sklamanie, keďže predstava bola iná. Nepodarilo sa nám zachytiť úvod súťaže a to sa postupne s nami viezlo počas jesennej časti. Postupne sme strácali vieru zvrátiť tú sezónu, dosť veľa zápasov sme prehrávali jednogólovým rozdielom, čo určite nepridávalo na psychike mužstva. Veľa spravili aj zranenia hráčov a fakt, že počas krátkej letnej prestávky prišlo niekoľko nových hráčov, ktorí sa ešte nestihli dostatočne zapracovať a to všetko vyústilo do faktu, že po jeseni stojíme na poslednom mieste. Paradoxom je, že hra ako taká zlá nie je, ale problémom je premieňanie našich šancí. Naša analýza ukázala, že vo väčšine zápasov sme mohli otvoriť skóre zápasov, ale to sa nám nepodarilo. Naopak, pykali sme za každú našu chybu,“ hovorí predseda KFC Kalná nad Hronom Michal Guťan.

Prišlo päť nových hráčov

Pred novou sezónou sa KFC posilnil o štyroch nových hráčov a po prestupovom období k nim pribudla aj jedna zahraničná posila. „V lete nám odišli piati hráči do konkurenčných klubov, a tak sme na to museli zareagovať. Bolo to zrejme krátkosťou času, aby sa nejako zapracovali. Novým posilám vždy chvíľku trvá, kým pochopia systém, akým hráme. Snažili sa však odovzdať všetko na ihrisku, avšak hráči ktorí prišli, boli jednak z nižších súťaží a tak bolo vidieť ten výkonnostný rozdiel. Mali miestami problém adaptovať sa na rýchlejší a agresívnejší štýl futbalu, aký sa hrá v tretej lige. To, že sme na poslednom mieste je však dielom všetkých hráčov. Snahu však ani jednému futbalistovi nemôžeme vytknúť, ale miestami tam však chýbala kvalita a to bol najzásadnejší rozdiel medzi nami a ostatnými mužstvami,“ dodáva k predsezónnym posilám predseda.