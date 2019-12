Kadetky a juniorky Palas VK Levice majú výborne rozbehnutú sezónu (+FOTO)

Volejbalistky Palas VK Levice už dlhé roky úspešne reprezentujú svoje mesto v súťažiach na Slovensku. Aj v tomto roku majú súťaž výborne rozbehnutú, ich kadetky ešte neprehrali a juniorky strácajú len tri body na vedúce mužstvo.

9. dec 2019 o 1:00 Ivan Porubský

Klub reprezentuje vyše 170 detí

Ligová sezóna je v plnom prúde aj vo volejbale. Levice majú aj v tomto športe silné zastúpenie a to najmä medzi mládežou. Tie najvyššie ambície majú v tejto sezóne opäť mužstvá, ktoré spája klub pod názvom Palas VK Levice. „So súčasným priebehom sezóny sme veľmi spokojní. Juniorky a kadetky sú na pozíciách, z ktorých sa postupuje na majstrovstvá Slovenska a rovno aj mladšie žiačky. Staršie žiačky sú na tom trošku slabšie, ale je to v dôsledku toho, že sa nám tam posúvali žiačky z inej kategórie a je to akoby novovzniknutý tím. Takže dievčatá len zbierajú skúsenosti, ale verím že dve - tri hráčky sa budú vedieť budúci rok posunúť ku kadetkám, čo je našim cieľom. Začala nám súťaž aj v trojkovom a štvorkovom volejbale, kde je to momentálne predčasné hodnotiť, ale v štvorkovom máme štyri mužstvá a v trojkovom sedem mužstiev. Verím, že deti postúpia z tých svojich jednotlivých skupín do ďalších bojov o finálový turnaj majstrovstiev Slovenska. Teší nás naša dlhoročná koncepčná práca, ktorá odzrkadľuje rastúci počet detí v klube. Momentálne máme vyše 170 detí, čo nás veľmi povzbudzuje a motivuje do ďalšej práce,“ hovorí manažér Palas VK Levice Michal Červenák.

Kadetky v súťaži ešte neprehrali

V minulej sezóne kadetky Palasu obsadili tretie miesto a aj ich postavenie v súčasnej sezóne ukazuje, že sa na konci roka budú pohybovať vysoko v tabuľke. „Zatiaľ figurujeme na prvom mieste bez prehry, takže sme spokojní. Nanešťastie nemáme taký široký káder ako minulý rok, takže to budeme mať ťažké. Ak sa nám vyhnú vážnejšie zranenia, táto sezóna môže byť pre nás ešte zaujímavá. Veľmi dobré výkony v kadetskom tíme podávajú aj dievčatá zo starších žiačok, ktoré nám pomáhajú. Cieľ v tejto kategórii bude postúpiť na Majstrovstvá Slovenska,“ hovorí tréner kadetiek Lukáš Lanča.

Na juniorky čaká najťažší súper

Juniorky Levíc sa po odohraní siedmeho kola I. ligy západ pohybujú na treťom mieste, keď si na svoje konto pripísali dvanásť výhier a len dve prehry. Najťažší súper v podobe ŠŠK Bilíkova Bratislava ich však ešte len čaká. „Bude to pre nás náročné. Každý tréning sa stretneme v inej zostave a stále nás trápia zranenia. Veríme, že do zápasu proti Bilíkovej sa situácia zlepší. Súper je síce o výhru pred nami, ale bude hrať proti druhej Senici, ktorá je veľmi nebezpečná. Nás naopak čaká papierovo jednoduchší súper z Trnavy. Náš zápas proti Bilíkovej by teda mohol byť bojom o prvé miesto v tabuľke. Dôležité bude, aby sme podali kolektívny výkon, mali kvalitný servis a dobre zvládli prihrávku. To sú základné veci, od ktorých sa odvíja všetko,“ dodáva Lanča.

Klub má už tradične zastúpenie aj pri reprezentácii

Okrem klubových povinností sú niektoré hráčky Levíc pravidelne členkami reprezentácie, čo určite robí klubu výbornú reklamu. Okrem dievčat pri reprezentácii pôsobí aj jeden tréner z Levíc. „V reprezentačnom mužstve U19 máme zastúpenie v podobe Rebeccy Földesiovej, asistentom tejto reprezentačnej kategórie je náš tréner Lukáš Lanča a za U17 reprezentuje Jasmína Pavlíková. V širšej nominácii reprezentácie bola aj Simona Duchoňová,“ hovorí o úspechoch klubu z Levíc Michal Červenák.

Zvyšuje si svoje trénerské vzdelanie

Pre prácu s mládežou je samozrejme dôležité aj ďalšie trénerské vzdelávanie. Inak tomu nie je ani v prípade trénera kadetiek. „Začal som si robiť tretí kvalifikačný stupeň, ktorý je najvyššie možný pre človeka bez ukončeného druhostupňového štúdia na fakulte telesnej výchovy niektorej vysokej školy. S touto licenciou je možné trénovať aj v mužskej, či ženskej najvyššej súťaži. Túto licenciu však ešte nemám dokončenú, pretože tento stupeň pozostáva zo špecializácie, čo je volejbal, ktorý už mám a všeobecnej časti na fakulte Telovýchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorú ešte musím absolvovať. Táto časť sa pravdepodobne otvorí najneskôr o dva roky, na rozdiel od špecializácie, ktorá sa otvárala po piatich rokoch. Všeobecná časť je na rozdiel od špecializácie, pre trénerov všetkých športov, takže potrebný počet študentov sa nazbiera rýchlejšie. Okamžite po otvorení špecializácie, si ju budem chcieť čo najrýchlejšie dokončiť,“ hovorí o svojom ďalšom vzdelávaní tréner kadetiek Lukáš Lanča.

I. liga juniorky po 7. kole

1. ŠŠK Bilíkova Bratislava 14 13 1 40:9 38

2. VM Senica 14 13 1 40:12 36

3. Palas VK Levice 14 12 2 39:11 35

4. ŠŠ Nitra 16 11 5 41:19 36

5. UKF Nitra 16 9 7 28:28 26

6. Slávia UK Bratislava 14 6 8 23:24 19

7. MVK Nové Mesto 14 5 9 22:29 17

8. ŠVK Pezinok 14 2 12 8:36 6

9. ŠŠK Bratislava 14 1 13 8:40 3

10. HIT Trnava 14 0 14 1:42 0

Kadetky Oblasť západ po 7. kole

1. Palas VK Levice 14 14 0 42:5 41

2. VK Skalica 12 8 4 25:13 24

3. UKF Nitra 12 8 4 25:17 23

4. MVK Nové Mesto 12 8 4 25:15 23

5. VKM Piešťany 12 7 5 24:19 21

6. VK Myjava 12 4 8 15:26 13

7. HIT Trnava 14 4 10 18:33 12

8. ŠŠV Nitra 12 2 10 10:32 6

9. VK Púchov 12 1 11 10:34 5