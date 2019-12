Patrioti čakajú na svojho štvrťfinálového súpera

Hráči tímu BK Patrioti Levice opäť počas týždňa odohrali dva zápasy v dvoch rôznych súťažiach. Najprv v utorok potvrdili svoj postup do štvrťfinále Alpsko – Jadranskej ligy a následne si v sobotu doma pripísali piate ligové víťazstvo v rade proti Svitu.

11. dec 2019 o 10:49 Ivan Porubský

Brno zdolali aj na druhý pokus

Levickí basketbalisti počas uplynulého týždňa ukončili svoju púť základnou častou Alpsko – Jadranskej ligy československým derby zápasom proti Brnu. V domácej lige sa mmcité1 Basket Brno nachádza na poslednom mieste, ale pohár vždy býva nevyspytateľný. Patrioti Levice sa však na svojho súpera dobre pripravili a po výhre o dvadsať bodov si zabezpečili priebežné prvé miesto v skupine B. „Brno sa síce v lige trápi, ale tie výsledky zas nie sú také, žeby prehrávali nejako výraznejšie. Oba tie naše zápasy, či už u nich, alebo u nás neboli úplne jednoznačné a museli sme v druhej časti tých zápasov zapnúť na vyššie obrátky, aby sme ich dokázali zlomiť na našu stranu. Určite sme nechceli nič podceniť v tomto poslednom zápase v skupine, keďže ešte nič nebolo definitívne rozhodnuté, tak pre nás bolo dôležité zvíťaziť a samozrejme to bola aj príprava na ďalší zápas proti Svitu, ktorý sme odohrali počas uplynulej soboty,“ hovorí generálny manažér BK Patrioti Levice Ladislav Garaj.

Postup majú istý, ale štvrťfinálového súpera ešte nepoznajú

Levice však po tomto zápase ešte nemali isté prvé miesto v tabuľke. Na druhé mužstvo B – skupiny Swans Gmunden z Rakúska ešte čaká posledný duel, a to práve proti Brnu. Ak ho hráči Gmundenu zvládnu, tak aj napriek rovnosti bodov s Levicami, pôjdu na prvé miesto. Zo vzájomných zápasov totiž majú lepšie skóre práve Rakúšania. V tomto prípade by Levice v štvrťfinále pohára narazili na prvého z A – skupiny. To by s najväčšou pravdepodobnosťou mali byť basketbalisti z Pardubíc. „Momentálne to pre nás v štvrťfinále vyzerá na Pardubice, čo by bol pre nás určite zaujímavý súboj, ale je tam ešte možnosť, že víťazom skupiny budú poľské Gliwice. Oba tieto tímu majú svoju kvalitu a my sa tešíme, či už na Pardubice, alebo na Gliwice. Štvrťfinále by sa malo odohrať v priebehu januára,“ hovorí o možných súperoch Levíc manažér klubu.

Darí sa im aj v domácej lige

Leviciam sa momentálne darí aj v lige, kde po 15. kole figurujú na priebežnom druhom mieste. Patrioti nepoznajú chuť prehry už štyri zápasy v rade, keď si