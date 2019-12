ROZHOVOR: Juríček zbieral skúsenosti v Amerike

Slovenský basketbalový reprezentant a hráč BK Patrioti Levice Viktor Juríček (26) sa pred aktuálnou sezónou stal novou posilou Levických Patriotov. Rodák z Prievidze v predošlej sezóne pôsobil v Spišskej Novej Vsi, kde dokopy strávil tri roky.

13. dec 2019 o 13:32 MATÚŠ BARANEC

Ani zranenie a nepríjemná choroba 26-ročného pivota nezastavili a dnes chce tešiť trénera, vedenie klubu aj levických fanúšikov. Spoločne sme sa porozprávali o basketbalových začiatkoch, skúsenosti s Amerikou, ale aj vyspovedali v tradičnej vizitke.

Vaša výška je 210 cm. Boli ste už na základnej škole najvyšší v triede?

Áno. V podstate niektorí to majú tak, že v určitom veku, alebo čase rýchlo vyrastú. Ja som vždy vyčnieval, vždy som bol ten najvyšší a ako išiel čas, tak som súmerne rástol s vekom. Už ako brankár na hokeji som mal 193 centimetrov, už vtedy som bol dosť vysoký.

Po kom to máte? Hrával ešte niekto v rodine basketbal?

Basketbal nehrávali, ale asi z ocinovej strany. Mamina má vyšších bratrancov, ale skôr z ocinovej strany mám takú výšku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok ROZHOVOR: Pravý obranca Levíc Michal Novák odohral v extralige šesťsto zápasov Čítajte

Kedy ste sa začali venovať aktívne basketbalu?

Ja som sa začal venovať basketbalu až v 14 rokoch, vtedy som išiel na prvý tréning. Predtým som hrával 10 rokov ľadový hokej. V podstate od malička som sa mu venoval. Vždy ma tlačili do basketbalu, samozrejme aj kvôli mojej výške, ale môžno práve kvôli tomu, že ma nútili, sa mi do toho nechcelo. Neskôr ma do toho začali tlačiť aj moji kamaráti, začal som hrávať na dvore a jedného dňa mi povedali, že by som mal ísť na tréning, že mi to celkom ide. V 9. ročníku som prvý polrok robil aj jedno aj druhé. A keď prišlo k zlej situácii prievidzkého hokeja, tak vďaka tomu som sa rozhodol prejsť na basketbal. Dva roky som trénoval či už s Martinom Blahom, alebo s Petrom Sestrienkom. Po dvoch rokoch som dostal ponuku odísť mimo Slovenska, čo som využil.

Vtedy ste odišli do Španielska?

V 16 rokoch sme spolu s Bojanovským odišli do Španielska, kde sme išli na tri roky do basketbalovej akadémie na Gran Canariu. Odtiaľ sme získali štipendium do Ameriky, samozrejme Boris išiel na inú školu, ja som išiel na inú školu, kde sme strávili štyri roky. No a potom sme sa v podstate vrátili na Slovensko.

Ako ste sa s Borisom spoznali?

Boli sme v mládežníckych reprezentáciách predtým a myslím, že sme boli spolu v Portugalsku na Majstrovstvách Európy do 16 rokov, kde si nás všimli z tej basketbalovej akadémie, samozrejme aj agent a vďaka ním sme mali možnosť odísť. Obidvaja sme sa rozhodli, že pôjdeme do Španielska, pretože to bola najjednoduchšia cesta ako popri tom basketbale sa dostať do Ameriky a získať aj vzdelanie popri športe.

Spolu ste odchádzali aj do Ameriky?

Áno, ale každý na inú školu. Boris išiel na Floridu, ja som išiel do Alabamy. Dokonca náš prvý oficiálny zápas, keď sme boli prvý rok na škole, sme hrali proti sebe.

Vždy ste chcel ísť do Ameriky?

Určite áno. Na druhej strane aj rodičia ma odmalička vychovávali tým štýlom, že basketbal nie je všetko. Hocikedy sa môže stať nejaké zranenie a musím mať nejaké zadné dvierka v podobe toho štipendia, čo som mal možnosť dostať, mať vzdelanie, ovládať cudzí jazyk, osamostatniť sa, nadobudnúť nové kontakty, to bola výborná skúška.

Aké to tam bolo?

Určite je to náročné, ale myslím si, že je to jedno ako to opíšem. Je to veľmi ťažké pochopiť pokiaľ to nevidíte na vlastné oči. Je to úplne iný svet, čo sa týka zázemia, športu, štúdia, života športovca na vysokej škole, to aké má človek podmienky, ako je o neho postarané. Podmienky sú na najvyššej úrovni, v podstate aké môžu byť. Je to výborne vytvorené pre športovcov, aby tí najlepší sa prepracovali hore a uspeli v tom prostredí.

Bola to dobrá skúsenosť? Neľutujete to?

Úprimne povedané, čo sa týka čisto basketbalu, asi by som zvolil tú európsku cestu, alebo by som povedal, že nemal som veľmi šťastie na trénerov a na to akú som mal rolu v tíme. Basketbalovo mi to nevyhovovalo zrovna najviac, ale neľutujem tú skúsenosť. Určite mi to dalo veľa, hlavne mimo basketbalu. Snažil som sa načerpať toho čo najviac, takže určite neľutujem to rozhodnutie.

V čom je iný basketbal v Amerike a v Európe?

Určite ten štýl je viac atletický, silovejší, dynamickejší. Tá hra nie je tak tímová, nie je založená na zručnostiach, ako napríklad na sile a dynamike a v hre 1 na 1. Je to dosť odlišný štýl a myslím si, že veľa hráčov to pociťuje keď sa vráti, alebo američan príde do našej ligy, tak pocíti tú zmenu.

Prečo ste sa vrátili na Slovensko?

Ja aj s Borisom sme išli do slovenskej reprezentácie. Plán bol taký s agentom, že sa budem poctivo pripravovať na reprezentáciu. Bohužiaľ som si zranil chodidlo a veľa doktorov mi nevedelo prísť na to, kde je problém. Tým pádom som dva mesiace riešil, čo bude so mnou a nakoniec v Bratislave mi boli schopný pomôcť, povedať kde je problém a urobiť čo bolo potrebné. Hrozilo mi, že vynechám sezónu. Nakoniec Spišská Nová Ves bola to družstvo, ktoré mi povedalo, že okej, ak budeš potrebovať operáciu v poriadku, ak nie tak poď k nám, my ti poskytneme fyzioterapeutku, dáme ti stravu, ubytovanie. Máš prístup do telocvične, do posilňovne koľko len chceš a uvidíme ako sa budeš cítiť a ak budeš okej tak si môžeme znova sadnúť a uvidíme či sa dohodneme. Oni mi podali pomocnú ruku a tým ako sa zachovali som sa ja rozhodol vrátiť tú ďalšiu sezónu, ktorú som bohužiaľ tiež v podstate skoro celú vynechal. Pätnásť dní pred druhou sezónou som dostal mononukleózu a tak minulá sezóna bola prvá, ktorú som odohral zdravý. Samozrejme tento rok som sa rozhodol prísť do Levíc.

Ste rád, že ste podpísali zmluvu s Levicami?

Určite áno, zatiaľ som veľmi spokojný. Je to myslím si, čo sa týka toho ako je o nás hráčov postarané, je to nadštandard. Organizácia vecí mimo basketbalu, strava, jednoducho veci, ktoré hráč potrebuje, sú okolo neho a my sa môžeme sústrediť len na ten basketbal. Čo sa týka basketbalu, kolektívu a trénera, nemôžem sa sťažovať, som veľmi spokojný.

Ako sa vám pracuje s trénerom Madzinom?

S trénerom sa mi pracuje výborne a bol to až taký doslova šok pre mňa, v dobrom slova zmysle, pretože ja som o ňom počul veľmi veľa dobrých vecí, či už od slovenských hráčov, alebo od zahraničných. Je to nie len ako tréner, ale aj ako človek niekto, kto sa naozaj zaujíma o vás ako o človeka a to bolo niečo nové pre mňa a chvíľku mi trvalo, kým som sa s tým oboznámil. Toto je naozaj človek, ktorému záleží na tom aj ako hráš basketbal, ale takisto aký si človek mimo ihriska.

Páči sa vám myšlienka vedenia klubu?

Myšlienka je veľmi dobrá. Viem, že chcú na nás stavať a takisto nás rozvíjať na ihrisku. Dávajú nám určite väčší priestor a dôveru a ja verím, že sa im to postupom času vráti naspäť a nejaké tie výsledky budeme schopní zahrať a tešiť trénera, vedenie a levických fanúšikov.

Ako zatiaľ hodnotíte prebiehajúcu sezónu?

Myslím si, že ešte je určite skoro, aby sme hodnotili niečo, aj keď samozrejme ľudia sa pozerajú na to. Sme momentálne na druhom mieste, ten začiatok sme nemali až taký dobrý, ako sme si možno prestavovali my, alebo levickí fanúšikovia alebo ľudia, ktorí sledujú basketbal. Ale vieme, že sezóna je dlhá, zatiaľ sme v poriadku, všetci zdraví. Samozrejme drobné zranenia sú, čo je bežné, ale myslím, že začíname ukazovať, kde je náš potenciál. Začíname si formovať nejakú identitu a čím ďalej tým lepšie sa poznáme na ihrisku. Myslím, že sme už aj ukázali aký je potenciál v tomto tíme a ako ďaleko môžeme zájsť túto sezónu.

Určite Vám v tom pomáha aj účinkovanie v Alpsko-jadranskom pohári. Aj keď teraz ste boli trochu kritickí v zápase s Brnom.

Samozrejme najlepšou praxou sú zápasy a každá konfrontácia, mimo našej ligy, nám pomôže aby sme sa zlepšovali. Tréner nám už pred zápasom v šatni povedal, že tento zápas nie je jednoducho len o nás. Myslím si, že práve to sa odzrkadlilo. Ako tím sme sa pozreli na to proti komu hráme, nesústredili sme sa na našu hru, na pokyny, na to ako agresívne vieme a mali by sme hrať. Myslím, že to sa odzrkadlilo na tom výkone. Možnože sme vyhrali o dvadsať bodov, ale tri štvrtiny sme sa naozaj s nimi vliekli a myslím si, že výsledok mohol byť úplne iný, ako na konci bol.

Čo najradšej robíte vo voľnom čase?

Zaobstaral som si psíka ako som prišiel do Levíc, tak veľa času trávim s ním, s ňou lepšie povedané. Ale sme tu výborná partia s každým v šatni, ale mimo ihriska trávim najviac času s Bobom Bojanovským, so Šimonom Krajčovičom, Maťom Bachanom aj s našimi trpaslíkmi mladými. Chodíme na kávičku, občas si pozrieme nejaký film, zahráme playstation a takto v podstate trávime náš voľný čas.

Sledujete basketbal aj v televízii? Alebo si pozriete aj nejaký iný šport?

Som veľký fanúšik basketbalu, ale nepovedal by som, že to sledujem tak ako predtým, ale som dosť veľký fanúšik NBA. Fandím Lakers, som veľký fanúšik LeBrona. Nepovedal by som, že sledujem ten basketbal kvôli tomu basketbalu, aký sa tam hrá, ale skôr kvôli tým individualitám a tým jednotlivým hráčom.