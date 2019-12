Levice doma zaváhali proti poslednej Prievidzi

Hráči Futsal Teamu Levice doma hostili posledné mužstvo tabuľky, proti ktorému boli jednoznačným favoritom. Zápas však ukázal, že tabuľka môže často klamať.

16. dec 2019 o 1:00 Ivan Porubský

Náskok súpera už nedokázali zmazať

Levickí futsalisti sa v zápase 11. kola predstavili doma proti poslednému mužstvu tabuľky z Prievidze. Hostia v tejto sezóne ešte nebodovali a tak to pred zápasom vyzerali na jasné tri body. Prievidza však mala lepší vstup do zápasu, keď už v 10. minúte vyhrávala 0:3 a o štyri minúty neskôr to už bolo dokonca 1:6. Levice síce následne zapli na vyššie obrátky, ale ani záverečné power-play im na body nestačilo. „Pred zápasom sme si vraveli, že to bude ťažký zápas, aj keď tabuľkové postavenie bolo, aké bolo. Toto sú pre nás najhoršie zápasy, keď tabuľka môže klamať a súper nemá čo stratiť. To sa napokon aj ukázalo počas zápasu. My sme začali profesorsky, keď sme si mysleli, že sa porazia sami. Keď sme sa prebrali, tak už bolo 0:3. Potom sme chceli zvrátiť stav, ale asi sme urazili šťastenu. Nedokázali sme totiž premeniť aj vyložené šance a súper naopak skoro z každej strely vsietil gól. Prievidza bola agresívna, rýchla, nebezpečná a my sme to nedokázali zachytiť,“ hovorí o priebehu zápasu hrajúci tréner Pavol Gabaš.

Levice sa snažili v závere o vyrovnanie, ale dokázali len znížiť na konečných 5:6. Posledný gól Levíc strelil v 36. minúte štvorgólový Vilo Rakica. „V druhom polčase sme dokonca hrali posledných desať minút power-play, ale nedokázali sme využiť vyložené šance, keď stačilo len zasunúť do prázdnej brány. Tak to proste býva v zápasoch, keď sa nezačne od začiatku, tak ako sa má a potom už len naháňame výsledok. Súper však počas celých štyridsať minút prejavil väčšiu túžbu po víťazstve ako my,“ dodáva o záverečnom tlaku tréner Levíc.

Hostia pred týmto duelom nezískali ani bod a preto boli Levice jednoznačným favoritom zápasu. „Z toho, čo som videl v zápase, tak musím povedať, že sme svojho súpera podcenili. Určite aj toto zohralo svoju rolu, že sme doma nebodovali. Súper začal dobre, boli nebezpeční a rýchli. My sme zostali akoby zaskočení a potom sa to už viezlo, ako to býva v zápasoch, keď sa niečo podcení.“

Základnú časť dohrajú na palubovkách súperov

Na Levice ešte čakajú tri zápasy v základnej časti Varta futsal ligy. Už tento utorok vycestujú Levičania na zápas do Banskej Bystrice a následne tri pred sviatkami ich čaká tabuľkový súper Makroteam Žilina. Po novom roku budú ich cesty opäť viesť na sever Slovenska, keď ich preverí druhý žilinský súper MŠK. Po skončení základnej časti sa liga rozdelí na dve časti. Prvá štvrtka si proti sebe zahrá dvojkolovo doma – vonku a rovnako na tom posledné tri tímy tabuľky, na ktoré čaká rovnako súboj doma vonku. Potom je na rade play-off. „Až do zápasu s Prievidzou sme do každého zápasu nastúpili zodpovedne, tak ako sme mali. Hrali sme to, čo sme si povedali pred zápasmi. Mal som taký pocit, že sme sa už zbavili takýchto výkyvov, ktoré sme mávali na začiatku, ale po sobotnom zápase som si tým nie istý. Keď však zahráme to, čo máme zahrať, tak máme šancu uhrať dobrý výsledok. Ako náhle to tak nebude, tak naše šance veľmi rýchlo klesnú,“ hovorí na záver o najbližších dôležitých zápasoch hrajúci tréner Futsal Teamu Levice Pavol Gabaš.

11. kolo

Futsal team Levice - TNF Lions Prievidza 5:6 (3:6)

Góly: 11., 19., 31. a 36. Rakica, 15. Budovec - 1. a 10. Sobota, 4. a 13. Rybár, 11. a 14. Belanec, R Marián Fischer, 200 divákov, ŽK: 14. Marek Gajdács - 15. Peter Kalina.

Levice: Pecho - Zorád, Švec, Gajdács, Rakica, Molnár, Jakubík, Suljič, Bačík, Budovec, Macho. Prievidza: Jantoška - Gunda, Belanec, Sobota, Xia, Kopál, Filkorn, Rybár, Kalina, Mútňan.

Ostatné výsledky 11. kola: Banská Bystrica - Lučenec 2:4 (0:3), Kyjovský, Rafanides - Serbin, Lira, Ribeiro, vlastný. MŠK Žilina - Nové Zámky 12:2 (4:0), Belaník 2, Ševčík 2, Ostrák 2, Vaktor, Štrbák, Matejov, Jančula, Ftorek, Bevelaqua - Druga, Vašek. Makroteam Žilina mal voľno.

1. Lučenec 11 11 0 0 104:28 33

2. MŠK Žilina 9 7 1 1 63:20 22

3. B. Bystrica 10 5 1 4 48:39 16

4. Makroteam Žilina 10 4 0 6 52:53 12

5. FT Levice 9 4 0 5 40:45 12

6. Nové Zámky 10 1 0 9 28:87 3

7. Prievidza 9 1 0 8 32:95 3

Najbližší program: 17. 12. o 20.00 h Banská Bystrica – Levice, 21. 12. o 19.30 h Makroteam Žilina – Levice, 4. 1. o 17.00 h MŠK Žilina – Levice.