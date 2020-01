Levice: Firma v priemyselnom parku plánuje rozšíriť výrobu. Vytvorí aj nové pracovné miesta

S výstavbou haly a parkoviska v levickom priemyselnom parku sa má začať v apríli tohto roka.

2. jan 2020 o 1:10 SITA

LEVICE. Spoločnosť Camfil, s.r.o. plánuje v priemyselnom parku Levice Géňa rozšíriť svoje výrobné kapacity.

"Prevádzka na plnú kapacitu si vyžiada po rozšírení 180 až 240 zamestnancov, z toho približne 20 v rozšírení objektu,“ uvádza sa ďalej v materiáli predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané náklady budú podľa firmy špecifikované neskôr.

Závod sa špecializuje na výrobu vreckových filtrov na báze skleného a syntetického vlákna používaných v rôznych ventilačných systémoch. Jeho zákazníkmi sú domáci ako aj zahraniční spotrebitelia z rôznych priemyselných odvetví, vrátane elektrotechnického, farmaceutického, automobilového či chemického. Vybudovaný bol ešte v roku 2006. Už vtedy sa pritom počítalo s rozšírením výrobno-skladových priestorov.

Prvé rozšírenie sa uskutočnilo v roku 2016. Jeho súčasťou bola prístavba výrobnej haly, rozšírenie administratívneho zázemia ako aj parkovacích kapacít. Aktuálne rozšírenie by malo podľa zverejnených údajov zabezpečiť dostatočné skladové a baliace kapacity potrebné pre rastovú stratégiu Camfil a jej dodávateľov. S výstavbou by sa malo začať v apríli budúceho roka, ukončená by mala byť o rok neskôr.

"Ďalším rozšírením výrobného závodu sa rozumie prístavba výrobno-skladovej haly so sociálnym zázemím. Hala je navrhnutá pre potreby novej výroby a expedície výrobných tovarov,“ uvádza sa v dokumente. Súčasťou projektu je aj nadstavba administratívnej časti. Oproti súčasnému stavu by zároveň malo pribudnúť 63 parkovacích miest.