V školskom stredisku rástli v 70. a 80. rokoch talenty

Žiaci trénovali na dráhe z japexu, ktorá bola prvá v Československu.

27. dec 2019 o 1:10 (ZŠ)

KALNÁ NAD HRONOM. Tridsaťpäť bývalých žiakov sa stretlo v Základnej škole Kalná nad Hronom. Vrátili sa do známeho prostredia, ale už nie ako žiaci, ale ako bývalí atléti, ktorí sa stretli so svojím trénerom a učiteľom telesnej výchovy.

Bývalý učiteľ telesnej výchovy Vojtech Kóša zorganizoval stretnutie úspešných športovcov – žiakov tejto školy. Uskutočnilo sa v jej areáli.

V neformálnych debatách a v príjemnom prostredí zotrvali dlho, veď príležitosť takto sa stretnúť je zriedkavá. Našej škole robilo dobré meno športové stredisko pod vedením tohto učiteľa, vďaka ktorému dosiahli žiaci školy výborné výsledky v atletike.

V školskom roku 1971/1972 sa začalo s výstavbou športového areálu. Vybudovala sa bežecká dráha, hádzanárske ihrisko, tribúna pre 250 ľudí, volejbalové a basketbalové ihrisko, dve doskočiská do výšky, jedno do diaľky.

Žiaci najskôr trénovali na škváre, potom na antuke a neskôr na 340 m dlhej atletickej dráhe z japexu, ktorá bola prvá v Československu. Keď sa v roku 1972 začínala činnosť školského športového strediska, mnohí sa pýtali, či bude mať kto na športoviskách, ktoré sa stavajú, trénovať a súťažiť. Ako sa ukázalo, obava bola zbytočná.

Tituly majstrov Slovenska

Dňa 6. júna 1973 sa tu uskutočnili Majstrovstvá ľahkoatletického štvorboja priateľov a celoštátny Medzinárodný atletický štvorboj priateľstva. V roku 1974 žiaci postúpili do celoslovenského kola v Prešove a do celoštátneho kola v Sušiciach. Žiaci z Kalnej nad Hronom získali tri tituly majstra Slovenska a tri strieborné medaily. Na majstrovstvách Západoslovenského kraja získali pretekárky TJ Družstevníka Kalná 10 titulov.

Ľubica Žiaková, žiačka ZDŠ v Kalnej nad Hronom, sa stala majsterkou Slovenska žiačok v skoku do diaľky a Jana Jamrichová Václavová majsterkou ČSSR v hode oštepom.

Trikrát sa žiaci prebojovali do celoštátneho finále v Medzinárodnom atletickom štvorboji. V roku 1980 boli štvrtí v ČSSR. O tento úspech sa pričinili žiaci z Kalnej nad Hronom: Š. Huraj, Hansko, J. Horňák, Ľ. Jančo, R. Tóth a F. Janda. Boli rovnocenným súperom športových škôl i tried, ktoré boli zaradené do vyššej formy športovej prípravy mládeže.

Až na majstrovstvách Európy

J. Horňák sa stal majstrom ČSSR juniorov na 2 km prekážok, v cezpoľnom behu a bol účastníkom majstrovstiev Európy v Cottbuse. A. Chrenková Záhumenská sa stala majsterkou Slovenska v šprintérskych disciplínach, A. Szmuda bol majstrom SR v skoku do ďiaľky, M. Valach majster ČSSR vo vrhu guľou, Z. Taňašiová Bačínska získala 2. miesto na medzinárodnej olympiáde v Prešove, dievčatá štvorbojárky urobili slovenský rekord v behu na 4 x 60 m v Prahe.

Atléti športového strediska v Kalnej nad Hronom získali vyše 60 titulov z majstrovstiev Západoslovenského kraja.

Do Kalnej prišli aj reprezentanti

Zanietený telocvikár Vojtech Kóša dokázal pritiahnuť k sebe deti, nainfikoval ich vzťahom ku kráľovnej športu – atletike. Jednoduchý športový areál obyčajnej dedinskej základnej školy sa stal miestom významných atletických súťaží, napr. Vianočnej latky, súťaže v skoku vysokom, Behu oslobodenia s účasťou slovenských reprezentantov, krajského kola Pohára Československého rozhlasu, celoslovenského, ale aj celoštátneho finále Medzinárodného atletického štvorboja priateľstva.

O nevídanom finále v Kalnej nad Hronom hovorili v Čs. rozhlase, písali o ňom noviny Pravda a Šport. V roku 1987 sa československé finále 31. ročníka Medzinárodného atletického štvorboja priateľstva uskutočnilo na štadióne dedinskej základnej školy. Bola to veľká pocta pre dedinu a našu školu, ktorej prislúchalo usporiadať podujatie celoštátneho významu. Tento areál výrazne prispel k popularizácii žiackej atletiky na Slovensku.

Mnohé dnešné deti majú vážny problém s nedostatkom pohybu. Je preto dôležité, aby aj škola prispievala k riešeniu tohto problému, a to najmä poskytovaním kvalitnej pohybovej výchovy. Telesná výchova je jedným z predmetov, ktoré vyžadujú príkladný vzor, ktorý deti priťahuje a ktorému dokážu byť oddané. Pán učiteľ Vojtech Kóša takýmto vzorom naozaj dokázal byť.