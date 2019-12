Na Levice dnes čaká basketbalová All-Star Game

Športová hala v Leviciach bude už túto stredu hostiť najlepších basketbalistov, ktorí pôsobia v Slovenskej basketbalovej lige.

18. dec 2019 o 13:49 Ivan Porubský

Po deviatich rokoch opäť v Leviciach

Basketbalový sviatok pod názvom All-Stars Game Slovenskej basketbalovej ligy sa po dlhých deviatich rokoch vracia na levickú palubovku. Basketbaloví fanúšikovia z celého Slovenska sa v metropole Tekova môžu už túto stredu 18. decembra tešiť na to najlepšie, čo ponúka basketbal na Slovensku. Naposledy sa toto podujatie konalo v bratislavskej Hant aréne ešte pred dvoma rokmi. V hlavnom meste bol naposledy tzv. „kapitánsky“ systém, kde sa zvolali dvojica Rančík – Sedmák a títo dvaja kapitáni si postupne do svojho tímu zvolili siedmich hráčov a dvoch dodala redakcia SBL. Tento rok usporiadateľ z Levíc zvolil iný formát. Proti sebe nastúpia výbery slovenských a zahraničných hráčov pôsobiacich v našej lige.

„Po deviatich rokoch sme sa v Leviciach rozhodli opäť usporiadať zápas hviezd All-Star Game. Jedná sa o populárny exhibičný zápas, v ktorom sa predstavia najlepší hráči basketbalovej ligy na jednom mieste. Keď sme rozmýšľali o formáte tohto zápasu, tak nám vyšiel ako najatraktívnejší formát, v ktorom nastúpia zahraniční hráči proti Slovákom, keďže si myslíme, že v tomto formáte to bude najviac atraktívne a samozrejme to bude mať aj nejaký náboj,“ hovorí o ťaháku pre fanúšikov jeden z organizátorov All-Star Game Ladislav Garaj. Tím slovenských hráčov povedie kouč Lučenca Peter Jankovič. V pozícii asistentov sa predstavia Ivan Kurilla (BK Slávia Žilina) a Michal Madzin (BK Patrioti Levice). Tím sveta povedie Aramis Naglič z Interu Bratislava. Jeho asistentmi budú Tihomir Bujan (BC Prievidza) a Rudolf Jugo (Iskra Svit).

Zápas hviezd sa naposledy hral pred dvoma rokmi, keďže príprava tohto podujatia je dosť náročná a nie každému sa do toho chce pustiť. „Posledné dva roky o toto podujatie bohužiaľ nikto nemal záujem. Vidíme aj my teraz, že je to fakt náročné na prípravu a v tej rozbehnutej sezóne ešte hľadať nejaký čas a prostriedky na usporiadanie takejto veľkej kultúrno-spoločenskej akcie nie je jednoduché, ale Michal Červenák, ktorý teraz robí v Leviciach pri volejbale, no je to bývalý basketbalista, prišiel s touto myšlienkou, či by sme sa to toho nepustili. Celkom nás to oslovilo a tak sme požiadali vedenie súťaže, že by sme to chceli tento rok usporiadať. Všetky kluby boli za a hlavne boli radi,“ dodáva manažér BK Patrioti Levice.

Na fanúšikov čaká bohatý program

V stredu 18. decembra je pre fanúšikov v rámci All-Star Game pripravený bohatý program, ktorý bude trvať takmer šesť hodín. „Vôbec po prvýkrát v histórii tohto podujatia na Slovensku sa uskutoční predzápas, kde sme sa rozhodli dať trošku priestor aj mladým talentovaným slovenským basketbalistom. Program teda začne o 15.30 hod zápasom All-Star game talent Východ – Západ. Tam sme nominovali trénerov Mareka Juríka z ŠBK Junior Levice, ktorý bude mať na starosti družstvo Západu a trénerom východu bude Maroš Helmecy z Prievidze. Obaja robia mládežnícky basketbal a oni povyberali z celej republiky tých najtalentovanejších hráčov v rozmedzí od 16 až do 18 rokov, pre ktorých to má byť akoby nejaká motivácia do budúcnosti. Po tomto zápase, okolo 17.45 hod. by mal začať hlavný program, v ktorom bude predstavenie hráčov a následne začne zápas. Prestávky zápasu budú vyplnené jednak kultúrnym programom a jednak individuálnymi súťažami. Máme pripravenú súťaž v zručnosti, smečiarsku súťaž a súťaž o najlepšieho trojkára,“ hovorí o programe podujatia manažér Levíc.

Zastúpenie budú mať aj Levičania

Na tomto podujatí sa fanúšikom predstavia aj hráči z Levíc. „Z Levíc v tíme Slovenska bude Šimon Krajčovič a Boris Bojanovský. V tíme Svet bude Amin Hot a v súťaži zručnosti uvidíme Šimona Krajčoviča, v smečiarskej súťaži bude Viktor Juríček a v trojbodovej bude Amin Hot. Keďže tam bude bohaté zastúpenie Levičanov, tak veríme, že fanúšikovia si fakt v tom programe nájdu každý to svoje. Verím, že pre Levice pripravíme pekný basketbalový večer na konci kalendárneho roka. Pripravené sú samozrejme aj súťaže pre fanúšikov. Hlavným lákadlom bude strela o automobil na mesiac zadarmo od polovice ihriska. Ak sa to nepodarí, tak bude nasledovať z trojkového oblúka o auto na týždeň, alebo zo šestky na víkend,“ dodáva o programe Ladislav Garaj.

Hlavným moderátorom podujatia bude známi slovenský športový moderátor Slávo Jurko, ktorý je rovnako pre toto podujatie zárukou vysokej kvality.

Záujem o toto podujatie je od spustenia predpredaja veľký. „Zatiaľ sa v predpredaji predalo spolu 600 lístkov, ale u nás to nie je problém, keďže Levičania si zvyčajne kupujú lístky až priamo v pokladni pred zápasom. Ďalej chceme pozvať všetky deti ŠBK Junior Levice, ktoré budú mať vstup na zápas zdarma. Chcel by som ešte poďakovať mestu Levice, Nitrianskemu samosprávnemu kraju a partnerom, bez pomoci ktorých by sme nedokázali toto podujatie usporiadať,“ hovorí Garaj.

Hráči Patriotov počas sviatkov dostanú pár dni voľna

Slovenská basketbalové liga je v plnom prúde a inak tomu nebude ani tesne pred sviatkami. Levický klub však svojim hráčom predsa len poskytne pár dní voľna, počas ktorého budú môcť odcestovať za svojimi rodinami. „Pred pár dňami sme im dali von sviatkový program, aby sa vedeli nachystať a urobiť si voľno, ako budú potrebovať. Pred Vianocami dostanú voľno od 21. do 26. decembra, takže tam majú nejaký priestor na to, aby mohli byť mohli ísť niektorí domov. Ďalej dva a pol dňové voľno bude aj na Silvestra. Nie je to veľa, ale určite tam bude priestor na to, aby mohli jednotliví hráči stráviť sviatky s rodinami. Za Kirvesom a Hillom prídu do Levíc kamaráti, alebo rodinní príslušníci, takže oni budú sviatky tráviť tu,“ dodáva na koniec generálny manažér BK Patrioti Levice Ladislav Garaj.

Ako nastúpia jednotlivé tímy

Tím Slovensko: Michal Baťka (Inter Bratislava), Jaroslav Musil (BKM Lučenec), Jakub Merešš, Róbert Rožánek (obaja BK Slávia Žilina), Adam Antoni (BC Prievidza), Tomáš Mrviš (MBK Baník Handlová), Stanislav Baldovský (Iskra Svit), Nenad Miloševič (MBK Rieker COM-Therm Komárno), Boris Bojanovský, Šimon Krajčovič (obaja BK Patrioti Levice). Hlavný tréner: Peter Jankovič (BKM Lučenec), asistenti trénera Ivan Kurilla (BK Slávia Žilina) a Michal Madzin (BK Patrioti Levice).

Tím Svet: Kenney Funderburk, Lee Skinner (obaja Inter Bratislava), Melsahn Basabe, Mike Caffey (obaja BKM Lučenec), Ibrahim Durmo (BC Prievidza), Aleksandar Radukič (MBK Baník Handlová), Jalen Nesbitt, Phil Carr (obaja Iskra Svit), Miles Bowman jr. (MBK Rieker COM-Therm Komárno), Amin Hot (BK Patrioti Levice). Hlavný tréner: Aramis Naglič (Inter Bratislava), asistenti trénera Tihomir Bujan (BC Prievidza) a Rudolf Jugo (Iskra Svit).