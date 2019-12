Rybníku sa v extralige nedarí. Béčko naopak vedie tretiu ligu

Prinášame vám prehľad stolnotenisových výsledkov v našom kraji.

20. dec 2019 o 1:00 (IP, AZS, MB, VEM)

EXTRALIGA MUŽI

Rybník – Michalovce 3:6 (Goga 2, Tonkovič 1), Rybník – Vranov 4:6 (Tonkovič a Gajdoš 2). Rybník bude v nadstavbovej časti hrať v skupine o 7. – 12. miesto.

1. SK Vydrany A 11 11 0 0 66:13 33

2. Malacky A 11 10 0 1 62:21 31

3. Vranov A 11 7 2 2 54:37 27

4. STO Nižná A 11 8 0 3 53:33 27

5. Rožňava A 11 6 1 4 54:40 24

6. Ružomberok 11 4 3 4 47:49 22

7. Michalovce 11 4 1 6 39:49 20

8. Čadca A 11 4 0 7 37:51 19

9. Valča A 10 3 1 6 32:44 17

10. Gasto Galanta 10 2 1 7 34:49 15

11. STK Rybník 11 1 1 9 22:59 14

12. Čadca B 11 0 0 11 11:66 11

1. LIGA západ

Súvisiaci článok FOTOGALÉRIA: Kto sa narodil v Leviciach počas posledných týždňov roka? Čítajte

Drietoma – N. Zámky 8:6 (Machalík 2,5, Veis 2, Filaga 1, Ozorák 0,5), Trenčín – N. Zámky 7:7 (Filaga 3, Veis a Machalík 2).

1. Hlohovec 11 11 0 0 111:43 33

2. Bystričany A 11 9 1 1 107:47 30

3. Drietoma A 11 8 0 3 90:64 27

4. N. Zámky A 11 6 2 3 94:60 25

5. Elastik Trnava 11 7 0 4 88:66 25

6. FER. Ba A 11 6 1 4 86:68 24

7. PN/Moravany 11 4 1 6 68:86 20

8. Spoje Ba A 11 4 0 7 61:93 19

9. Senec A 11 2 4 5 63:91 19

10. Ker. Trenčín 11 2 2 7 63:91 17

11. Ister Ba A 11 1 1 9 53:101 14

12. Dev. Nová Ves 11 0 0 11 40:114 11

2. LIGA

V. Uherce – Partizánske 4:10 (D. Kršiak 2,5, Györi 1, Gubka 0,5 – Néma a Holický 3,5, Herel 2, Popluhár 1). Trenčín B – Šurany/Vlkas 6:8 (Hikel 3, Gajdoš a Hudec 1,5 – Špleha 3, Očenáš a Piatrik 2,5). N. Mesto – N. Zámky B 9:5 (Gunár a Šicko 2,5, Krčmárik 2, Miklovič 1, w.o. 1 – Barci 3,5, Šumský 1,5). Tr. Teplá – ŠOG Nitra 5:9 (Hudcovský 2,5, Svitana a Ri. Pružinec 1, Dibala 0,5 – Grigel st. 3,5, Páll 3, Urban 1,5, Škuril 1). Prusy – Trnovec 8:6 (F. Ježo 3,5, J. Kutiš a Ľ. Kutiš 1,5, Kurilla 1, R. Ježo 0,5 – Kriško 3, Molnár 2, Čičmiš ml. 1). Bory – Bošany 10:4 (Wiltschka 3,5, Mičjan a Tuhý 2,5, Petráš 1,5 – I. Gašparík ml. 3, M. Gašparík 1). Rybník B – Zl. Moravce 12:2 (Trubáčik, Budinský a Páleník 3,5, Krajčík 1,5 – w.o. 2). Trenčín B – N. Zámky B 4:10 (Gajdoš 2,5, Hikel 1, Hudec 0,5 – Kozár 3, Barci a Šumský 2,5, Kárás 2). N. Mesto – Šurany/Vlkas 10:4 (Gunár 3,5, Miklovič 3, Šicko 2,5, Krčmárik 1 – Piatrik 1,5, Špleha 1, Očenáš 0,5, w.o. 1). Prusy – ŠOG Nitra 10:4 (F. Ježo 3,5, J. Kutiš 2,5, R. Ježo a Kurilla 2 – Grigel st. 3,5, Urban 0,5). Tr. Teplá – Trnovec 11:3 (Ri. Pružinec a Hudcovský 3,5, Dibala 2,5, Krovinová 1,5 – Čičmiš ml. a Kriško 1, w.o. 1). Rybník B – Bošany 9:5 (Trubáčik 3,5, Krajčík 2,5, Budinský 2, Páleník 1 – I. Gašparík ml. 2,5, M. Gašparík 1,5, Š. Jakubík 1). Bory – Zl. Moravce 11:3 (Wiltschka 3,5, Mičjan, Petráš a Tuhý 2,5 – Pacalaj 2, Páleník 1).

1. Rybník B 13 12 1 0 128:54 38

2. Prusy A 13 9 4 0 117:65 35

3. ŠOG Nitra A 13 9 2 2 104:78 33

4. TTC Bory A 13 9 1 3 108:74 32

5. Nové Mesto 13 8 3 2 103:79 32

6. Trnovec A 13 5 3 5 88:94 26

7. N. Zámky B 13 5 2 6 93:89 25

8. Tr. Teplá A 13 4 3 6 90:92 24

9. Šurany /Vlkas A 13 4 3 6 81:101 24

10. Bošany A 13 4 1 8 86:96 22

11. Tevos PE 13 3 3 7 91:91 22

12. V. Uherce A 13 2 4 7 75:107 21

13. Ker. Trenčín B 13 1 0 12 56:126 15

14. Z. Moravce A 13 0 2 11 54:128 15

3. LIGA

ŠOG Nitra B – Nitra 08 11:7 (Billich 4,5, Škuril 3,5, Mudrák 2, Jo. Horečný 1 – Magušín a Pupík 2,5, Stračár st. a Vi. Lacko 1). Žitavany – Bánov 6:12 (Ján Červený 2,5, V. Herda 2, Laca 1,5 – Regás 4, L. Mrkrvica 3,5, Mikulec 2,5, M. Šimunek 2). Topoľčany – Čab 16:2 (Remeň 4,5, Šutiak a Katona 4, Vinczeová 3,5 – Gogora 1,5, M. Vranka 0,5). Šahy – Pok. Komárno 12:6 (Ištokovič 4,5, L. Gáspár 3,5, Cibulya a M. Gáspár 2 – Kevický 3,5, Z. Rajko 1,5, Kadlicsek 1). N. Baňa/Podl. – Ludanice 9:9 (Zigo 4, Mišík 2,5, M. Papánek 2, Lamper 0,5 – P. Maňák 3,5, Uhlárik 3, Žitňanský 1,5, M. Smutný 1). Levice – Trnovec B 11:7 (Beničiak a Gaľa 4, Jalakša 2, Štúň 1 – Ježo a Ševčík 2,5, Vyskoč 1,5, Kozár 0,5).

1. Bánov A 11 11 0 0 136:62 33

2. Topoľčany A 11 10 0 1 145:53 31

3. Šahy A 11 8 1 2 130:68 28

4. N. Baňa/Podl. 11 6 1 4 103:95 24

5. Ludanice A 11 5 2 4 102:96 23

6. Pok. Komárno A 11 6 0 5 94:104 23

7. Levice A 11 6 0 5 103:95 23

8. Žitavany A 11 3 1 7 84:114 18

9. Trnovec B 11 2 2 7 76:122 17

10. ŠOG Nitra B 11 2 2 7 80:118 17

11. Čab A 11 1 1 9 65:133 14

12. Nitra 08 A 11 1 0 10 70:128 13

4. LIGA sk. B

N. Zámky D – Levice B 9:9 (Csermák 3,5, Višňovská 3, Daráž 2,5 – Dudášik 3,5, Székely 2,5, Páleník 2, Macko 1). N. Zámky C – Močenok 12:6, Bánov B – Rybník C 14:4 (Miček, Vanek, V. Šimunek a B. Šimunek 3,5 – Chorvátová, Tušanová, Potocký a O. Lackovič 1). Štúrovo – N. Baňa/Podl. B 5:13 (Molnár 2, Csernák, Treindl a Szabó ml. 1 – Hlaváč a Kršiak 4,5, Harmady 3,5, Belan 0,5).

1. N. Zámky C 11 10 0 1 141:57 31

2. Močenok A 11 9 0 2 144:54 29

3. Bánov B 11 6 0 5 95:103 23

4. Levice B 11 4 3 4 89:109 22

5. N. Baňa/Podl. B 11 4 2 5 93:105 21

6. N. Zámky D 11 4 2 5 94:104 21

7. Rybník C 11 0 5 6 78:120 16

8. Štúrovo A 11 0 2 9 58:140 13

5. LIGA stred

Č. Kľačany – Hont. Trsťany 8:10 (Rajtar 3,5, Ivan 2, Haspra 1,5, Varga 1 – Sýkora 4,5, Hrabský 3,5, Gálus 2). Žitavany B – Zl. Moravce C 13:5 (Nevlaha 4,5, Sámel 4, Joz. Červený 3,5, A. Kramár 1 – Gálik 2,5, Grzyb 1,5, Novák 1). Tes. Mlyňany – Sikenica/Jur 12:6 (D. Bošanský 4,5, Jonis 3, Gutman 2,5, A. Bošanský a Jankovič 1 – J. Juhász 2, P. Tóth a Ferda 1,5, Garaj 1). Zl. Moravce B – Mýt. Ludany 15:3 (Magušin a Kováč st. 4,5, J. Valkovič 2,5, Varga 2, M. Krčmárik 1,5 – Hladík 2, Švec 1).

1. Zl. Moravce B 11 10 0 1 147:51 31

2. Hont. Trsťany 11 9 0 2 112:86 29

3. Tes. Mlyňany 11 8 0 3 131:67 27

4. Žitavany B 11 7 0 4 119:79 25

5. Sikenica/Jur A 11 4 0 7 84:114 19

6. Č. Kľačany A 11 3 1 7 84:114 18

7. Mýt. Ludany 11 2 1 8 62:136 16

8. Zl. Moravce C 11 0 0 11 53:145 11

MO LEVICE – I. TRIEDA

10. kolo: Si-Ju B – SO Levice A 11:7, Matoš M. st. 3,5, Braun P. 2,5, Juhász J. 2,5, Tóth J. 2,5 – Baláž M. 4, Búri J. 2, Kazár M. 1. Tek. Lužany A – Hronovce A 11:7, Németh J. 3,5, Hutai P. 3,5, Grič J. 2, Danis A. 2 – Rotík M. st. 4,5, Simon Zs. 1,5, Rotík M. ml.1. Ip. Sokolec A – Rybník D 12:6, Czompál P. 2,5, Apa O. 2,5, Molnár P. 1, Kovács A. 1, WO – 5x – Lackovič O. 4, Lackovič D. 2. N.Baňa / Podlužany C – Čajkov A 10:8, Holub P. 4,5, Belan F. 4, Ditte J. 1, Hajdoni M. 0,5 – Pompoš K. 2,5, Molnár M. 2,5, Balúch V. 2, Kurti P. 1.

1. Ip.Sokolec A 9 8 0 1 115:47 25

2. N.Baňa/Podlužany C 9 6 2 1 97:65 23

3. Si-Ju B 9 6 1 2 92:70 22

4. Tek.Lužany A 9 5 1 3 88:74 20

5. Hronovce A 9 5 1 3 89:73 20

6. SO Levice A 9 3 1 5 76:86 16

7. Čajkov A 9 3 0 6 70:92 15

8. Rybník D 9 1 0 8 60:102 11

9. Mýtne Ludany B 8 0 0 8 33:111 8

MO LEVICE – II. TRIEDA

10. kolo: Kalná nad Hronom A – Žemberovce A 12:6, Kalina L. 4,5, Pastor J. 3,5, Lukniš N. 2, Zsigmond A. 2 – Varga A. 2,5, Miedzga M. 2,5, Antalicz J. 1. Žemberovce B – Rybník E 7:11, Poliak D. st. 2,5, Píš J. 1,5, Poliak R. 1, Piatrik J. 1, Kolen M.1 – Fialová S. 4,5, Pauček A. 3, Moravčíková E. 2,5, Hlošek S. 1. Zápasy Čajkov B – Hronovce B a Pukanec – Tek. Lužany B boli odložené.

1. Kalná n/Hronom A 10 10 0 0 141:39 30

2. Žemberovce A 10 8 0 2 120:60 26

3. Hronovce B 9 6 1 2 105:57 22

4. Rybník E 10 4 2 4 91:89 20

5. Tek.Lužany B 9 3 1 5 76:86 16

6. Čajkov B 9 2 1 6 61:101 14

7. Pukanec A 9 2 0 7 51:111 13

8. Žemberovce B 10 0 1 9 39:141 11