ROZHOVOR: Vilo Rakica za víkend zvláda ligu v troch rôznych športoch

Viliam Rakica (30) patrí medzi stálice futbalu, futsalu a malého futbalu v Levickom okrese. Okrem toho, že je aktuálne hráčom futbalového klubu z Čajkova, stíha sa venovať ešte aj milovanému futsalu a cez víkendy aj malému futbalu. Ako to všetko stíha, ale aj vianočných sviatkoch sme sa s ním porozprávali.

Kedy ste začínali hrávať futbal? Kto vás k nemu priviedol?

– K futbalu má priviedol starký, ktorý bol brankárom. Mal som 6 rokov, keď som začal hrávať za FK Slovan Levice, kde som hral až do mojich 18-tich rokov a kde som prežil krásnych 12 rokov. Sú to príjemné spomienky. Hrali sme I. a II. ligu a stretol som veľa dobrých futbalistov. Hrávali sme aj proti Weissovi, alebo Stochovi.

Mali ste, alebo stále máte svoj futbalový idol, alebo obľúbeného hráča?

– Keď som bol mladší, tak som obdivoval Davida Beckhama, alebo Cristiana Ronalda. Ale teraz si už skôr pozriem dobrý futbal. Každý z tých hráčov má niečo špecifické.

Kde všade ste pôsobili od mládežníckych kategórii až po mužstvá mužov?

– Mládežnícke a dorastenecké kategórie som všetky prešiel v FK Slovan Levice. V mužskom futbale som začal v KFC Kalná nad Hronom, Tekovské Lužany, Kozárovce, Hontianska Vrbica, Starý Tekov, FK Slovan Levice a teraz pôsobím v ŠK Čajkov.

Kde sa vám zatiaľ najviac darilo?

– Darilo sa mi hlavne v Kozárovciach, kde som dal 15 gólov za sezónu, čo je asi moje maximum. Ale v podstate všade, kde som hral, som chcel odviesť maximum a spraviť všetko pre mužstvo. Všade bolo dobre. Spoznal som veľa dobrých ľudí a veľa kamarátov, čo si myslím že je super.

Kedy ste popri futbale začal hrať aj futsal?

– Futsal som začal hrávať, keď som mal 16 rokov za Speed Trans Levice, kde ma dostal Jozef Duhony, ktorému za to veľmi pekne ďakujem. Lebo práve s futsalom som zažil najkrajšie roky kariéry, keď som sa ako 16-ročný dostal do reprezentácie Slovenska, kde som hral za U-19 ,U-21 a akademický vyber. Ako 18-ročný som skončil v extralige na treťom mieste.

Hrali ste futsal aj mimo Levíc?

– Keď sa v Leviciach skončil futsal, tak som dostal ponuku od ŠK Slovan Bratislava Futsal, kde som bol jednu sezónu. Odtiaľ som išiel do Tuperware Nové Zámky, no ako sa hovorí všade dobre, ale doma najlepšie, a tak som sa vrátil do Levíc, kde od vtedy pôsobím až do teraz. Neviem prečo, ale vždy má ťahalo skôr k futsalu ako k futbalu. Pre mňa je to momentálne srdcovka. (Vilo Rakica je po odohraní deviatich zápasov najlepším strelcom Futsal Teamu Levice s jedenástimi gólmi. V tíme pôsobí ako kapitán. (poznámka red.))

Dokonca hrávate aj Mestskú úniu malého futbalu Levice. A tam ste najlepší strelec. Ako ste sa k tomu dostali?

– Áno hrávam aj mestskú ligu, ktorú som začal hrávať od 15 rokov za Geodet Juhász, Deportivo a teraz som v Špedimexe. Som najlepší strelec, pretože mám dobrých spoluhráčov. Momentálne som síce najlepší strelec, ale je to málo, lebo by som chcel prekonať svoj osobný rekord 75 gólov za jednu sezónu, no mám to dobre rozbehnuté. V súčasnosti som na 39 góloch.

Mali ste počas kariéry aj nejaké vážnejšie zranenie?

– Zranenia ma zatiaľ chvalabohu obchádzajú. No jasné, že som mal už zlomený členok, vyskočené rameno a drobné problémy aj zo slabinami, ale okrem toho nič vážne.

Koľko času venujete športu celkovo?

– Futsalu, futbalu sa venujem už dlho, v podstate celý život. Ak zdravie dovolí, tak dúfam, že budem môcť čo najdlhšie. Už som začal aj trénerskú kariéru vo futsale, kde trénujem Futsal Team Levice Junior a dostal som ponuku aj do reprezentačných výberov ako asistent trénera.

Kedy to všetko stíhate?

– Kedy to stíham? Jasné, že venujem dosť veľa voľného času športu. Je to ťažké všetko to skĺbiť, aby to fungovalo, ale zatiaľ sa to dá. Nastavil som to tak, aby sa to dalo stíhať. Hlavne som zvoľnil pri futbale, pretože viac času venujem futsalu, či už ako tréner, alebo hráč. Zatiaľ toto rozhodnutie neľutujem, lebo v Čajkove sú tolerantní ľudia pri futbale a skôr to tam funguje na rodinnej báze a na kolektíve. A hlavne ďakujem za to, že to môžem stíhať, svojej rodine a šéfovi v robote.

Manželka sa na vás nehnevá?

– Manželka mi veľa vecí toleruje, za čo jej patrí obrovská vďaka. Za tých 12 rokov, čo sme spolu sme si už na takýto život zvykli. Bez nej by to nefungovalo. Je to tak, keď za sebou máte milujúceho človeka, ktorý vás vo všetkom podporuje, tak sa vám dýcha ľahšie a to je môj prípad. Nič lepšie má v živote nemohlo stretnúť.

Máte aj nejaký voľný čas? Alebo práve tieto športy vám ho vypĺňajú?

– Mám aj voľný čas, hlavne v zimných mesiacoch, keď sa futbal nehrá, ale okrem toho stíham si chodiť zahrať aj amatérsky hokej, čo je veľmi dobrý doplnkový šport. Okrem toho venujem voľný čas rodine, keďže máme ročného synčeka Marka, ktorý nám život robí ešte krajším.

Ako budete tráviť Vianoce?

– Vianoce budem tráviť s rodinou. Teším sa na to, lebo v roku aspoň v tento čas si človek oddýchne od všetkého.

Aké sú u vás v rodine zvyky?

– Zvyky máme v podstate tie isté ako u všetkých. Pôjde sa do kostola a potom usadneme k štedrovečernej večeri a vyvrcholí to pri rozbaľovaní darčekov. Uvidíme ako som poslúchal.

Čo dobré máte na večeru?

– Začíname oplátkou s medom, potom rozkrájame jablko, nasleduje bezmäsitá kapustnica s dubákmi a nakoniec máme vyprážanú tresku a pečeného lososa so zemiakovým šalátom.

Kde budete tráviť Silvester?

– Tento rok Silvester budeme tráviť pravdepodobne doma. Čo mi až tak veľmi nevadí, pretože chcem všetok čas tráviť hlavne s rodinou. A tak trochu im vynahradiť ten čas, čo som na palubovke, alebo na ihrisku, aj keď je to malo.