Levice sa dnes pokúsia odkliať palubovku v Prievidzi

Druhú polovicu základnej časti Slovenskej basketbalovej ligy štartujú Patrioti Levice súbojom v Prievidzi, kde sa konečne pokúsia zlomiť takmer sedemročnú šnúru prehier v Niké aréne.

28. dec 2019 o 11:55 (LG)

SBL - 19. kolo

BC Prievidza – Patrioti Levice (Niké aréna, sobota 28. decembra o 18.00 h), delegácia rozhodcov: Martin Margala, Anton Šarišský, Richard Sirocký.

Predvianočná prehra na Pasienkoch s Interom zaradila Prievidzu vo štvrťfinále Slovenského pohára do pozície tímu, ktorý nebude mať výhodu domáceho prostredia. Vzhľadom na to, že BC je organizátorom Final Four, môže strata bodov s majstrom celkom mrzieť. Teraz je však pred celkom z Hornej Nitry nová výzva – úspešne začať druhú polovicu základnej časti a zapojiť sa do bojov o druhé miesto. V predchádzajúcom stretnutí chýbal citeľne pod košom Nenad Delič, jeho účasť v sobotňajšom stretnutí je aktuálne otázna. Bez jeho skúseností by to mohla mať Prievidza dosť ťažké. “Čaká nás dôležitý zápas. Hráme na domácej palubovke a proti veľmi silnému súperovi. Ak chceme zostať v hornej polovici tabuľky, tak musíme vyhrať. Dúfam, že naši fanúšikovia nás prídu podporiť a užijú si toto vianočné stretnutie,” uviedol kouč Prievidze Tihomir Bujan.

U Patriotov je motivácia jasná, na diaľku bojujú o druhé miesto v tabuľke, keďže majú rovnaký počet bodov ako Lučenec. Navyše by konečne radi zlomili kliatbu Niké arény, keďže z Prievidze odchádzali naposledy s dvoma bodmi 14. januára 2013. Leviciam okrem toho nevyšla koncovka prvej polovice základnej časti, na Interi a v Lučenci si nechali ujsť dobre rozohrané duely, ktoré napokon prehrali. Toto stretnutie bude mať rozhodne veľký náboj, Prievidza má totiž možnosť priblížiť sa svojmu najbližšiemu súperovi. V hre tak budú veľmi dôležité dva body. “Čaká nás ťažký zápas. Poznáme silné stránky súpera a budeme sa ich snažiť eliminovať. My sa však budeme sústrediť na náš výkon, musíme odohrať celý zápas v plnej koncentrácii a vyvarovať sa hlúpym chybám. Verím, že príde veľa ľudí a uvidia basketbal, ktorý ich bude baviť,” povedal rozohrávač Levíc Šimon Krajčovič.

Z tábora “žlto-zelených”: “Patrioti dostali počas sviatkov pár dní voľno, aby načerpali novú energiu do druhej časti sezóny a od štvrtku sa už opäť pripravovali na dôležitý súboj v Prievidzi. Zdravotný stav v tíme je dobrý, motivácia hráčov zlomiť nepriaznivú dlhú sériu na palubovke Prievidze je veľká. Fanbus je zaplnený do posledného miesta, čaká sa teda dobrý basketbal a búrlivá kulisa oboch fanúšikovských táborov.”