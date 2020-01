Patrioti doma privítali úradujúceho majstra z Bratislavy + FOTO

Levičania v 20. kole Slovenskej basketbalovej ligy privítali úradujúceho majstra z hlavného mesta.

5. jan 2020 o 10:30 (LG, IP)

20. kolo

Patrioti Levice – Inter Bratislava 77:92 (21:19, 15:25, 32:22, 9:26)

„Žlto-zelení“ nastúpili do prvého stretnutia roku 2020 bez zraneného Viktora Juríčka. Úvodné minúty sa niesli v zrkadlovom duchu, keďže na každý levický kôš prišla presne rovnaká odpoveď zo strany Interu. Patrioti však hrali s väčšou energiou, spolu s dobre strieľajúcim Bachanom viedli 19:12. Hostia sa adekvátne vysporiadali s tlakom, ale po prvej štvrtine viedli domáci 21:19. Do druhej časti vstúpil lepšie úradujúci majster, svojho rivala zavrel v obrane a v jednom momente odskočil na deväťbodový rozdiel – 32:23. Zverenci trénera Michala Madzina sa však prebudili, ale na druhej strane pálil stále s výbornou úspešnosťou Kozlík. Perovič zavelil k obratu, no koncovka bola v réžii Interu. Fundeburk napokon úspešnou trojkou s klaksónom upravoval na 44:36 z pohľadu hostí.

Po polčasovej prestávke poslal Baťka majstra do najvyššieho vedenia v zápase – 46:36. Na to však spustili Patrioti trojkovú kanonádu, ktorou po štyroch minútach dokázali vyrovnať na 51:51 a zápas sa tak začínal od začiatku. „Žlto-zelení“ sa dostali na koňa, pomohol k tomu Bojanovský a čoraz väčšia gradácia basketbalovej kvality. Pred záverečnou periódou však nebolo o ničom rozhodnuté, Levice viedli tesne 68:66. Levice pokračovali aj vďaka Žiakovi v zlepšenej hre, lenže Inter nezložil zbrane a dvanástimi bodmi opäť otočil duel na svoju stranu. Patrioti ešte skúšali riskovať, ale v nesprávnej chvíli im zlyhala strelecká muška a na druhej strane premieňal takmer všetko Funderburk.

Levice: Perovič 26, Bojanovský 16, Bachan a Krajčovič po 9, Hot 5 (Žiak 8, Harris 4, Danielič, Hill a Kirves 0)

Inter: Funderburk 27, Baťka 12, Skinner 8, Ihring 7, Abrhám 5 (Körner 13, Kozlík 9, Alcegaire a Fusek po 4, Bulatovič 3)

TH: 23/15 – 16/13, Fauly: 14 – 22, Trojky: 10 – 13, Rozhodovali: Šarišský, Karniš, Izák

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Levíc: „Ťažko sa to hodnotí, pretože ten konečný stav určite neodzrkadľuje to, čo bolo na palubovke. Chlapci nechali na ihrisku všetko, boli do nitky zničení fyzicky, ale aj mentálne po takejto prehre. Musím povedať, že vo veľkej časti boli pasáže a výkony, ktorý bol na veľmi dobrej úrovni.“

Mihkel Kirves, hráč Levíc: „Bol to ťažký zápas. Začali sme dobre, premieňali sme svoje pokusy, ale potom prišla asi na nás únava. Urobili sme niekoľko hlúpych rozhodnutí, nehrali sme dobre v obrane a Inter dával, keď to bolo potrebné.“

Aramis Naglič, tréner Interu: „Nechali sme si trochu ujsť tretiu štvrtinu, ale potom sme zareagovali tak, ako sme mali. Gratulujem mojim chlapcom, ukázali sme, prečo sme majstrovský tím. Tak sa to má hrať.“

Michal Baťka, hráč Interu: „Vedeli sme, že to určite nebude ľahké. Levice nerozdávajú body lacno. Som rád, že sme to zvládli, aj keď tretia štvrtina nevyzerala z našej strany dobre. Vyhrávali o dva body, ale som rád, že sme posledných desať minút zvládli. Skúsene sme si tam vybudovali dobrý a poctivý náskok. Na konci sme to dohrávali s rozumom, využívali sme trestné hody a dávali sme to, čo nám ponúkala ich obrana.“

Ostatné výsledky 20. kola: Svit – Handlová 72:64, Lučenec – Prievidza 86:66, Komárno – Spišská Nová Ves 87:78, Žilina mala voľno.

1. Inter 18 16 2 1481:1237 34

2. Lučenec 18 12 6 1501:1438 30

3. Prievidza 18 10 8 1376:1335 28

4. Levice 18 10 8 1437:1405 28

5. Svit 18 8 10 1505:1502 26

6. Žilina 17 9 8 1457:1484 26

7. Handlová 17 7 10 1423:1445 24

8. Spiš. N. Ves 18 4 14 1453:1567 22

9. Komárno 18 4 14 1387:1607 22

Najbližší program: 8. 1. o 17.30 h Levice – Handlová, 11. 1. o 18.00 h Levice – Žilina.