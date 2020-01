Na Levice čaká nadstavba proti Zámkom a Prievidzi

Posledné kolá základnej časti Varta futsal ligy rozhodli o tom, že Futsal Team Levice bude hrať nadstavbovú časť proti nováčikom tejto sezóny.

6. jan 2020 o 1:00 Ivan Porubský

V Bystrici odohrali vyrovnaný zápas

Nezvyčajne v utorok 17. decembra vycestovali hráči Futsal Teamu Levice na zápas 14. kola do Banskej Bystrice. Miestna Miba chcela Leviciam odplatiť prehru, čo potvrdili hneď v úvode. Následne však prišli minúty hostí, ktorí dokázali otočiť na polčasových 2:3. V závere však mali domáci viac šťastia a definitívne tak potvrdili postup do skupiny o titul.

„Tento zápas nasledoval hneď po nevydarenom zápase s Prievidzou a v prvom rade sme chceli odčiniť toto naše zaváhanie. Samozrejme sme si chceli z Bystrice odniesť aj nejaký ten bodík a urobiť tak prekvapenie. Začiatok sme však nezachytili, keď v 3. minúte sme už prehrávali 2:0. Zobrali sme však time, ukľudnili sme to a povedali si, čo treba zlepšiť. Po tomto oddychovom čase sme dali gól a dostali sa naspäť do zápasu. Naše sebavedomie rástlo a náš výkon konečne vyzeral tak, aký mal byť od začiatku. Potom sme už celý zápas bojovali. V prvom dejstve sme otočili a v šatni sme si povedali, že nás čaká ťažký druhý polčas. Nemôžem povedať, že sme ho hrali, ale nepostrážili sme si dvakrát zadnú tyč. Práve po týchto chybách sme aj inkasovali. Naopak, my sme nedokázali premeniť naše šance, čiže výsledok mohol byť kludne aj opačný. Celkovo však musím vyjadriť spokojnosť s týmto zápasom,“ povedal po zápase hrajúci tréner Futsal Teamu Levice Pavol Gabaš.

Na Makroteam cestovali v oklieštenej zostave

Tri dni pred Štedrým večerom Levičania vycestovali do Žiliny, kde bol ich súperom domáci Makroteam. „Na zápas s Makroteamom sme nastúpili dosť oklieštenej zostave. Máme dosť veľkú maródku, a čo aj mohli ísť, tak boli pracovne vyťažení, takže sme nemohli rátať ani s nimi. Zápas sme začali s celoplošným pressingom, ale po chvíľke sme to museli zmeniť, lebo sa nám zranil Gajdács a tým pádom sme mali v poli len 6 hráčov. Za stavu 2:1 sme mali ešte dobré príležitosti, ale síl ubúdalo a domáci nás začali prehrávať v každom smere. Polčas skončil 4:1 pre Žilinu. Druhé dejstvo sa už len dohrávalo, keď v 27. minúte dostal Bačík po dvoch žltých červenú a tým nás počet na ihrisku klesol na päť. Museli sme začať hrať power-play hlavne, aby sme držali viac loptu na súperovej polke. Zápas skončil 9:2 pre Žilinu. Aj tak ďakujem hráčom, čo sme tam boli za výkon a že sme sa nevzdali. Ťažko sa mi hodnotí takýto zápas, keďže nám chýbali hráči a v podstate 13 minút sme dohrávali piati. Určite sme chceli skončiť minimálne na 4. mieste, pretože sme mali dobre rozohranú sezónu, no prišli prehry s Prievidzou a s Bystricou. Nevadí, zapracovávame do mužstva mladých chalanov z juniorky a tá cesta je dlhá, no si myslím, že správna. Teraz sa musíme pripraviť na