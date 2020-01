Levice: Zvyšujú sa dane aj poplatky

Bytová a domová daň, poplatok za odpad. Od nového roka sú v Leviciach drahšie.

10. jan 2020 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. K samosprávam, ktoré na sklonku roka avizovali zdražovanie poplatkov do mestskej kasy, sa pridalo aj sídlo nášho okresu. Sadzobník daní a poplatkov schválili mestskí poslanci na poslednom vlaňajšom rokovaní 12. decembra.

Na najrazantnejší nárast výdavkov sa musia pripraviť podnikateľské subjekty. Daň z priemyselných stavieb stúpla z 2,876 eura na 4,5 eura.

Bytová a domová daň stúpla

O takmer päťdesiat percent viac zaplatia vlastníci bytov na dani z nehnuteľnosti. Ak v roku 2019 zaplatili napríklad za priemerný 1-izbový byt s rozlohou 37 metrov štvorcových sumu 11,36 eura, po novom im mesto vyrúbi daň 16,65 eura. Majitelia 3-izbových bytov s plochou 79 metrov štvorcových si musia pripraviť namiesto 24,25 eura sumu 35,55 eura.

V rodinných domoch s plochou 120 metrov štvorcových stúpne daň z približne 36 eur na 54 eur.

Majitelia garáží si priplatia k vlaňajším pätnástim eurám ďalších päť eur naviac.

Podľa Adriany Macákovej, hovorkyne Mestského úradu v Leviciach, najviac stúpla daň z priemyselných stavieb, a to z 2,876 eura na 4,5 eura.

Priplatia si aj za to, čo vyhadzujú

Tuhý komunálny odpad je samostatnou kategóriou. Poplatok zaň na osobu sa vypočítava podľa počtu dní v kalendárnom roku. Keďže rok 2020 je priestupný, celková suma za odpad bude tento rok vyššia o jeden deň, 29. február.

„Čo sa týka priestupného roku, keďže je daná dňová sadzba, tak pri fyzických osobách sa to navýši o 1 deň, t. j. o 0,09 eura,“ informovala hovorkyňa.

Upravuje sa aj výška poplatku. V roku 2019 bol vyrubený poplatok na osobu v sume 25 eur, čo je za jeden deň suma 0,0685 eura. Od 1. januára 2020 sa táto suma mení na 33,12 eura, teda 0,0905 eura na deň.

U podnikateľov sa poplatok platí za liter, t. j. v roku 2019 to bolo 0,0122 eura za liter a od januára 2020 je to suma 0,0140 eura za liter.

Platiť sa dá na splátky

Dane a poplatky sú vyrubené na základe rozhodnutia, ktoré budú daňovníkom alebo poplatníkom doručené buď do aktivovanej elektronickej schránky alebo doručovateľmi mestského úradu alebo poštou v priebehu apríla – mája 2020. Podľa hovorkyne ostali termíny splatnosti/splátok za daň alebo komunálny odpad rovnaké ako po minulé roky, teda prvá splátka do 31. mája 2020 a druhá splátka do 31. júla 2020.

Prečo pýtajú viac?

Podľa slov hovorkyne poplatky od obyvateľov a firiem nepostačujú na pokrytie výdavkov zberu a likvidácie odpadu.

Náklady za rok 2018 boli 1,31 milióna eur, v roku 2019 sa za prvých jedenásť mesiacov vyšplhali na 1,423 milióna eur. Ako ale doplnila, v tejto sume sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie uzamykateľných stanovíšť, likvidáciu skládok, údržbu odpadových nádob a podobne.

Levická radnica eviduje nedoplatky od neplatičov. Vymáha ich hlavne exekučne.

„Návrh zvýšenia poplatkov a daní vznikol z viacerých legislatívnych zmien, ktoré výrazne ovplyvnia príjmy ale aj výdavky miest a obcí v roku 2020,“ vysvetľuje ďalej. Jedným z dôvodov je aj novela zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmu - zvýšenie nezdaniteľnej časti dane z 19,2 na 21-násobok životného minima. Do rozpočtu tak prišlo menej peňazí. „Ďalším dôvodom je aj zvýšenie daňového bonusu na vyživované deti do šiesteho roku života na dvojnásobok,“ dopĺňa opatrenia, ktoré majú dopad zhora od štátu nadol k samosprávam. Tie musia z niečo vykryť aj mzdové výdavky svojich zamestnancov, ktoré sa v priemere zvyšujú o desať percent v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 338/2019 Z. z. Ustanovili sa zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a tiež aj platové tarify pedagogických zamestnancov o desať percent s účinnosťou od 1. januára 2020.

„Tiež je tu aj zvýšenie sadzieb za uloženie odpadov v závislosti od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci,“ pridáva ďalší z dôvodov, ktoré v tomto roku zaťažia mestskú kasu.

Nové sadzby platné od 1. januára 2020 sú uvedené v aktuálnych oznamoch:

