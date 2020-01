Aj v Leviciach vyrastajú talentované žiačky pre slovenský futbal

Žiačky FK Slovan Levice síce obsadili po jesennej časti II. ligy posledné miesto, ale motiváciu určite nestrácajú. Pred začiatkom jarnej časti sme sa porozprávali s ich trénerom Milanom Bridišom.

Ako vnímate vami predvedenú hru počas jesennej časti II. ligy žiačok?

– Pred jesennou časťou sme museli doplniť hráčsky káder, pretože viacero dievčat skončilo v žiackom družstve činnosť kvôli vekovému limitu. Ale táto skutočnosť je samozrejmá a každoročne sa opakuje. Ani letná príprava nebola ideálna. Vstup do súťaže nám výsledkovo nevyšiel. Prehrali sme síce prvé štyri zápasy, ale dievčatá neprehrali samy so sebou. To im zdôrazňujem, že so súperom môžu prehrať, hlavne, ak je súper lepší, treba ho rešpektovať, ale nikdy sa nesmú vzdať, aj keď sa zápas vyvíja pre nás nepriaznivo. Výsledky nie vždy zodpovedali predvedenej hre a dianiu na ihrisku. V 1. kole sme prehrali doma nešťastne s Čakou 3:4, keď sme nedokázali využiť množstvo vyložených gólových príležitostí, ale na druhej strane sme nedokázali eliminovať najlepšiu hráčku Čaky Romanu Bučkovú, ktorá strelila všetky góly súpera. V 2. kole sme prehrali v Topoľčanoch po neregulárnych podmienkach 5:3. Nikdy som sa počas mojej vyše 40-ročnej trénerskej kariéry nesťažoval na súpera alebo rozhodcov, ale v tomto prípade prvýkrát urobím výnimku. Jednoducho takéto veci by sa nemali pri futbale stávať, aby sa nerešpektovali základné pravidlá súťaže. V 3.kole sme podľahli na domácom ihrisku jasnému lídrovi súťaže FC Union-u Nové Zámky 2:4. S hrou a výsledkom som bol maximálne spokojný, pretože Nové Zámky majú možnosť využiť v béčku aj prvoligové hráčky svojho áčka. To sú rozdielové hráčky. V ďalšom zápase v Čake sme mali veľké problémy so zostavou a tomu zodpovedal aj konečný výsledok 4:0. V 5.kole sme prvýkrát naplno zabodovali v domácom zápase s Topoľčanmi B. V poslednom kole jesene sme utrpeli najvyššiu prehru v Nových Zámkoch 9:2. V tomto zápase sa prejavila vysoká kvalita jasného favorita. Podľa môjho názoru by sme sa mohli na jar zlepšiť a posunúť sa v tabuľke trošku vyššie. Veľa bude záležať od stabilizácie kádra.

Koľký rok sa venujete dievčenskému futbalu a hráčky z ktorých obcí tvoria váš káder?

– Žiačky Slovana Levice hrajú v II. lige Západoslovenského futbalového zväzu tretiu sezónu. Dievčatá sú prakticky z celého okresu, čo sťažuje tréningový proces a dochádzku na zápasy. V tejto sezóne okrem dievčat, ktoré bývajú v Leviciach, sú v kádri dievčatá zo Žemberoviec, Mýtnych Ludán, Horných Turoviec, Hronských Kľačian, Pukanca, Veľkých Kozmáloviec, Veľkého Ďuru, Šaroviec, Malých Kozmáloviec.

Kto je vašou najlepšou strelkyňou a koľko dala gólov?

– Naše družstvo, na rozdiel od ostatných súperov, nemá typickú zakončovateľku, ktorá by dávala enormne veľa gólov. V šiestich jesenných zápasoch sme dali 16 gólov. K najlepším strelkyniam patria Hanka Repiská a Dorinka Darányivová.

Dokázali ste vyhrať iba jeden zápas, ale bolo to dosť jednoznačné proti Topoľčanom B. Čo by ste povedali k tomuto zápasu?

– Na tento zápas sme nastúpili v ideálnej zostave. Dievčatá boli odhodlané napraviť nespravodlivosti, ktoré sa nám stali v Topoľčanoch a dokázať, že sú lepšie ako súper. Vyšiel nám úvod zápasu a celý zápas sme odohrali v hernej pohode. Po zápase zaznel v našej šatni po veľmi dlhom čase víťazný pokrik. Ja som sa v duchu obával, či ho dievčatá nezabudli, lebo veľmi dlhé obdobie nepoznali radosť z výhry.

Ako by ste hodnotili kvalitu druhej ligy?

– Treba si uvedomiť, že je to druhá liga (to znie dobre), ale paradoxne je to zároveň najnižšia súťaž pre žiačky, lebo na Slovensku máme len 1. a 2.ligu. V zápasoch prevláda snaha nad futbalovým umením, ale nájdu sa aj veľmi talentované hráčky, ktoré zvyčajne dokážu rozhodovať o výsledku zápasov.

Kedy začínate prípravu na jarnú časť a ako bude prebiehať? Chystáte sa aj na nejaké turnaje a ak ste na nejakom boli, tak nám ich priblížte.

– Prípravu na jarnú časť začneme 3. januára v telocvični. Postupne by sme chceli trénovať vonku. V pláne máme prípravné zápasy proti mladším žiakom resp. prípravkám Slovana Levice. Zatiaľ nemáme plán prípravných zápasov. V piatok 13. decembra sme sa zúčastnili na I. kole halového turnaja O majstra Slovenska vo Vrábľoch, ktorý organizoval FC VION Zlaté Moravce. Halové turnaje sú dlhodobé. Záverečný finálový turnaj bude vo februári v Púchove. Vedel som, že v konkurencii prvoligových družstiev: Nitra, Dunajská Streda, Nové Zámky a Zlaté Moravce to bude pre moje dievčatá náročná futbalová previerka, ale neprepadli sme. Našou nevýhodou bola rôzna kvalita jednotlivých formácií. Naša „elitná štvorka“ dokázala držať krok spočiatku so všetkými súpermi. S Nitrou sme viedli 2:0, ale zákonite postupom času dievčatám dochádzali sily a na lavičke sme nemali potrebnú kvalitu, pričom súperi striedali 3 rovnocenné formácie. Ale bola to pre nás dobrá skúsenosť.

Kam sa môžu posunúť vaše zverenkyne, keď už dosiahnu maximálny počet rokov, dokedy môžu pôsobiť u žiačok?

– Dievčatá hrajú v kategórii do 15 rokov. Keďže v Leviciach nie je družstvo junioriek, najlepšie dievčatá pokračujú v kategórii junioriek v prvoligových kluboch. Vo VIONe Zlaté Moravce hrá I. ligu junioriek 5 našich bývalých žiačok, 2 dievčatá pokračujú vo Futbalovej akadémii Dunajskej Stredy. Záujem o naše dievčatá prejavili prvoligové kluby: Nitra, Nové Zámky, Banská Bystrica. Pretože futbalová základňa dievčat je pomerne úzka, majú šancu uplatniť sa v najvyššej súťaži. V nedávnej minulosti to do juniorskej reprezentácie Slovenska dotiahli z nášho okresu: Veronika Jančová z Veľkých Kozmáloviec a Michaela Turacová z Hronských Kľačian.

Koľko hráčok tvorí váš tím, kde a ako sa k vám môžu pridať ďalšie záujemkyne. Koľko musia mať minimálne rokov.

– Na jeseň nastúpilo v zápasoch 20 dievčat, samozrejme, minutáž u jednotlivých hráčok bola rôzna. Rád privítam v našom družstve každé dievča, staršie ako 10 rokov, ktoré baví futbal a chce sa mu venovať. Môžu ma kontaktovať na čísle: 0905 902 154, mailom bridismilan@pobox.sk, alebo na facebooku, prípadne navštíviť na Katolíckej spojenej škole v Leviciach v stredu v čase 13.00 – 16.00 hod.

Aký je váš najväčší úspech pri ženskom futbale?

– Pravdivo priznám, že ja som pri ženskom futbale nedosiahol žiadny úspech. A moja manželka vtipne dodáva, že vzhľadom na to, koľko mám rokov, už nikdy žiadny nedosiahnem. Ak sa na úspechy pozeráme optikou titulov, umiestnení, výsledkov, tak som naozaj nedosiahol nič významné. Dovolím si byť v závere rozhovoru osobný a otvorený. Futbal v mojom ponímaní a na úrovni, akej sa pohybujem je v prvom rade o vzťahoch. Chcem, aby dievčatá mali kladný a zodpovedný vzťah k futbalu k, svojim povinnostiam a voči sebe navzájom .aby v kolektíve vládli priateľské vzťahy. Aby sa postupne stávali lepšími futbalistkami a mladými ľuďmi. Pre mňa je najdôležitejšie vo futbale a v živote priateľstvo. V sezóne 1997/98 teda ešte v minulom storočí a tisícročí som bol trénerom žien Slovana Levice, ktoré hrali v tom čase 2.ligu. S viacerými (vtedy dievčatami, študentkami stredných škôl, dnes dámami v zrelom veku, manželkami a mamičkami) ma dodnes spája priateľstvo, hoci niektoré z nich žijú dlhodobo v zahraničí - Vierka Struhárňanská žije vo Švédsku, Zuzka Uhnáková v USA. Ani mnoho rokov, ani tisícky kilometrov priateľstvo nerozdelia. V poslednom čase ma potešila moja bývalá žiačka, dnes futbalistka VIONu Zlaté Moravce, ktorá mi venovala svoju hráčsku kartu a napísala na ňu, že mi za všetko ďakuje, že sme sa stretli pri futbale, že si ma váži, má ma rada. To je môj najväčší úspech a odmena.