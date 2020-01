Na Levice čaká náročný program. Pomôcť má aj nová posila

Patriotov čaká v najbližšom období boj v troch rôznych súťažiach. Okrem ligových bojov sa Levice predstavia v Alpsko – jadranskom pohári proti Pardubiciam a na začiatku februára ich čaká obhajoba v Slovenskom pohári. Pred náročnými zápasmi sa pokúšajú o doplnenie mužstva. Na skúšku prišiel americký krídelník Alandise Harris.

14. jan 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Nová posila Patriotov

Levickí basketbalisti odohrali počas uplynulého týždňa dva zápasy a po štyroch prehraných zápasoch konečne prišli dve víťazstvá. Určite im k tomu pomohla aj nová posila z Ameriky, ktorou je 29-ročný krídelník Alandise Harris. Absolvent univerzity Arkansas pôsobil v minulej sezóne v maďarskej najvyššej lige, kde hájil farby Alby Fehérvár. V domácej súťaži získal s klubom bronz a v 34 dueloch mu v štatistikách priemerne svietilo 10,3 bodu (60,4% za dva body a 37,2% za tri body), 4,3 doskoku a 1,1 asistencie. Za Levice sa prvýkrát predstavil už 4. januára v domácom zápase proti Interu Bratislava. Patriotom by mal pomôcť hlavne pod košom, čo ukázal už aj v prvých zápasoch. „Trošku sme sledovali trh, že ako to vyzerá s hráčmi a prišla ponuka na Harrisa. Síce dlhšiu dobu nehral, ale poznali sme jeho kvality z Maďarska, tak sme sa rozhodli, že ho vyskúšame. Je tu na dvojtýždňovej skúške a každý deň vidieť progres v jeho výkonnosti. Zatiaľ odohral tri zápasy, čaká ho ešte jeden a následne sa v klube rozhodneme, či ho angažujeme.

Máme voľné legionárske miesta, takže to môže byť buď doplnenie, alebo výmena za nejakého hráča. O všetkom sa rozhodne v najbližších dňoch,“ hovorí o možnej novej akvizícii Patriotov generálny manažér levického klubu Ladislav Garaj.

Alandise Harris by mohol pomôcť v lepších číslach, čo sa týka doskokov. Už v prvých zápasoch ukázal, že on by mohol byť tou správnou voľbou. V stredajšom zápase proti Handlovej predviedol deväť doskokov a pridal k nim rovnaký počet bodov. V sobotu na svoje konto pridal štrnásť bodov a sedem doskokov. „Má silnú postavu a keďže sme mali trošku problémy s doskokmi, tak by nám mohol pomôcť. Hneď v druhom zápase mal 9 doskokov, takže splnil ten účel, kvôli ktorému sme ho brali. Je to kvalitný hráč a každý deň vidíme na tréningoch ako sa zlepšuje. Mohol by byť teda prínosom pre náš tím,“ dodáva k Harrisovi manažér Levíc.

Konfrontácia slovenskej a českej ligy

Na Levice okrem bojov v Slovenskej basketbalovej lige čaká aj účinkovanie v Alpsko – jadranskom pohár. Patrioti do štvrťfinále postúpili z druhého miesta a ich súperom bude aktuálne štvrtý tím českej najvyššej súťaže Pardubice. Prvý zápas je na programe v pondelok 27. januára o 18.00 hod v Leviciach. K následnej odvete príde o týždeň v Pardubiciach. „Veľmi sa na túto konfrontáciu tešíme, lebo sa jedná o špičkový klub z českej NBL. Určite to bude veľmi prestížny súboj a aj napriek tomu, že sa budú hrať oba zápasy v pondelok, tak verím, že športové haly sa zaplnia a diváci uvidia dva vynikajúce zápasy. My v našej lige okolo tretieho, štvrtého miesta a rovnako je na tom náš súper v Čechách, takže to bude taká