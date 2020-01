Máte nápad, ako zlepšiť život v Leviciach?

Radnica rozdelí sumu 20-tisíc eur. Na jeden projekt poskytne maximálne 3-tisíc eur. Projekty očakáva do konca januára.

14. jan 2020 o 15:05 Jana Némethová

LEVICE. Mesto prichádza s novinkou v podobe tzv. participatívneho rozpočtu. O použití časti peňazí z mestského rozpočtu nebudú rozhodovať poslanci, ale priamo ľudia.

Navrhnú, ako chcú zlepšiť život v meste

„Prostredníctvom participatívneho rozpočtu môžu fyzické osoby, občianske združenia či neziskové organizácie realizovať projekty na zlepšenie života v našom meste, napríklad na úpravy verejného priestoru, voľnočasové aktivity, kultúrne, pohybové či tvorivé aktivity,“ informoval Ján Krtík, primátor mesta s tým, že projekty musia mať verejnoprospešný charakter a musia byť realizované v priebehu kalendárneho roka na území mesta.

Projekty musia oprávnení žiadatelia podať do 31. januára na predpísanom tlačive.

Budú mať pol roka

„Nasledovať bude verejné prerokovanie,“ približuje ďalej primátor s tým, že na tomto marcovom stretnutí žiadatelia predstavia svoje nápady verejnosti, aby sa mohla pýtať, príp. ich pripomienkovať.

Ktoré projekty získajú financie v maximálnej výške 3-tisíc eur, o tom rozhodnú ľudia elektronickým hlasovaním od 5. marca do 20. marca. Poradie projektov sa určí podľa počtu platných hlasov.

„Na základe výsledkov verejného hlasovania sa vytvorí poradie projektov, vrátane sumy finančných prostriedkov na ich realizáciu,“ dopĺňa Adiana Macáková, hovorkyňa MsÚ Levice.

Víťazné projekty z hlasovania bude ešte schvaľovať mestské zastupiteľstvo ako samostatné rozpočtové položky v rozpočte mesta.

Predkladatelia úspešných zámerov budú mať pol roka na to, aby ich pretavili so praxe. „Projekty je potrebné realizovať do konca novembra a následne vyúčtovať do 11. decembra,“ dopĺňa hovorkyňa koncoročné termíny prvého participatívneho rozpočtu mesta Levice.

Je 20-tisíc dosť?

V štartovacom ročníku je v Leviciach vyčlenená suma 20-tisíc eur. „Uvidíme, akú odozvu to bude mať u občanov,“ reagoval primátor na otázku, či plánujú ostať pri tejto sume, alebo ju navýšia, ako v niektorých iných slovenských mestách. Napríklad v Lučenci vlani rozdeľovali 30-tisíc eur, v Nitre sumu zvýšili z 50- na 80-tisíc eur.

Aj výšky finančnej podpory pre jeden projekt sú v rôznych mestách rôzne. V Nitre je to 4-tisíc eur, v Rožňave, Lučenci a Trnave po 5-tisíc eur, v Banskej Bystrici 10-tisíc eur.