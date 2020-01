ROZHOVOR: Opora Patriotov Milan Žiak je v Leviciach spokojný

Slovenský basketbalový reprezentant a hráč BK Patrioti Levice Milan Žiak (31) hrá už svoju štvrtú sezónu v žltozelených farbách. Hneď vo svojej prvej sezóne, pod vedením Tea Hojča, patril k veľkým oporám mužstva. Následne však odišiel na rok do Košíc, kde potvrdil svoju rastúcu formu a získal aj ocenenie MVP.

19. jan 2020 o 15:54 MATÚŠ BARANEC

V súčasnom tíme Michala Madzina patrí 31-ročný reprezentant k najskúsenejším hráčom v tíme. O basketbalových začiatkoch, či najkrajších momentoch kariéry sme sa s ním porozprávali počas práve prebiehajúcej sezóny.

Kedy ste začal hrať basketbal?

– Začal som hrať, keď som mal desať rokov v Žiari nad Hronom. Predtým som robil karate, ale potom som v škole videl leták, že basketbalový klub robí nábor a keďže som bol trochu vyšší ako ostatní, tak som sa rozhodol, že to vyskúšam.

Robili ste aj iný šport?

– Iba karate a na ihrisko sme chodili hrať futbal. Teraz je už málo času na nejaký doplnkový šport. Je možno čas na posilňovňu a možno nejaký beh, ale inak nič také.

Ktorý je váš najobľúbenejší basketbalista?

– Mal som ich viacej, ale vždy som obdivoval takých inteligentnejších hráčov, ako bol Manu Ginóbili, alebo aktuálne Stephen Curry. Také moje pozície, krídelníci, ktorí vedeli trafiť kôš aj z diaľky a vedeli aj rozohrať.

Kde všade ste hrali?

Súvisiaci článok ROZHOVOR: Vilo Rakica za víkend zvláda ligu v troch rôznych športoch Čítajte

– Hrával som len na Slovensku, bol som chvíľu v Chorvátsku, kde som bol dvakrát na konci sezóny. Ale na začiatku som hrával v Nitre, potom v Prievidzi, v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Leviciach.

Kde sa vám najviac páčilo?

– Každé malo niečo do seba, každé mi niečo dalo na tej ceste, či už basketbalovej alebo životnej. V Nitre som stretol moju terajšiu manželku, čiže na to tiež dobre spomínam. V Prievidzi a Bystrici som sa rozohral, dostával som väčšiu minutáž, bola väčšia zodpovednosť na mne. Košice boli také prelomové, pre mňa možno po individuálnej stránke, pretože som tam získal ocenenie pre najlepšieho hráča ligy. V Leviciach zase tímový úspech, kde sme vyhrali ligu aj Slovenský pohár. Momentálne som sa tu usadil a žijeme tu aj s rodinkou. Každé miesto malo niečo do seba.

Aké sú doteraz najkrajšie okamihy vašej kariéry?