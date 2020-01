Futsalisti Levíc odštartovali nadstavbu tesnou výhrou v krajskom derby

Po základnej časti sa Varta liga rozdelila na dve skupiny. Levice sa ocitli spolu s Novými Zámkami a Prievidzou v skupine o 5. až 8. miesto. V prvom zápase nadstavby na domácej palubovke v krajskom derby privítali hráčov Nových Zámkov.

20. jan 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Doma privítali Nové Zámky

Levickí futsalisti sa prvýkrát predstavili v nadstavbovej časti Varta ligy a ich súperom boli v krajskom derby zápase hráči Nových Zámkov. Hostia sa už v 5. minúte ujali vedenia, ale domáci dokázali o dve minúty odpovedať. Následne to boli opäť Nové Zámky, ktoré po vylúčení domáceho kapitána Rakicu viedli už o dva góly. Levice však ešte do polčasu znížili a v druhom dejstve naplno ukázali svoju kvalitu, ktorú pečatili v 37. minúte gólom na 5:4.

„Obe mužstvá sa od úvodu snažili hrať aktívne v útoku ako aj v obrane. Hostia skórovali ako prví, ale následne sa nám podarilo vyrovnať. Treba povedať, že počas celého zápasu sme mali mierne navrch. Takmer počas celého zápasu sme však museli doťahovať a Zámky sa po skórovaní sústredili najmä na bloky a po nich na brejky. My sme museli tým pádom museli viac pohybovať. Som však veľmi rád, že sme tento ťažký zápas napokon zvládli, lebo počas takmer celého zápasu sme prehrávali, ale išli sme si naplno za víťazstvom, čo nás stálo veľa síl. Nakoniec táto naša snaha slávila úspech,“ hovorí o zápase s Novými Zámkami hrajúci tréner Futsal Teamu Levice Pavol Gabaš.

Zápas ovplyvnilo vylúčenie domáceho kapitána

Priebeh zápasu určite ovplyvnilo vylúčenie domáceho kapitána Viliama Rakicu v 8. minúte, po ktorom išli hostia opäť do vedenia. „Do tohto momentu to bol kludný zápas. Prišlo však k dosť nešťastnej situácii, keď Vilo pri štandartke hostí stal pri tyčke a hostia ho trafili do ruky. Následne prišlo k jeho vylúčeniu a k penalte, čo vyvolala veľkú vlnu nevôle našich hráčov. Cítili sme sa dotknutí, ale aj napriek tomu som sa snažil mužstvo ukludniť, aby sa chalani sústredili na svoju hru. Našťastie tieto emócie z nás následne opadli a pokračovali sme v tej hre, ktorú sme si pred zápasom určili,“ hovorí o vylúčení kapitána Gabaš.

U hostí bol vidieť progres

Mužstvo Nových Zámkov sa počas sezóny ako nováčik neustále zlepšoval a bolo vidieť progres od zápasu k zápasu. „Za ligové mužstvo Nových Zámkov hrajú