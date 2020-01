STOLNÝ TENIS: Šahy doma jednoznačne zdolali lídra tretej ligy + (výsledkový servis)

Počas uplynulého víkendu boli na programe súťaže v stolnom tenise. Prinášame vám prehľad od tretej ligy až po II. triedu v okrese

23. jan 2020 o 10:38 Ivan Porubský, (AZS, MAB, VEM)

III. LIGA

Pok. Komárno – Levice 9:9 (Kevický 3,5, Z. Rajko a Kadlicsek 2,5, Olláry 0,5 – Beničiak 4, Gaľa a Štúň 2, Jalakša 1). Šahy – Bánov 13:5 (Ištokovič 4,5, L. Gáspár 3,5, Cibulya 2, M. Gáspár 1, w.o. 2 – Mikulec a L. Mrkvica 1,5, Klučka a Regás 1). Čab – N. Baňa/Podlužany 6:12 (Gogora, Vaxmanský a M. Vranka 2 – Mišík a Zigo 3, Holub a Belan 0,5, w.o. 5). Žitavany – Nitra 08 13:5 (Laca a Ján Červený 3,5, F. Mášik a V. Herda 3 – Pupík 4,5, Magušín 0,5). ŠOG Nitra B – Topoľčany 5:13 (Roháč 3, Žák a Mihok 1 – Remeň, Šutiak a Činčurová 3,5, Vinczeová 2,5). Ludanice – Trnovec B 9:9 (P. Maňák 3,5, P. Uhlárik 3, Žitňanský 2,5 – Gašpierik a Ježo 3,5, Čičmiš st. a Kozár 1).

1. Bánov A 13 12 0 1 151:83 37

2. Topoľčany A 13 11 0 2 166:68 35

3. Šahy A 13 10 1 2 158:76 34

4. N. Baňa/Podlužany A 13 8 1 4 129:105 30

5. Ludanice A 13 5 4 4 120:114 27

6. Levice A 13 6 2 5 121:113 27

7. Pok. Komárno 13 6 1 6 107:127 26

8. Žitavany A 13 5 1 7 108:126 24

9. Trnovec B 13 3 3 7 95:139 22

10. ŠOG Nitra B 13 2 2 9 92:142 19

11. Čab A 13 1 1 11 74:160 16

12. Nitra 08 A 13 1 0 12 83:151 15

IV. LIGA sk. A

Súvisiaci článok Futsalisti Levíc odštartovali nadstavbu tesnou výhrou v krajskom derby Čítajte

Raksit Nitra – Domino ŠOG Nitra 4:14 (Madaras 4 – Varga, Danóczi a Mikle 3,5, Lenárt 2,5, Studený 1). Jacovce – Nitra 08 B 10:8 (Chrenko 3, Török a I. Goga 2,5 Slovák 2 – Stračár st. a Vl. Lacko 3, Haringa 1,5, Štefanka 0,5). Neverice – Čab B 15:3 (Frajka 4,5, Beliansky a Cvetanov 3,5, Dancózi 2,5, w.o. 1 – Varaga a M. Tomko 1, w.o. 1). ŠOG Nitra C – Žirany 8:10 (Mudrák 3, Csillag a Roháč 2, Vajda 1 – Candrák 4,5, Macho 2,5, J. Zsebi 2, N. Vanyo a I. Szolnlajtner 0,5).

1. Dom. ŠOG NR A 13 13 0 0 173:61 39

2. Neverice A 13 9 0 4 143:91 31

3. Žirany A 13 8 0 5 129:105 29

4. ŠOG Nitra C 13 8 0 5 130:104 29

5. Jacovce A 13 6 1 6 107:127 26

6. Čab B 13 4 0 9 98:136 21

7. Nitra 08 B 13 3 1 9 96:138 20

8. Raksit Nitra A 13 0 0 13 60:174 13

IV. LIGA sk. B

Močenok – Levice B 10:8 (Gálik 4,5, Machálik 2,5, Kiripolský 2, Kondé a Revay 0,5 – Székely a Dudášik 3, Páleník a Škvarka 1). N. Zámky D – Rybník C 14:4 (Csermák, Daráž a Višňovská 4, Lovás 2 – Chorvátová a Potocký 1,5, Tušanová a O. Lackovič 0,5). N. Zámky C – N. Baňa/Podlužany B 7:11 (France 4, Galambos 2, Haluška 1 – Hlaváč 3,5, Kršiak, Repiský a Harmady 2,5). Bánov B – Štúrovo 14:4 (V. Šimunek 4,5, Miček a B. Šimunek 3,5, Poláček 2,5 – Treindl a Molnár 2).

1. N. Zámky C 13 11 0 2 164:70 35

2. Močenok A 13 11 0 2 167:67 35

3. Bánov B 13 7 1 5 118:116 28

4. N. Baňa/Podl. B 13 5 3 5 113:121 26

5. N. Zámky D 13 5 2 6 113:121 25

6. Levice B 13 4 4 5 106:128 25

7. Rybník C 13 0 5 8 84:150 18

8. Štúrovo A 13 0 3 10 71:163 16

V. LIGA sever

Domino ŠOG Nitra B – ŠOG Nitra D 1:17 (Vu Minh 1 – Žák, P. Kokavec a Mudrák 4,5, Ment 2, Kokavcová 1,5). M. Bedzany – Nitra 08 C 3:15 (Gabaj 2, Franko 1 – Truska a Hlbočan 4,5, Košťálik 3,5, Stračár ml. 2,5). Lehota – Jacovce B 17:1 (Čukan a Laník 4,5, Stieranka 4, Mi. Holka 2,5, Jánoška 1,5 – Ondruška 1). Mojmírovce – NR-Kynek 10:8.

1. Lehota A 13 12 1 0 170:64 38

2. ŠOG Nitra D 13 9 3 1 154:80 34

3. Mojmírovce A 13 7 1 5 129:105 28

4. Dom. ŠOG NR B 13 7 0 6 140:94 27

5. NR-Kynek A 13 6 1 6 137:97 26

6. M. Bedzany A 13 3 4 6 98:136 23

7. Nitra 08 C 13 3 0 10 95:139 19

8. Jacovce B 13 0 0 13 13:221 13

V. LIGA stred

Hont. Trsťany – Sikenica/Jur nad Hronom 10:8 (Sýkora a Hrabský 4,5, Gálus 1 – P. Tóth a Ferda 2,5, J. Juhász 2, Garaj 1). Žitavany B – Mýt. Ludany 15:3 (M. Herda 4,5, I. Maduda a Sámel 3, Gál 2,5, K. Kováč 2 – Švec2,5, Hladík 0,5). Zl. Moravce C – Č. Kľačany 6:12 (Novák 3,5, Grzyb 1,5, Gálik 1 – Horný 4, Rajtar a Ivan 3,5, Ľ. Páleník 1). Tes. Mlyňany – Zl. Moravce B 8:10 (D. Bošanský 3,5, Šabík 2, Gutman 1,5, Jankovič 1 – Magušin 4, J. Valkovič 3, Zlatňanský ml. 1,5, D. Šurín 1, Kováč st. 0,5).

1. Zl. Moravce B 13 12 0 1 167:67 37

2. Hont. Trsťany A 13 11 0 2 135:99 35

3. Tes. Mlyňany A 13 9 0 4 154:80 31

4. Žitavany B 13 9 0 4 147:87 31

5. Č. Kľačany A 13 4 1 8 104:130 22

6. Sikenica/Jur A 13 4 0 9 97:137 21

7. Mýt. Ludany 13 2 1 10 68:166 18

8. Zl. Moravce C 13 0 0 13 64:170 13

V. LIGA juh

Strekov – Štúrovo B 11:7 (Polák a O. Popellár 4,5, Fejes a L. Tóth 1 – Bahík 2,5, Hubač 2, Ölvecký 1,5, I. Tóth 1). Šurany/Vlkas B – Chotín 15:3 (Mazúch a Molda 4,5, Botka 3,5, M. Slovák 2,5 – Való 2, Sánta 1). Kolárovo – Bešeňov 8:10 (Sladký a Felix 3, Szalay a Frey 1 – Hajdú, Rausch, Gálik a Varga II. 2,5). Trnovec C – Zemné 9:9 (Ševčík 4,5, Kukan 2,5, Vyskoč 1,5, Jaroš 0,5 – Kopečný a Kobolka 3, F. Nagy 2, Kosik 1).

1. Šurany/Vlkas B 13 12 1 0 182:52 38

2. Zemné A 13 10 2 1 151:83 35

3. Kolárovo A 13 7 1 5 116:118 28

4. Strekov A 13 6 2 5 125:109 27

5. Bešeňov A 13 7 0 6 111:123 27

6. Štúrovo B 13 2 2 9 90:144 19

7. Chotín A 13 2 1 10 96:138 18

8. Trnovec C 13 0 3 10 65:169 16

EXTRALIGA DORAST

Turnaj v Nitre: Karlova Ves – Rybník 1:6 (Budinský 2,5, Páleník 2, Trubáčik 1,5). Záh. Bystrica – Rybník 0:7 (Budinský a Páleník 2,5, Trubáčik 2). ŠOG Nitra – Rybník 2:5 (Martinka 2 – Budinský 2, Trubáčik a Páleník 1,5). ŠOG Nitra – Topoľčany 0:7 (Remeň a Šutiak 2,5, Uherík 2). ŠOG Nitra – Vrútky 2:5 (Martinka 2). Karlova Ves – Topoľčany 1:6 (Šutiak 2,5, Uherík 2, Remeň 1,5). Záh. Bystrica – Topoľčany 0:7 (Katona a Uherík 2,5, Remeň 2).

1. Lok. Vrútky A 8 8 0 0 48:8 16

2. Topoľčany A 8 7 0 1 45:11 15

3. Rybník A 8 6 0 2 38:18 14

4. Ružomberok A 8 6 0 2 35:21 14

5. ŠOG Nitra A 8 4 0 4 34:22 12

6. Karlova Ves A 8 4 0 4 26:30 12

7. Čadca A 8 4 0 4 22:34 12

8. Belá/Cirochou 8 3 0 5 27:29 11

9. Kys. Nové Mesto 8 3 0 5 28:28 11

10. Turč. Teplice 8 2 0 6 20:36 10

11. Záh. Bystrica 8 1 0 7 9:47 9

12. Vranov A 8 0 0 8 4:52 8

MAJSTROVSTVÁ OKRESU LEVICE – I. TRIEDA

12. kolo: Mýtne Ludany B – Hronovce A 8:10, Fiťka J. 2,5, Szalay D. 2,5, Ambrus P. 1, Varga M. ml. 1, Havlík P. 1 – Rotík M. st. 4,5, Vajs Ch. 3, Simon Zs. 2,5. Sikenica/Jura nad Hronom B – Rybník D 10:8, Juhász J. 3,5, Braun P. 3,5, Ujváry L. 2,5, Prišťák O. 0,5 – Lackovič O. 3, Lackovič D. 2, Harmady A. 2, Lackovičová R. 1. Tek. Lužany A – Čajkov A 5:13, Hutai P. 3, Danis A. 2 – Molnár T. 4,5, Molnár M. 3,5, Balúch V. 2,5, Pompoš K. 2,5. Ip. Sokolec A – N.Baňa/Podlužany C 13:5, Szabó A. ml. 3,5, Kovács A. 3,5, Apa O. 3,5, Czompál P. 2,5 – Holub 4, Papánek 1.

1. Ip. Sokolec A 11 10 0 1 138:60 31

2. Hronovce A 11 7 1 3 113:85 26

3. Si-Ju B 11 7 1 3 106:92 26

4. N.B./Podlužany C 10 6 2 2 102:78 24

5. Tek. Lužany A 11 5 1 5 101:97 22

6. SO Levice A 10 4 1 5 90:90 19

7. Čajkov A 11 4 0 7 91:107 19

8. Rybník D 11 2 0 9 78:120 15

9. Mýtne Ludany B 10 0 0 10 45:135 10

MAJSTROVSTVÁ OKRESU LEVICE – II. TRIEDA

12. kolo: Pukanec A – Žemberovce A 2:16, Šimor R. 1, Kyseľ M. 1 – Varga A. 4,5, Antalicz J. 4,5, Miedzga M. 4,5, Sabová E. 2,5. Tek. Lužany B – Rybník E 11:7, Balázs G. 4,5, Danis A. 4, Petrík V. 1,5, Balázs Á. 1 – Lackovičová L. 2,5, Moravčíková E. 2,5, Kubas O. 2. Kalná nad Hronom A – Hronovce B 12:6, Zsigmond A. 4, Pastor J. 3, Markuš M. 3, Lukniš L. 2 – Hrnčiar P. 2,5, Hanko M. 1,5, Rotík D. 1,5, Hanková D. 0,5. Žemberovce B – Čajkov B 4:14, Piatrik J. 1,5, Píš J. 1,5, Poliak D. st. 1 – Molnár M. 4,5, Kurti P. 4, Kúdeľa P. 2, Slušný J. 2, Kúdeľa J. 1, Kotrus J. 0,5.

1. Kalná n/Hronom A 12 12 0 0 168:48 36

2. Žemberovce A 12 10 0 2 149:67 32

3. Hronovce B 12 8 1 3 138:78 29

4. Tek. Lužany B 12 4 2 6 101:115 22

5. Rybník E 12 4 2 6 101:115 22

6. Čajkov B 12 4 1 7 96:120 21

7. Pukanec A 12 2 1 9 67:149 17

8. Žemberovce B 12 0 1 11 44:172 13

SLOVENSKÝ POHÁR

Ml. žiaci – turnaj vo Valalikoch (90 hráčov): 4. P. Kokavec (ŠOG Nitra), 6. Kopečný (N. Zámky), 7. Madaras (Raksit Nitra), 13. – 16. Ja. Horečný (ŠOG Nitra). Ml. žiačky – turnaj v Majcichove (67 hráčok): 7. Habarová (Raksit Nitra), 8. Ondrušová, 9. – 12. Diková (obe Topoľčany), 13. – 16. Poláková (N. Zámky).