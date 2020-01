Patrioti si zo Spiša priniesli víťazstvo

Levickí basketbalisti odohrali počas uplynulého týždňa len jeden zápas, keď v stredu vycestovali na východ Slovenska. Proti Spišskej Novej Vsi sa Patriotom darí, keď s nimi naposledy prehrali pred troma rokmi a odvtedy si pripísali až trinásť víťazstiev. Najbližšie ich čaká Svit.

23. kolo

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – Patrioti Levice 62:79 (14:21, 11:22, 28:20, 9:16)

Spišiaci vybehli na zverencov trénera Michala Madzina sebavedomo, hlavne Maxwell sa v úvode stretnutia postaral o vedenie domácich 9:2. Patrioti sa však rýchlo prebudili a krok po kroku sťahovali z manka. Výrazne im pomohla koncovka prvej časti, po bodovom úseku 9:1 viedli 21:14. V druhej štvrtine už „žlto-zelení“ neponechali nič na náhodu, ich celkový herný prejav sa zlepšil a postupom času viedli dvojciferným rozdielom. Vďaka výbornej defenzíve a vysokej úspešnosti v ofenzíve viedli po prvom polčase 43:25.

Hneď v úvode tretej 20-minútovky sa náskok Levíc prehupol cez 20-bodovú hranicu. Výbornú prácu odvádzal v tejto fáze Kirves a Perovič. Prišlo však mierne poľavenie, šnúrou 10:0 zacítili domáci šancu na obrat. Pred štvrtou periódou bol stav z pohľadu „Novovešťanov“ 53:63. V bodovo chudobnej záverečnej štvrtine ale Patrioti nepripustili žiadnu drámu, s prehľadom si kontrolovali dvojciferný náskok a napokon bez problémov dokráčali k tretiemu víťazstvu za sebou.

Spišská Nová Ves: Alleyn 18, Maxwell 16, Nottage 10, Thompkins 3, Krajňák 0 (Kušnirov 8, Nemčok 7, Sewiol 0). Levice: Perovič 17, Juríček 11, Krajčovič 9, Hot 5, Bachan 0 (Kirves 18, Žiak 11, Harris 8). TH: 12/10 – 23/20, Fauly: 18 – 17, Trojky: 4 – 7, Rozhodovali: Zubák, Karniš, Kiss.

Povedali po zápase:

Erich Korfanta, tréner Spišskej Novej Vsi: „V prvom polčase sme mali 28-percentnú úspešnosť streľby, čo sa v profesionálnom mužskom basketbale často nevidí a určite neodpúšťa. My sme si aj vypracovali po akciách otvorené strely, no nedokázali sme ich premeniť, čo nás stálo lepší výsledok. V tretej štvrtine sme ožili, dostali sme sa na desať bodov, no následne sme opäť nepremenili tri útoky a skúsení hostia si to už dokázali postrážiť.“

Vladimír Nemčok, hráč Spišskej Novej Vsi: „Veľmi rýchlo sme viedli 9:2 a paradoxne nám to uškodilo, ako pomohlo. Prestali sme plniť hlavne v obrane systémy, ktoré sme mali pripravené, hostia sa strelecky chytili a my sme nedokázali adekvátne reagovať. V polčase nám tréner prízvukoval, aby sme sa vrátili k tomu, čo sme chceli hrať, strelecky sme sa zobudili, no na skúsené Levice to už nestačilo.“

Michal Madzin, tréner Levíc: „Som rád, že náskok, ktorý sme si vybudovali v prvom polčase, sme dokázali držať v dvojciferných číslach až do konca zápasu. Keď sme si náskok vytvárali, tak sme hrali kolektívne a pekne, čo ma teší ešte viac ako výsledok. Spokojný som aj s obranou, ak domáci tím ubránite na 60-tich bodoch, je to dobrá defenzívna vizitka.“

Viktor Juríček, hráč Levíc: „Poctivo sme sa na zápas pripravili, vedeli sme, že nás čaká húževnatý súper. Som rád, že sme si základný náskok vybudovali už v prvom polčase a hoci po prestávke začali hrať domáci o poznanie rýchlejšie a agresívnejšie, dokázali sme na to zareagovať. Veľký pozor sme si dali hlavne na doskok, v ktorom sme dominovali a aj vďaka nemu sme splnili plán, s ktorým sme na Spiš prišli.“

Ostatné zápasy 23. kola: Inter Bratislava – Komárno 88:62, Handlová – Prievidza 75:85, Žilina – Lučenec 68:72, Svit mal voľno. 24. kolo: Prievidza – Žilina 68:72, Komárno – Svit 84:90, Spišská Nová Ves – Lučenec 76:72, Inter Bratislava – Handlová sa skončil po našej uzávierke, Levice mali voľno.

1. Inter 21 19 2 1745:1427 40

2. Lučenec 22 13 9 1786:1763 35

3. Levice 21 13 8 1686:1608 34

4. Prievidza 22 12 10 1709:1642 34

5. Žilina 21 11 10 1764:1793 32

6. Svit 21 10 11 1758:1745 31

7. Handlová 20 8 12 1646:1693 28

8. Spiš. N. Ves 21 5 16 1664:1799 26

9. Komárno 21 4 17 1610:1898 25

Najbližší program: 24. 1. (piatok) o 18.00 h Svit – Levice.