FUTBAL: Slovan Šahy po jeseni kraľuje piatej lige východ

Tesne pred novou sezónou kluby v 5.lige východ netušili, že do čoho idú. Rovnako na tom bol Slovan Šahy, ktorý však postupom času ovládol súťaž a stal sa postrachom ostatných mužstiev.

25. jan 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Nevedeli, čo čakať od súperov

Hráči Slovana Šahy vstupovali do nového ročníka piatej ligy východ ako mužstvo, ktoré v predchádzajúcej sezóne obsadilo tretie miesto len o skóre za Veľkým Ďurom a prvými Dvorami nad Žitavou. V lige došlo tesne pred začiatkom sezóny k výraznej obmene mužstiev, keďže kluby dostali ponuku účinkovať v 4. lige juhovýchod, kde sa prihlásilo málo mužstiev. Šahy si však v lige od začiatku budovali rešpekt, o čom svedčí prvé miesto po jesennej časti, keď zaznamenali len jednu prehru, jednu remízu a trinásť zápasov vyhrali. „ Do súťaže sme vstúpili ako do neznáma, pretože popredné mužstvá, ktoré mali záujem ísť do 4. ligy, aj odišli. Od mužstiev, ktoré prišli z okresov Komárna, alebo Nových Zámkov sme nevedeli, čo máme očakávať. Nakoniec sa to pre nás vyvinulo dobre. Zoznámili sme sa hneď v prvom kole s Komjaticami, ktoré nás príjemne prekvapili, keď mali svoju kvalitu. Avšak ostatné mužstvá, čo prišli, už nemali takú kvalitu. V konečnom dôsledku som s celou jesennou časťou spokojný. Stratili sme body iba Komjaticiach, kde sme prehrali a v Bešeňove prišla remíza. V tomto zápase sme mali aj šťastie, pretože náš súper podal dobrý výkon a určite bude jedným z ašpirantov na postup,“ hodnotí jesennú časť 5. ligy východ predseda FK Slovan Šahy Jozef Urblík

Odchod viacerých mužstiev ubral na kvalite

Odchod viacerých mužstiev tesne pred začiatkom ligy určite nepridalo na kvalite ligy, keď aj z nášho okresu išli hore dve mužstvá (Veľký Ďur a Levice). „Ja nepovažujem tieto zmeny tesne pred začiatkom sezóny za dobrý krok, pretože kvalita súťaže určite upadla. Avšak každý má iné podmienky na to, kde chce pôsobiť. Prekvapila ma snaha Levíc vybrať si vyššiu ligu, keďže na to si veľmi nemali mužstvo a ani ekonomické podmienky. Nakoniec sa to potvrdilo, keďže im patrí posledné miesto v lige. Nás tie rošády tesne pred začiatkom sezóny mrzia, keďže upadla kvalita piatej ligy. Štvrtá liga je určite oveľa náročnejšia, pretože tie mužstvá, čo sú tam dlhšie vedia, že koľko na to potrebujú financií a aký potrebujú káder. Napríklad Imeľ, Štúrovo, Veľké Lovce, Kolárovo,“ hovorí o situácii v lige zástupca klubu.

V prípade postupu nechcú byť len do počtu

Do konca sezóny ešte zostáva presná polovica zápasov, počas ktorých sa môže veľa vecí zmeniť. Slovan má však výborne našliapnuté na víťazstvo v lige a tým pádom sa naskytá otázka, či využije možnosť postupu, alebo nie. „Samozrejme, nad touto možnosťou uvažujeme, keďže sme na prvom mieste, avšak podmienky máme momentálne len na piatu ligu. Je to aj z dôvodu tomu, že návštevnosť tréningov je slabá. Máme totiž viacero študentov, alebo hráčov pracujúcich na zmeny. Máme úzky káder, ktorý väčšinou chcem doplniť o hráčov priamo zo Šiah, alebo z blízkeho okolia. No skoro všetky alternatívy sme vyčerpali, takže asi to najsilnejšie, čo je na okolí už máme. Keď to už pred koncom bude vyzerať tak, že tú súťaž vyhráme, tak budeme hľadať ďalších hráčov, aby sme vo vyššej lige neboli do počtu,“ dodáva Jozef Urblík

Prípravu odštartujú proti Štúrovu

Šahy naplno začali prípravu už počas uplynulého víkendu. „Naostro sme začali prípravu v sobotu a musíme klásť dôraz na víkendové tréningy a od tohto týždňa už máme naplánované prípravné zápasy. Najprv so Štúrovom, potom s Dvormi nad Žitavou, následne Veľký Krtíš, Klasov a Slovenské Ďarmoty,“ hovorí o príprave predseda klubu,“ hovorí o príprave predseda FK Slovan Šahy Jozef Urblík.