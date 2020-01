Hokejistom po základnej časti patrilo ôsme miesto

Hokejisti HK Levice sa po 37 zápasoch nachádzajú na ôsmom mieste a čaká ich nadstavba v boji o dve miestenky v play – off Slovenskej hokejovej ligy. V poslednom zápase základnej časti si doma poradili so Spišskou Novou Vsou.

24. jan 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Patrí im ôsme miesto

Levický hokejový klub má za sebou základnú časť Slovenskej hokejovej ligy. Ako nováčik nevstupoval do ligy s veľkými očami, keď jeho hlavným cieľom bolo etablovať sa. To sa im určite aj podarilo a hráči ešte určite nepovedali svoje posledné slovo. Na HK Levice ešte čaká nadstavbová časť, kde budú ich súperom Žilina, Považská Bystrica a Trnava. Proti každému súperovi odohrajú Levičania dva zápasy (doma – vonku) a následne dve najlepšie mužstvá postúpia do play – off. Žltozelení momentálne figurujú na ôsmom mieste a na siedmu Žilinu strácajú osem bodov. „Liga je veľmi vyrovnaná, keďže sú v nej veľmi kvalitné tímy, keď nikto nie je nijaký outsider. Ak si zoberiem do úvahy, že sme nováčik v lige, tak sme s každým súperom až na pár výsledkov vedeli hrať vyrovnanú partiu. Niekedy sme boli aj lepší, ale niečo ešte chýba a možno to bola práve tá nováčikovská daň. Verím však, že budúca sezóna, ale aj koniec tejto bude lepší,“ hodnotí práve prebiehajúcu sezónu manažér HK Levice Marcel Ozimák.

Mladíci v tíme žltozelených

V zostave Levíc sa počas sezóny objavilo viacero mladíkov, čo je aj filozofiou klubu. „Ten primárny cieľ, že dať šancu mladým hráčom a následne ich posunúť aj do extraligy sa nám určite podaril, pretože ako jeden z mála tímov Slovenskej hokejovej ligy sme mali v mužstve hráčov, ktorí neskôr nastupovali aj v extralige. Z tohto pohľadu teda v klube vládne spokojnosť,“ hovorí o mladíkoch v tíme Ozimák.

Ako nováčik získali 43 bodov

Levickým hokejistom patrí po základnej časti ôsme miesto so ziskom 43 bodov v 37 zápasoch. Počas sezóny sa im podarilo naplno bodovať v dvanástich zápasoch. Dve výhry si pripísali po predĺžení, ďalej bod uchmatli v troch zápasoch za prehru po predĺžení. Bez bodu odišli spolu v dvadsiatich zápasoch. Levice počas týchto 37 duelov nastrieľali svojim súperom 121 gólov a sami inkasovali 144 presných zásahov. „Čo sa týka umiestnenia, tak by sme boli samozrejme radi, keby sme boli trošku vyššie. Avšak ten primárny cieľ, ktorý sme mali na túto sezónu sa dá povedať, že sme v najväčšej miere neplnili zo všetkých prvoligových tímov,“ dodáva k dosiahnutým výsledkom manažér klubu.

V stredu doma porazili Považskú

Už túto stredu odohrali Levičania svoj prvý zápas v nadstavbovej časti doma proti Považskej Bystrici. Tohto súpera zdolali jednoznačne 4:0. Okrem Považskej na Levice ešte čaká aj Trnava a Žilina. Tieto zápasy doplní ešte vložený zápas proti Slovenskej U 18. Tento duel odohrajú Levice doma 28. januára. Do nadstavbovej časti sa prenášajú všetky body zo základnej časti. Hráči odohrajú proti každému z trojice súperom Trnava, Žilina, Považská zápasy doma a vonku.

Mužstvo doplnia mladíci z projektu Slovensko U18

Levice pred play-off posilnia aj niekoľkí hráči z projektu Slovensko U18. Pre hráčov bude dôležité, aby hrali, keďže ich následne v apríli čakajú Majstrovstvá sveta prvej divízie. Tie sa budú hrať v Spišskej Novej Vsi a Slováci budú bojovať o návrat do elitnej divízie, odkiaľ minulý rok vypadli. „Pred play – off nejaké posily nechystáme, ale my sa skôr zameriame na to, aby sme potiahli U18-károv. To znamená, že z projektu U18 zoberieme do klubu určite dvoch, možno troch hráčov, ktorí dohrajú súťaže. Pre nás je podstatné pripraviť reprezentáciu U18 na majstrovstvá sveta. Treba tých hráčov zapracovať, aby ešte pred majstrovstvami sveta odohrali kvalitné zápasy a tak boli dobre pripravení do bojov o návrat medzi elitu,“ hovorí o možných posilách manažér Levíc Marcel Ozimák. Súpermi mladých Slovákov v Spišskej budú postupne reprezentácie Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu. Prvý zápas mladíci odohrajú v pondelok 13. apríla.