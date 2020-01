V nedeľu sa Levičania môžu tešiť na ligový florbal

Levickí florbalisti sa svojim fanúšikom prvýkrát predstavia na domácej palubovke. Nováčik druhej ligy FBC Levice bude v nedeľu od deviatej v športovej hale usporiadateľom až piatich ligových zápasov.

28. jan 2020 o 1:00 Ivan Porubský

V lete ste ohlásili vstup klubu do II. ligy. Ako vidíte s odstupom času toto vaše rozhodnutie?

– Je pravda, že som mal na začiatku trochu obavy. Keď som skladal družstvo do 2. ligy, bál som sa, či sa dokážu chalani zohrať a či budú spolu vychádzať, keďže predtým hrávali poväčšine proti sebe, no už prvé zápasy ma presvedčili, že družstvo je poskladané kvalitne a chalani si rozumejú. Určite teda toto rozhodnutie neľutujem a som rád, že hráči pristupujú k reprezentácii mesta a klubu zodpovedne.

V lige vám po odohratí 14 zápasov patrí skvelé tretie miesto. Ako by ste zhodnotili tento váš úspech?

– Ukončiť základnú časť ako nováčik súťaže v TOP 4 je výborný výsledok. Uvedomujeme si však, že ten pravý boj začne až teraz v play off, no ešte predtým musíme ubrániť tretie miesto, aby sme mali čo najvýhodnejšiu pozíciu do vyraďovaccej fázy.

Kto je vaším najlepším strelcom a aká je nálada v šatni?

– Naším najlepším strelcom je Roman Taldík, ktorý je zároveň aj najproduktívnejším hráčom celej ligy. Roman je skvelý útočník a dúfam, že sa aj na domácom turnaji predstaví v tom najlepšom svetle. Tým, že sa všetci dobre poznáme z predošlých rokov, je v šatni výborná atmosféra, ktorá sa potom odzrkadľuje aj na ihrisku. Chalani si vedia povedať, čo bolo v zápase zle, kto nepodal najlepší výkon, prehodnotiť to a dohodnúť sa na zlepšení do ďalšieho zápasu. Našťastie, nemáme v tíme individualistov a každý maká pre tím.

Už počas najbližšieho víkendu vás čaká prvý domáci turnaj, tak kedy a kde budeme môcť sledovať zápasy?

– Veľmi ma teší, že sa po prvýkrát objaví v Leviciach aj mužský florbal a dúfam, že priláka čo najviac divákov. Hrať sa bude v nedeľu v Športovej hale a keďže sa 2. liga hrá turnajovým spôsobom, uvidíme až 5 zápasov. Štartujeme už o 9:00 zápasom nášho družstva, ktoré turnaj aj ukončí posledným zápasom od 15:30.

Aké družstvá sa v Leviciach predstavia a ktoré zápasy budú pre divákov najzaujímavejšie?

– Som rád, že posledné kolo vyšlo tak, aby sa v Leviciach predstavili kompletne všetky tímy z TOP 4. V športovej hale tak uvidíme okrem domáceho družstva aj Nitru, Sereď a Trenovec, ku ktorým sa pridajú z dolnej časti tabuľky aj Trenčianske Teplice. Určite najzaujímavejšími zápasmi budú práve tie posledné. Od 14:00 nastúpia proti sebe Sereď a Trenovec a hneď po nich od 15:30 uvidíme krajské derby Levice – Nitra.

Je to posledné kolo základnej časti, bude sa v jednotlivých zápasoch aj hrať o konkrétne pozície v tabuľke, alebo je už o všetkom rozhodnuté?

– V hornej polovici tabuľky práveže nie je o ničom ešte rozhodnuté, a tak sa môžeme aj vďaka tomuto tešiť na veľmi zaujímavé zápasy počas celého dňa. Prvú Nitru a druhú Sereď delia len 2 body a keďže sa bude hrať v nedeľu ešte o 6 bodov, čaká nás aj boj o prvú pozíciu. Tieto tímy síce proti sebe priamo nenastúpia, no budú potrebovať zabodovať v oboch ich zápasoch. Druhou dvojicou, ktorá bude hrať o umiestenie, sme my a Trenovec. Taktiež proti sebe nenastúpime, no nás čaká zápas s Nitrou a Trenovec so Sereďou, čo budú pre oba tímy ťažké zápasy. V boji o tretiu pozíciu bude dôležitý každý bod, nakoľko máme zhodne po 21 bodoch. Ani Tr. Teplice nebudú bez možnosti vylepšenia si pozície, no taktiež môžu o pozíciu klesnúť. Na Previdzu strácajú 3 body a pred Dubnicou majú náskoch taktiež troch bodov. Čaká nás kvalitné posledné kolo.

Aké sú naše šance proti jednotlivým súperom?

– Na svoj prvý zápas nastúpime hneď ráno proti Trenčianskym Tepliciam, kde sme papierovým favoritom a ak si chceme udržať 3. miesto, tento zápas musíme vyhrať. Tr. Teplice sú však nepríjemným a húževnatým súperom, od ktorého sa dá očakávať čokoľvek. Musíme byť koncentrovaní celý zápas a nerobiť chyby. Zápas proti prvej Nitre bude o niečom inom. Nitrania nás na domácom ihrisku porazili tesne 8:6 a my im to chceme určite vrátiť. Je to krajské derby a tie bývajú vždy tak trochu energickejšie. Tento zápas bude pre domáceho diváka najväčším lákadlom dňa.

Sezóna druhej ligy začala už v polovici októbra, ale domáci fanúšikovia vás uvidia naživo až počas tohto víkendu. Prečo?

– Región Liga – Západ, teda 2. florbalová liga je regionálna súťaž a tak ako aj ostatné regionálne ligy, sa hrá turnajovým spôsobom. Každé družstvo má teda povinnosť zorganizovať minimálne jedno dvojkolo na domácom ihrisku, podľa toho, aký termín a ktoré kolo mu pridelí zväz. Nám to vyšlo tento rok na posledné kolo, no aspoň uvidíme boj o konečné umiestnenie v základnej časti.

Ako často trénujete počas týždňa, a aká býva účasť na tréningoch? Pripravujete sa na tieto domáce zápasy nejako špeciálne?

– Keďže väčšina chalanov študuje na vysokých školách mimo Levíc, mávame tréning len raz do týždňa. Účasť na tréningoch býva dobrá aj napriek tomu, že máme hráčov zo Zlatých Moraviec či Nových Zámkov. Tréningy mužov dopĺňajú aj dorastenci, ktorých pomaly zapájame do mužského florbalu. Nechystáme sa pripravovať nejako špeciálne, no nechceme nič podceniť. Predsa len, sú to domáce zápasy, väčšina chalanov ešte v športovej hale pred domácimi divákmi nehrala, takže to bude nový pocit, ktorý nám dúfam skôr pomôže ako ublíži.

Disponuje váš klub aj mantinelmi, ktoré sú potrebné na zápasy, alebo ich budete mať požičané? A aký by mala mať ideálny rozmer hracia plocha?

– Náš klub nefunguje ešte ani rok, a preto nemáme potrebné finančné prostriedky na zakúpenie kompletnej sady mantinelov a bránok. Týmto by som chcel aj poďakovať florbalovému klubu FBK Fair Levice a ich vedeniu za zapožičanie mantinelov a bránok na tento turnaj. Ideálna hracia plocha má rozmery 40x20m, no my vieme v hale poskladať ihrisko len na najmenší možný rozmer, ktorý dovoľujú predpisy súťaže, a to 36x18m.

Po odohraní posledných dvoch turnajoch (v Leviciach a paralelne v Hlohovci) bude nasledovať nadstavbová časť štvťfinálovými zápasmi. Ako vidíte naše šance v play-off?

– Do play-off budeme vstupovať z výhodnejšej pozície no ani to nám nezaručuje, že máme postup vo vrecku. Play-off je úplne nová súťaž a tímy budú do nej vstupovať oveľa viac namotivované a je úplne jedno, či je to tím z hornej alebo dolnej časti tabuľky. Pôjdeme do zápasov pokorne, no vždy s cieľom zvíťaziť.