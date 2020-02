Podlužany v lige napĺňajú svoj predsezónny cieľ

Po jesennej časti 5. ligy východ sa hráči Podlužian nachádzajú na výbornom piatom mieste, keď si v pätnástich kolách pripísali na svoje konto 30 bodov.

2. feb 2020 o 16:37 Ivan Porubský

Na tretie miesto strácajú len kvôli horšiemu skóre

Futbalisti ŠK Podlužany vstupovali do svojej druhej piatoligovej sezóny v rade. V minulom ročníku sa im z pozície nováčika podarilo vybojovať si jedenáste miesto a v aktuálnej sa im darí ešte lepšie, keď po jesennej časti figurujú na výbornom piatom mieste. Len horšie skóre ich delí od tretieho miesta, na ktorom sa nachádza Okoličná na Ostrove.

„V 5. lige pôsobíme druhý rok po sebe a aktuálne sezónu hodnotíme pozitívne, lebo aj od tretieho miesta nás delí len skóre. Nakoľko sa súťaž oslabila o niektoré mužstvá, ktoré prestúpili do štvrtej lige, stratila trošku na kvalite. Naši chlapci sa po minuloročnej nováčikovskej sezóne adaptovali do súťaže, čo vidno aj na výkone a rovnako nás teší aj priazeň našich fanúšikov. Celkovo sme teda s umiestnením a s prístupom mužstva v klube spokojní. Máme len tri prehry za jesennú časť. Keď sme v druhom kole nestačili na Kmeťovo, prišla ešte prehra vo Veľkom Kýre a potom sme doma v šlágri prehrali so Šahami,“ hovorí funkcionár ŠK Podlužany František Lukáč.

Na domácom ihrisku sú najlepší v lige

Súvisiaci článok FUTBAL: Slovan Šahy po jeseni kraľuje piatej lige východ Čítajte

Podlužanom sa v sezóne darí najmä na domácom trávniku. Okrem prehry v spomínanom okresnom derby proti Šahám, tu zaznamenal klub sedem víťazstiev a právom mu tak patrí honor pre najlepšie mužstvo v tabuľke domácich zápasov. „Doma sme podávali kvalitné výkony, vždy sme vybehli na súpera. Samozrejme k tomu prispeli aj fanúšikovia, keďže ich chodí viac aj z okolia. Všetky domáce zápasy sme povyhrávali, okrem zápasu so Šahami. Tie boli u nás lepšie a zaslúžene zvíťazili,“ dodáva k domácim úspechom Lukáč.

Ligu poznačili odchody tímov

Tesne pred novým ročníkom niekoľko klubov prestúpilo do vyššej súťaže, čo určite ovplyvnilo kvalitu ligu. „Hodnotím to dosť negatívne, keďže okres Nové Zámky si z piatej ligy urobil akoby vlastnú súťaž. Sú tam také mužstvá, ktoré nie sú na úrovni tejto súťaže. Tým súťaž určite trošku stratila na kvalite. Mali možnosť postúpiť aj mužstvá z nášho okresu, ale tie túto možnosť nevyužili a tak sa tam dostalo viac mužstiev zo Zámkov,“ hovorí o situácii tesne pred začiatkom ligovej súťaže funkcionár ŠK Podlužany.

Náročné zápasy preverili kvalitu mužstva

Podlužany odohrali počas jesene hneď niekoľko ťažkých zápasov a určite nie všetky zvládli podľa ich predstáv. „Doma nám skoro všetky zápasy, okrem toho so Šahami, vyšli. Veľmi dobré výkony sme však podali aj vonku. Vyzdvihol by som najmä zápasy v Okoličnej, vo Svodíne, kde to bol veľmi dobrý zápas. Doma to berieme ako „samozrejmosť“, že sme tých sedem zápasov povyhrávali,“ hovorí o dôležitých výhrach F. Lukáč.

Posily do tímu zapadli, ale stavajú najmä na mladých

Aj Podlužany sa pred novou sezónou posilnili, ale neboli to nejaké zásadné zmeny. Klub sa snaží stavať na mladých hráčoch, ktorých doniesli zo svojho dorastu. „Veľa posíl do klubu pred sezónou neprišlo, keďže my sme stavali na našich odchovancov z dorastu, ktorí nám veľmi pomohli. Máme tam šesť dorastencov, čo hrávali štvrtú ligu. Ako posily sa veľmi dobre ukazovali Denis Falát a ďalej brankár Adam Mizerák, ktorý veľmi dobre zapadol do kolektívu. Počas sezóny podával stabilné výkony. V jesennej časti nám po pohári dosť absentoval Samo Kolen, ktorý sa dal dohromady až dve kolá pred koncom jesennej časti, ale všetci veľmi dobre zapadli,“ hovorí o predsezónnych posilách funkcionár klubu.

Príprava na jarnú časť v domácich podmienkach

Rovnako ako ostatné mužstvá, aj Podlužany odštartovali zimnú prípravu pred začiatkom druhej časti súťaže. „Zimná príprava bude prebiehať v domácich podmienkach. Začali sme už minulý utorok. Máme naplánované prípravné zápasy vo februári. Postupne sa naši chlapci predstavia proti Pozbe, Nevidzanom, Veľkému Ďuru, Žitavanom a generálku máme naplánovanú proti Leviciam. Na prvý ligový zápas v jarnej časti cestujeme na horúcu pôdu do Bešeňova,“ dodáva k zimnej príprave F. Lukáč.

Svoj predsezónny cieľ chcú splniť

Ako aj ostatné kluby, tak aj Podlužany si dali pred sezónou nejaké ciele, ktoré by chceli splniť. „Pred sezónou sme si dali cieľ, aby sme skončili do tretieho, štvrtého miesta, čo určite je v našich silách. Zatiaľ sa nám to aj darí plniť a dúfam, že jarná časť nás zastihne v optimálnej forme a tým pádom naplníme naše predsezónne predsavzatie,“ dodáva nakoniec dlhoročný funkcionár ŠK Podlužany František Lukáč.



TABUĽKA PO JESENI

1. Šahy 15 13 1 1 44:8 40

2. Bešeňov 15 12 2 1 52:12 38

3. Okoličná 15 9 3 3 49:22 30

4. Komjatice 15 8 6 1 38:18 30

5. Podlužany 15 9 3 3 32:16 30

6. Kmeťovo 15 7 5 3 30:16 26

7. Salka 15 7 1 7 31:34 22

8. Pribeta 15 6 3 6 26:26 21

9. V. Kosihy 15 6 2 7 39:30 20

10. V. Kýr 15 5 3 7 26:37 18

11. Zemné 15 3 4 8 24:43 13

12. Svodín 15 4 0 11 25:39 12

13. Želiezovce 15 4 0 11 26:41 12

14. Dulovce 15 3 3 9 17:52 12

15. Bánov 15 2 2 11 12:35 8

16. Lipová 15 2 2 11 19:62 8

DOMA

1. Podlužany 8 7 0 1 16:5 21

2. Bešeňov 7 6 1 0 26:7 19

3.Komjatice 8 6 1 1 23:6 19

4. Šahy 6 6 0 0 26:1 18

5. Salka 8 6 0 2 24:11 18

6. V. Kýr 8 5 1 2 20:13 16

7. Okoličná 8 4 3 1 29:12 15

8. Kmeťovo 7 4 3 0 19:7 15

9. Želiezovce 8 4 0 4 18:15 12

10. V. Kosihy 7 3 2 2 21:13 11

11. Pribeta 7 3 2 2 11:7 11

12. Zemné 7 3 1 3 15:19 10

13. Dulovce 8 2 3 3 10:18 9

14. Bánov 7 2 2 3 9:16 8

15. Svodín 7 2 0 5 13:15 6

16. Lipová 9 1 1 7 10:35 4

VONKU

1. Šahy 9 7 1 1 18:7 22

2. Bešeňov 8 6 1 1 26:5 19

3. Okoličná 7 5 0 2 20:10 15

4.Komjatice 7 2 0 5 15:12 11

5. Kmeťovo 8 3 2 3 11:9 11

6. Pribeta 8 3 1 4 15:18 10

7. Podlužany 7 2 3 2 16:11 9

8. V. Kosihy 8 3 0 5 18:17 9

9. Svodín 8 2 0 6 12:24 6

10. Salka 7 1 1 5 7:23 4

11. Lipová 6 1 1 4 9:27 4

12. Zemné 8 0 3 5 9:24 3

13. Dulovce 7 1 0 6 7:34 3

14. V. Kýr 7 0 2 5 6:24 2

15. Bánov 8 0 0 8 3:19 0

16. Želiezovce 7 0 0 7 8:26 0