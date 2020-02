Downíci z okresu Levice reprezentovali Slovensko

Filip Graňo a Miroslav Šidlo sa počas januára zúčastnili na otvorených Zimných národných hrách Švajčiarska pre mentálne znevýhodnených športovcov.

3. feb 2020

Pretekali v netradičnej disciplíne, ktorou je snežnicový beh. Teraz je ich hlavným cieľom kvalifikovať sa na celosvetové zimné hry špeciálnych olympiád pre mentálne znevýhodnených športovcov, ktoré sa budú konať budúci rok.

V snežnicovom behu sa im darilo

„Špeciálne olympiády – Special Olympic sú svetovou organizáciou, ktorá slúži na športové aktivity mentálne znevýhodnených športovcov. Majú vyše 50-ročnú tradíciu, keď ich v roku 1968 založila sestra bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Eunice a prvé hry sa konali v Chicagu. Majú svoje letné a zimné hry, podobne ako klasické olympiády. Celosvetové letné hry boli minulý rok v Abú Dhabí a zimné by mali byť budúci rok. Na to, aby sa mohli športovci kvalifikovať na toto podujatie, musia absolvovať národné hry. My sme sa zúčastnili ako členovia reprezentácie Slovenska Zimných národných hier Švajčiarska, kde nechýbali ani moji zverenci syn Filip a jeho veľký kamárát Mirec. Súťažilo sa v piatich disciplínach, a to v zjazdovom lyžovaní, v snežnicovom behu, bežeckom lyžovaní, florbale a snowboardingu. Florbal je tu braný ako zimný šport, v teamoch tu hrajú spolu hendikepovaní a zdraví športovci,“ hovorí Filipov otec František Graňo, ktorý je zároveň aj jeho trénerom.

Na tomto veľkom medzinárodnom podujatí sa medzi 700 športovcami nestratili ani športovci z okresu Levice. Dvojica Filip Graňo a Miroslav Šidlo sa zúčastnili vo Švajčiarsku netradičnej zimnej disciplíny. „Snežnicový beh je novinkou v programe špeciálnych olympiád dva roky. Minulý rok boli prvé Majstrovstvá Slovenska v snežnicovom behu. Filip vyhral 25 m a Mirec bol druhý na 50 m. Následne boli vybraní vedením Špeciálnych olympiád do reprezentácie. Na podujatí vo Švajčiarsku sme strávili päť dní, počas ktorých dvojica z nášho okresu absolvovala najprv kvalifikáciu – „divizioning“ a následne hlavné preteky. Kvalifikácia je rozdelená do rôznych divízií, kde súťaží maximálne 8 športovcov, aby sa mohlo naplniť to základné heslo: nechajte ma vyhrať, ak nemôžem vyhrať, nechajte ma so cťou o to sa pokúsiť. Je to postavené na tom, aby všetci mali rovnakú šancu vyhrať. Divízie sú robené kľúčom veku, hendikepu, pohlavia a výkonu. Nemal by najhorší a najslabší výkon podľa divízie prekračovať 15 až 25 %. Tým pádom je daná rovnaká šanca na víťazstvo,“ opisuje súťaž v snežnicovom behu František Graňo.

Medzi športovcami s Downovým syndrómom boli najrýchlejší

Športovcom z okresu Levice sa vo Švajčiarskom Villarse darilo, keď si domov odniesli hneď niekoľko ocenení. „Filip skončil v disciplíne na 100 metrov tretí a v 50 m na štvrtom mieste. Mirec bol dvakrát piaty, pričom v tej 50-ke mali obrovskú smolu, keď tam bol pád, ktorý Mirca zablokoval a Filip to musel celé obiehať. V stovke to bol naozaj tvrdý boj, keďže boli v tej najsilnejšej skupine ale napriek tomu boli medzi športovcami s Downovým syndrómom najrýchlejší,“ hovorí o výkonoch dvojice František Graňo. Na tomto podujatí sa zúčastnili pozvané reprezentácie zo siedmich krajín, a to z Estónska, Luxemburska, Holandska, Monaka, Talianska, San Marína a Slovenska.

O týždeň ich čaká kvalifikácia v Tatrách

Na to, aby sa mohli Filip Graňo a Miroslav Šidlo kvalifikovať v disciplíne snežnicový beh na Zimné svetové hry mentálne znevýhodnených športovcov, budú musieť zabojovať o týždeň 10. februára na Slovenských národných majstrovstvách. Toto podujatie sa bude konať na Štrbskom plese. Kvalifikácia je jedna vec a potom je nominácia, ktorá vychádza na základe kvót organizátora pre jednotlivé disciplíny. Je niekoľko kategórii, ako aj niekoľko disciplín. Na základe výsledkov Majstrovstiev Slovenska budú následne navrhnutí športovci do Slovenskej nominácie.

Koňom dali na chvíľu oddych

Po zimnej kvalifikácii na celosvetové hry čaká na Filipa krátky oddych a následne sa opäť začne venovať svojej najväčšej záľube, a tou je westernové jazdectvo.

„Koňom sme dali dlhší oddych, a po týchto majstrovstvách samozrejme aj chlapcom necháme trošku vydýchnuť a následne sa začneme znovu venovať koníkom. Teraz sme po olympiáde, tak máme trošku voľnejší rok. Chceme absolvovať kliniky, sústredenia, zdokonaliť sa technicky a naučiť sa niečo nové, aj my ako tréneri. Samozrejme budeme znovu na Santovke robiť Majstrovstvá Slovenska špeciálnych olympiád v jazdení,“ dodáva nakoniec otec Filipa a zároveň aj jeho tréner František Graňo.