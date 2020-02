FC Inter Levice oslavuje desiate výročie založenia klubu

V Mestskej únii malého futbalu sa FC Inter 2010 pripojil pred desiatimi rokmi a postupne sa stal pevnou súčasťou ligy.

4. feb 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Klub oslavuje desiate výročie

Tím malého futbalu FC Inter 2010 patrí medzi stálice Mestskej únie malého futbalu v Leviciach. Klub založil nadšenec tohto športu Jozef Gergeľ a tento rok mužstvo oslavuje okrúhlych desať rokov. V aktuálnej sezóne patrí klubu v prvej lige ôsma priečka, ale na druhý HRQ Team stráca len šesť bodov. „Klub vznikol v roku 2010 a tento rok teda oslavujeme jubileum desiatich rokov. Začali sme v druhej lige a postupne sme túto súťaž aj vyhrali, čo znamenalo postup do prvej ligy. Počas týchto rokov sme sa učili hlavne na vlastných chybách, ako tréner a vlastne aj majiteľ klubu. Najprv sme išli cestou, že sme hľadali zvučné mená, čo boli pred desiatimi rokmi v okrese, keď boli kvalitní futbalisti, ale niečo tomu chýbalo.

Tá správna chémia sa našla až časom. Boli to práve moji odchovanci, ktorých som trénoval vo veľkom futbale. Či to boli v Slovane Levice, či v Kalinčiakove od žiakov po dorast. Asi pred piatimi rokmi sme sa teda rozhodli, že zložíme tím z mojich odchovancov. Prvý rok po týchto zmenách bol dosť náročný. Skončili sme len o bod predposledný a takmer sme vypadli. Hral som súťaž so šestnásťročnými chlapcami, ale za tie roky si tí chlapci spravili dosť veľký rešpekt a teraz sme už určite nie nejakí fackovací panáci. Napríklad, aj minulý rok nám v prvej lige len o bod ušlo tretie miesto, keď sme mali šnúru aj trinásť, či štrnásť zápasov bez prehry. Ten tím sa učil samozrejme aj na vlastných chybách. Chlapci ako rástli, tak postupne získavali skúsenosti a súťaž sa už tak vykryštalizovala, že teraz patríme medzi top šestku, sedmičku v prvej lige,“ hovorí o genéze klubu majiteľ Jozef Gergeľ.

Reprezentujú Levice aj v zahraničí

Klub sa okrem ligových zápasov snaží absolvovať aj turnaje v zahraničí, čo je dobré pre rozvoz jednotlivých hráčov. „Klub reprezentuje aj Levice, keďže chodíme aj na medzinárodné turnaje. Pravidelne sa zúčastňujeme na podujatí v Třínci. Určite tam hanbu Leviciam nerobí, keď vždy postúpime z tej základnej skupiny. Tam už však väčšinou natrafíme už aj na tímy, ktoré hrajú s profesionálnymi futbalistami. Stalo sa nám však, že sme porazili slávnu Sláviu Praha U19. Minulý rok sme ďalej mali v základnej skupine Sigmu Olomouc, čo je veľmi silný tím. S týmto silným súperom sme síce prehrali, ale len o dva góly a to je proti profesionálnym futbalistom veľmi pekný výsledok. Na každej prehre sa učíme a je to len prínos, keď sa môžeme konfrontovať s tak kvalitnými mužstvami. Ešte máme mladý tím, ktorý potrebuje dozrieť. Vidieť to aj v dôležitých zápasoch, či už v lige, alebo na turnajoch. Rovnako sa aj ja stále učím porozumieť tomuto malému futbalu, čo sa mi asi aj z časti podarilo, keďže ako jediný tréner v okrese sa mi podarilo vyhrať oblastný zimný turnaj s mužmi, trikrát so žiakmi a jedenkrát s dorastencami. U žiakov sa mi to podarilo dokonca tri roky po sebe s Kalinčiakovom a následne s dorastom tohto klubu. Potom sme už museli skončiť, lebo bol nedostatok detí, ktoré by mohli hrávať,“ hovorí Jozef Gergeľ.

Darí sa aj mužstvu starých pánov

Okrem A-mužstva FC Inter 2010 sa darí aj mužstvu starých pánov. „Snažím sa zakladať aj tím starých pánov Inter 2010, čo sa mi aj darí. V tejto sezóne sa nám prvýkrát podaril nejaký úspech, keď sme boli tretí na tradičnom Štefanskom turnaji starých pánov. Dali sme si tak pekný darček k desiatemu výročiu založenia klubu. Samozrejme, nedá sa ten futbal v Interi robiť bez toho, aby nám niekto nepomohol finančne, keďže je to dosť nákladné, aj keď sa to nezdá. Veľmi nám pomáha Karol Bednár, ktorý prispieva na chod klubu. Je to chalan zanietený pre futbal, ktorý vždy pomôže. Bez takýchto ľudí sa to určite nedá robiť. Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí za tých našich desať rokov prispeli k dobrému menu nášho klubu,“ dodáva na záver majiteľ klubu FC Inter 2010 Jozef Gergeľ.