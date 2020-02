STOLNÝ TENIS: Najlepším v okrese je Ipeľský Sokolec. V tretej lige sú Šahy priebežne tretie

Počas víkendu pokračovali ligové boje v stolnom tenise.

6. feb 2020 o 11:49 Ivan Porubský, (AZS, MAB, VEM)

III. LIGA

Šahy – Žitavany 17:1 (Ištokovič, Cibulya a L. Gáspár 4,5, M. Gáspár 3,5 – F. Mášik 1). Bánov – Levice 12:6 (Mikulec 4,5, Regás 4, L. Mrkvica 2,5, B. Šimunek 1 – Beničiak 2,5, Gaľa 2, Škvarka 1,5). ŠOG Nitra B – N. Baňa/Podl. 3:15 (Mudrák, Csillag a Roháč 1 – Hlaváč a Mišík 4,5, Harmady 3,5, Kršiak 2,5). Topoľčany – Nitra 08 16:2 (Remeň, Šutiak a Illášová 4,5, Katona 2,5 – Stračár st. a Pupík 1). Čab – Trnovec B 10:8. Pok. Komárno – Ludanice 14:4.

1. Bánov A 15 13 1 1 172:98 42

2. Topoľčany A 15 13 0 2 197:73 41

3. Šahy A 15 12 1 2 190:80 40

4. N. Baňa/Podl. A 15 9 2 4 153:117 35

5. Pok. Komárno A 15 8 1 6 133:137 32

6. Ludanice A 15 5 4 6 132:138 29

7. Levice A 15 6 2 7 131:139 29

8. Žitavany A 15 5 1 9 112:158 26

9. Trnovec B 15 3 3 9 109:161 24

10. Čab A 15 3 1 11 98:172 22

11. ŠOG Nitra B 15 2 2 11 98:172 21

12. Nitra 08 A 15 2 0 13 95:175 19

Majstrovstvá okresu Levice – I. Trieda

14. kolo: SO Levice A – Rybník D 10:8, Búri J. 3,5, Baláž M. 3, Garaj L. ml. 2, Ďurišová M. 1,5 – Lackovič O. 4,5, Lackovič D. 2,5, Lackovičová R. 1. Mýtne Ludany B – Čajkov A 2:16, Fiťka J. 2 – Molnár M. 4,5, Molnár T. 4,5, Balúch V. 3,5, Pompoš K. 3,5. Si-Ju B – N.Baňa/Podlužany C 8:10, Matoš M. 3,5, Juhász J. 2, Braun P. 1,5, Tóth J. 1 – Holub P. 4,5, Papánek P. 3, Ditte J. 2,5. Tek. Lužany A – Ip. Sokolec A 3:15, Hutai P. 2,5, Grič J. 0,5 – Kovács A. 4,5, Szabó A. ml. 4,5, Czompál P. 3, Apa O. 3.

1. Ip. Sokolec A 12 11 0 1 153:63 34

2. N.Baňa/Podlužany C 12 8 2 2 123:93 30

3. Si-Ju B 13 8 1 4 125:109 30

4. Hronovce A 12 7 1 4 120:96 27

5. SO Levice A 12 6 1 5 111:105 25

6. Tek.Lužany A 13 5 1 7 111:123 24

7. Čajkov A 13 5 0 8 114:120 23

8. Rybník D 13 3 0 10 99:135 19

9. Mýtne Ludany B 12 0 0 12 52:164 12

Majstrovstvá okresu Levice – II. Trieda

14. kolo: Žemberovce A – Hronovce B 13:5, Antalicz J. 4, Varga A. 3,5, Miedzga M. 3,5, Sabová E. 1, Ukrop P. 1 – Rotík D. 2,5, Hrnčiar P. 1, Nyustyin P. 1, Hanová D. 0,5. Tek. Lužany B – Čajkov B 11:7, Petrík V. 3, Danis A. 2,5, Balog M. 2,5, Dubai A. 2,5, Balázs G. 0,5 – Molnár M. 4, Kúdeľa P. 3. Kalná nad Hronom A – Žemberovce B 17:1, Nichta P. 4,5, Kalina L. 4,5, Kicsindi T. 4,5, Pastor J. 2,5, Markuš M. 1 – Piatrik J. 1. Pukanec A – Rybník E odložené.

1. Kalná n/Hronom A 14 14 0 0 197:55 42

2. Žemberovce A 14 11 0 3 170:82 36

3. Hronovce B 14 8 1 5 148:104 31

4. Tek.Lužany B 14 6 2 6 125:127 28

5. Rybník E 13 5 2 6 111:123 25

6. Čajkov B 14 4 1 9 109:143 23

7. Pukanec A 13 2 1 10 74:160 18

8. Žemberovce B 14 1 1 12 56:196 17