Hrozivo vyzerajúca nehoda: vodičku odviezli vrtuľníkom

Po čelnej zrážke osobného a nákladného auta museli hasiči vyslobodiť jednu z dvoch zranených osôb.

6. feb 2020 o 15:55 (JN)

ŠAROVCE. Dnes dopoludnia hasiči zasahovali pri vážnej dopravnej nehode. Stala sa na ceste 1. triedy v katastri obce Šarovce. Pri nehode sa čelne zrazili osobné a dodávkové vozidlo.

„Obidve osoby utrpeli zranenia rôzneho charakteru, jednu museli hasiči z havarovaného vozidla vyslobodzovať,“ informoval Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti.

Na miesto nehody privolali leteckých záchranárov, pilot vrtuľníka pristál na poli.

„Posádka leteckých záchranárov si prevzala do svojej starostlivosti 47-ročnú vodičku osobného auta. Pacientka bola pri vedomí, so záchranármi komunikovala,“ priblížila Zuzana Hopjaková, hovorkyňa spoločnosti Air Transport Europe. Ako dodala, po doplnení liečby a preložení na palubu vrtuľníka bola žena s podozrením na zlomeninu driekovej časti chrbtice a dolnej končatiny v stabilizovanom stave letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Nitre.