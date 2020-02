Judo klub Levice oceňoval najlepších za rok 2019

Judo klub Levice organizoval už druhý ročník slávnostného vyhodnotenia reprezentantov klubu za rok 2019.

8. feb 2020 o 10:44 Eva Lehotkaiová

Každého zaujímalo, kto si tentoraz odnesie domov pohár a pamätný diplom. Pri rozhodovaní sa veľký dôraz kládol za vzornú reprezentáciu klubu nielen na domácich a zahraničných turnajoch, ale samozrejme aj na dosiahnuté výsledky počas celého roka. Tento rok bola vyhodnotená každá veková kategória (t.j. U9, U11, U13, U15 a U18) a kategórie ako Objav roka (Matej Kraus), Talent roka (Matej Kosorín) a Športovec roka (Patrik Nezbeda) - ktorý súčtom bodov dosiahol za celý rok najvyšší počet bodov. Špeciálna cena bola udelená našej prvej Majsterke SR v kategórii FU13 – 44 Zoji Šebovej.

Poradie v jednotlivých kategóriách:

U9 – 1. miesto: Patrik Nezbeda, 2. Miroslav Slušný, Samuel Tamás, U11 – 1. Zuzana Lehotkaiová, 2. Damian Nozdrovický, 3. Pavol Lipták, Rudolf Slovík, U13 – 1. Oliver Kossuth, 2. Zoja Šebová, 3. Vladimíra Pašková, Natália Kvitkovská, U15 – 1. Ondrej Kosorín, 2. Filip Fűri, 3. Thieryy Ivanič, Duncan Ivanič, Adam Pető, U18 – 1. Adam Kossuth, 2. Martin Majer, 3. Emma Kissová.

Šport ROZHOVOR: Hrajúci tréner Levičanov si zahral aj za profesionálne futsalové mužstvo Čítajte

Ani tento ročník sa nezaobišiel bez hostí, ktorými boli Jun Ota, M. Vyžinkár a mesto Levice reprezentoval Ervín Szalma, ktorí zároveň odovzdávali ceny v jednotlivých kategóriách. Ľudové tradície nám prišli pripomenúť dievčatá z folklórneho súboru Tekovanček - Sofinka a Rebeka - ďakujeme Vám, boli ste skvelé. Kategórií bolo veľa, no niektorým sa tento rok neušlo ocenenie, čo však neznamená, že za tento rok (2020) to nemôže byť úplne inak. Všetkým držíme palce, prajeme veľa chuti a radosti z tohto krásneho športu, ale hlavne pevné zdravie.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám počas roka akokoľvek pomáhajú, ceníme si to nesmierne. Poďakovanie patrí samozrejme hlavne tým, bez podpory ktorých by tieto výsledky boli len našim snom, teda Vám rodičia a starí rodičia. Najväčšia zásluha však patrí hlavne našim trénerom (Michal Fedor, Ľudovít Kossuth a Boris Mikuška), ktorých mravenčia práca je výsledkom týchto skvelých úspechov.