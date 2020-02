Po jeseni panovalo v MŠK Želiezovce obrovské sklamanie

Nováčik piatej ligy východ MŠK Želiezovce mal pred začiatkom novej sezóny určite vyššie ambície ako bola po pätnástich kolách nakoniec realita.

9. feb 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Prvých šesť zápasov bez bodu

Futbalisti Želiezoviec ako minuloročný víťaz Oblastných majstrovstiev ObFZ Levice vstupovali do piatej ligy východ s ambíciou od úvodu zamiešať karty, ale tento cieľ im nevyšiel. V úvodných šiestich kolách nezískali ani bod, a tak v klube po skončení prvej polovice ligy nevládne spokojnosť. „S jesennou časťou panovalo v klube obrovské sklamanie, hlavne čo sa týka výsledkovej stránky, keďže sme mali oveľa vyššie očakávania pri našom postupe z okresu. Chceli sme sa umiestniť do toho piateho – šiesteho miesta. Mužstvo na to síce bolo adekvátne, ale ten štart do jesennej časti súťaže bol veľmi zlý a prvé víťazstvo sme zaknihovali až v siedmom kole. Hlavne tie prvé štyri zápasy boli katastrofické, čo by sa dalo pripísať aj dovolenkovému obdobiu, čo určite trápi viaceré kluby. Po našej prvej výhre doma s Veľkými Kosihami sa to už pomaly začalo rozbiehať. Zlepšila sa aj tréningová morálka hráčov a zlepšili sa aj tréningové dávky. Hlavne tá druhá časť jesene nám viac menej vyšla, keďže sme tam zaknihovali aj viacero víťazstiev a zas na záver sezóny nám odišla energia a išlo to trošku zlým smerom. Ako hovorím, dvanásť získaných bodov na jeseň je veľmi zlá vizitka, a tak panovalo veľké sklamanie vo vedení,“ hovorí už bývalý podpredseda klubu MŠK Želiezovce Tibor Rotík.

Mrzia ich hlavne domáce prehry

V prvých šiestich kolách sa zverencom Petra Kokošku ako nováčikovi nepodarilo získať ani bod, keď inkasovali až sedemnásť gólov. „V prvých zápasoch určite bolo z časti aj nejaké to podcenenie. Trošku sme sa dali rozmaznať víťazstvom v Oblastných majstrovstvách. Sme si mysleli, že to pôjde samé, ale tá piata liga je určite o niečom inom a doplatili sme doma hlavne v prvom zápase so Svodínom. Toto mužstvo bolo postupujúce až zo siedmeho miesta najvyššej okresnej ligy v Nových Zámkoch a my sme s nimi doma prehrali 0:2. Prišli aj ďalšie nepriaznivé výsledky a už sa nám to nakopilo. Druhá vec je aj tá, že sme nemali ani len kúsok šťastia, keď napríklad aj v Dulovciach sme po polčase viedli 2:0, do druhého polčasu sme išli s cieľom zaknihovať ďalší gól, ale súper potrestal naše chyby. Prestali sme hrať, keďže sme si mysleli, že súper sa asi sám porazí. To sa nám nevyplatilo a nakoniec sme tento zápas prehrali 2:3. Veľmi nás mrzel tento zápas, keďže po víťazstve sme si mohli stiahnuť aj plusové body. Mrzia nás hlavne tie domáce prehry, keď sme prehrali s už spomínaným Svodínom, ale aj domáca prehra s Okoličnou, ktorá však bola o súťaž lepšia od nás. Prehrali sme aj smolne s Kmeťovom, kde aj trošku diskutabilné rozhodnutia arbitra ovplyvnili tento zápas. Ďalej prehra v poslednom zápase doma s Pribetou, čo nás fakt veľmi mrzelo, keďže to bola veľká strata,“ hodnotí zlý úvod sezóny Rotík.

Z odchodom mužstiev utrpela kvalita ligy

Pre začiatkom ligy využilo viacero mužstiev možnosť postúpiť do štvrtej ligy, čo určite ovplyvnilo kvalitu súťaže. „Bohužiaľ to svedčí o úrovni futbalu, keď to štvorky postupovali mužstvá zo šiestich, siedmich miest a toto s futbalom nemá nič spoločné. Určite sa tá kvalita jednotlivých líg zhoršila. Pôsobím vo futbale dosť dlho nato, aby som to vedel porovnať,“ hovorí Tibor Rotík.

Prišlo k zmenám vo vedení klubu

V klube MŠK Želiezovce prišlo po jesennej časti k zmenám vo vedení. „Novým prezidentom klubu sa stal Norbert Rák, ktorý vymenil na tomto poste Ladislava Sokola. Tak isto som ja odstúpil z postu podpredsedu klubu, keďže sme sa s pánom Sokolom dohodli, že prenecháme svoje miesta novým ľudom. Pri klube sme pôsobili dlhé roky a asi nastal čas na zmenu,“ hovorí už bývalý funkcionár MŠK Želiezovce Tibor Rotík

Príprava MŠK je už v plnom prúde

Futbalisti MŠK už naplno odštartovali zimnú prípravu, počas ktorej sa chcú dobre pripraviť na náročnú jarnú časť. „Svoj prvý prípravný zápas odohralo mužstvo v sobotu 25. januára, keď odohrali zápas proti Čajkovu. Ten však chalani prehrali vysoko 2:7. Ešte náš čaká doma Hontianska Vrbica, následne MŠK preveria Nevidzany z piatej ligy, Starý Tekov, Pozba a generálka by mala byť pravdepodobne so Šrobárovou,“ hovorí na záver Tibor Rotík.

TABUĽKA PO JESENI

1. Šahy 15 13 1 1 44:8 40

2. Bešeňov 15 12 2 1 52:12 38

3. Okoličná 15 9 3 3 49:22 30

4. Komjatice 15 8 6 1 38:18 30

5. Podlužany 15 9 3 3 32:16 30

6. Kmeťovo 15 7 5 3 30:16 26

7. Salka 15 7 1 7 31:34 22

8. Pribeta 15 6 3 6 26:26 21

9. V. Kosihy 15 6 2 7 39:30 20

10. V. Kýr 15 5 3 7 26:37 18

11. Zemné 15 3 4 8 24:43 13

12. Svodín 15 4 0 11 25:39 12

13. Želiezovce 15 4 0 11 26:41 12

14. Dulovce 15 3 3 9 17:52 12

15. Bánov 15 2 2 11 12:35 8

16. Lipová 15 2 2 11 19:62 8

DOMA

1. Podlužany 8 7 0 1 16:5 21

2. Bešeňov 7 6 1 0 26:7 19

3.Komjatice 8 6 1 1 23:6 19

4. Šahy 6 6 0 0 26:1 18

5. Salka 8 6 0 2 24:11 18

6. V. Kýr 8 5 1 2 20:13 16

7. Okoličná 8 4 3 1 29:12 15

8. Kmeťovo 7 4 3 0 19:7 15

9. Želiezovce 8 4 0 4 18:15 12

10. V. Kosihy 7 3 2 2 21:13 11

11. Pribeta 7 3 2 2 11:7 11

12. Zemné 7 3 1 3 15:19 10

13. Dulovce 8 2 3 3 10:18 9

14. Bánov 7 2 2 3 9:16 8

15. Svodín 7 2 0 5 13:15 6

16. Lipová 9 1 1 7 10:35 4

VONKU

1. Šahy 9 7 1 1 18:7 22

2. Bešeňov 8 6 1 1 26:5 19

3. Okoličná 7 5 0 2 20:10 15

4.Komjatice 7 2 0 5 15:12 11

5. Kmeťovo 8 3 2 3 11:9 11

6. Pribeta 8 3 1 4 15:18 10

7. Podlužany 7 2 3 2 16:11 9

8. V. Kosihy 8 3 0 5 18:17 9

9. Svodín 8 2 0 6 12:24 6

10. Salka 7 1 1 5 7:23 4

11. Lipová 6 1 1 4 9:27 4

12. Zemné 8 0 3 5 9:24 3

13. Dulovce 7 1 0 6 7:34 3

14. V. Kýr 7 0 2 5 6:24 2

15. Bánov 8 0 0 8 3:19 0

16. Želiezovce 7 0 0 7 8:26 0