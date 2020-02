Florbalisti Levíc postúpili do play-off z tretieho miesta

Fanúšikovia florbalu v Leviciach sa konečne dočkali ligových zápasov nováčika FBC Levice. Celodenný turnaj prilákal do haly množstvo divákov, ktorý najprv videli víťazstvo domácich a následne remízu v krajskom derby proti Nitre.

10. feb 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Podobnú atmosféru ešte hráči nezažili

Levická športová hala bola na začiatku februára dejiskom prvého domáceho turnaja v rámci druhej najvyššej florbalovej ligy na Slovensku. Domáce mužstvo pod názvom FBC Levice vstúpilo do sezóny z pozície nováčika a určite je príjemným prekvapením súťaže. Už pred záverečným turnajom v Leviciach bolo isté, že do play-off budú žltozelení vstupovať z lepšej pozície, keďže mali istotu minimálne štvrtého miesta. Nováčika prišlo do haly podporiť množstvo fanúšikov, čo hráčom určite pomohlo k lepším výsledkom. „Na tieto domáce zápasy sme sa veľmi tešili, no mali sme aj obavy, aby sme si nespravili hanbu pred domácim publikom. Palubovka, ktorá je v hale, nie je práve najlepším povrchom na florbal, keďže loptička miestami odskakovala od hokejky, ale sme radi, že sme mohli odohrať zápasy pred domácim publikom. Týždeň pred domácimi zápasmi sme robili dosť veľkú propagáciu nášho domáceho vystúpenia, aby sme prilákali čo najviac divákov. Zamerali sme sa hlavne na zápas s Nitrou a chceli sme sústrediť všetkých fans hlavne na tento zápas. Nakoniec sa nám to aj podarilo. Na náš prvý zápas prišlo plus-mínus 30 ľudí, a tak to bolo aj počas celého turnaja. Už keď sme nastupovali na rozvičku na posledný zápas dňa s Nitrou, bolo vidieť značný rozdiel na tribúnach. Nakoniec sa dostavilo do haly približne 120-130 divákov, ktorí nám vytvorili fakt krásnu atmosféru, akú sme nezažili ešte na žiadnom zápase 2.ligy. Nikde inde nechodia diváci v takomto počte na zápasy 2. ligy. Dúfame, že nás rovnako prídu fanúšikovia podporiť v takomto počte aj na play off,“ hovorí na úvod predseda klubu, tréner a zároveň aj hráč Marek Marko.

Turnaj si pochvaľovali aj súperi

Na turnaji sa okrem Levíc predstavili aj hráči Nitry, Serede, Trenovca a Trenčianskych Teplíc. Všetci si po skončení pochvaľovali organizáciu turnaja. „Čo sa týka organizácie, tak družstvá boli spokojné s celým priebehom turnaju. Naša hala je jedna z najlepších hál, v akých sa hráva florbal na západe. Jedinou nevýhodou je povrch, ktorý nie je úplne ideálny. Takže aj vďaka tomuto boli tímy spokojné s turnajom a s prostredím, v ktorom sa hralo,“ dodáva zástupca klubu z Levíc.

Už tento víkend ich čaká štvrťfinále play-off

Na Levičanov po tomto turnaji určite nečaká žiadny oddych, keďže už tento víkend ich čaká dvojzápas v play – off, kam sa im podarilo prebojovať sa z tretieho miesta. Ich súperom bude mužstvo z Hornej Nitry, čo je vždy kvalitný súper. „Túto sezónu sa prvýkrát zmenil systém play off v 2. lige mužov a súpera si prvé štyri tímy vyberali postupne podľa toho, ako sa umiestnili. My sme si teda vyberali ako tretí tím v poradí a ostali nám na výber už len FbO Sršne Prievidza a Victory Stars Dubnica nad Váhom B. Po zvážení viacerých faktorov sme si nakoniec vybrali Prievidzu. Prievidza tak isto ako aj Dubnica, majú svoje „A“ tímy v 1. lige mužov a predpisy súťaží dovoľujú, aby chodili hráči z vyšších líg hrať za družstvá v tých nižších. Keď sa 1. a 2. liga neprekrývajú, majú tieto tímy v 2. lige dosť pozmenenú zostavu o hráčov z 1. ligy. Tak tomu bolo aj počas nášho prvého vzájomného zápasu s Prievidzou, ktorý sme po náročnom dueli prehrali tesne 8:9. Treba ale povedať, že sme v ten deň hrali dva zápasy po sebe a nemali sme pred týmto zápasom žiadnu prestávku na regeneráciu. Aj napriek tomu sme odohrali vyrovnaný duel. Náš druhý vzájomný zápas sme vyhrali pomerne jednoznačne, a to 10:5, keď Prievidza nebola posilnená o hráčov z „A“ družstva. Naše vzájomné zápasy sú teda v tejto sezóne 1:1 a pred play off je všetko otvorené. Predpokladáme, že Prievidza príde na naše zápasy s kompletne iným tímom, s akým hrávali väčšinu zápasov v našej lige a práve preto budú tieto zápasy pre nás náročné. Spravíme však všetko preto, aby sme postúpili ďalej,“ hodnotí kvalitu súpera v play-off Marko. Hráči oboch mužstiev to budú mať počas víkendu náročné, keďže v sobotu 15. 2. sa odohrá zápas v Leviciach (18.30 h) a následne hneď v nedeľu príde na odvetu v Prievidzi. V prípade nerozhodnosti sa bude hrať rozhodujúci zápas opäť v Leviciach v stredu 19. februára.

Mali šťastie na termíny

Pred vyraďovacou časťou sa Levičania trošku obávali o vyťaženosť haly, ale napokon sa im podarilo všetko vybaviť tak, aby si fanúšikovia mohli užiť ligový florbal v najväčšej hale mesta. „Trochu som sa toho obával, keďže na play off sú už pevne stanovené dátumy a vy ako organizátor si môžete prispôsobovať už len čas zápasov. Naša hala je veľmi vyťažená a to nie len basketbalistami, ale aj všelijakými celodennými akciami. Tentokrát, našťastie, nebudú hrať Patrioti doma, a tak sa nám podarilo vybaviť halu na takýto večerný čas. Chceli by sme týmto časom prilákať aj trošku viac divákov, keďže v tomto čase býva väčšinou basketbal, tak skúsime pripraviť pre Levičanov večerný športový program my,“ hovorí Marek Marko.

Určite myslia aj na ďalšieho súpera

Žltozelení však určite myslia aj ďalšie kolo, keďže ich cieľom je postúpiť. Semifinálové boje by sa však už hrali na tri víťazné zápasy. „Ako som už povedal, bude veľmi ťažké prejsť cez Prievidzu. No v ďalšej fáze súťaže, a to v semifinále, sa hrá už na tri víťazné zápasy a tam už bude asi jedno, akého súpera budeme mať. Predpokladáme ale, že dostaneme Sereď. Ak budeme brať do úvahy fakt, že postúpia všetky tímy z TOP 4, tak najprijateľnejším súperom by bola asi Nitra aj z hľadiska blízkosti našich miest a aj z pohľadu vyrovnaných duelov. To sú ale všetko len dohady a, samozrejme, najskôr musíme postúpiť cez Prievidzu,“ dodáva nakoniec predseda klubu Marek Marko.

Výsledkový servis

FBC Levice - Revel Trenčianske Teplice 18:5 (6:2, 4:3, 8:0), 2. Patay, 3. Marko (M. Kvočka), 8. Taldík (Tokár), 14. Tokár, 17. Páleník (Patay), 20. Boďo (Gašparec), 25. Gašparec (Patay), 33. Tokár (M. Kvočka), 34. Marko (Tokár), 34. R. Kvočka (Páleník), 41. Tokár, 41. Taldík (Tokár), 42. R. Kvočka (M. Kvočka), 48. Taldík (Tokár), 49. Taldík (M. Kvočka), 53. Gašparec (Mišura), 56. Tokár, 58. Patay - 6. Martinka, 14. Horečný (Kollár), 32. Horečný, 33. Martinka (Horečný), 35. Horečný (Kohútová). Levice: Rudenko – Kvočka M., Laktiš, Littva, Balla – Páleník, Kvočka R., Patay – Gašparec, Mišura, Boďo – Marko, Tokár, Taldík. Prvý zápas sme odohrali proti tímu z dolnej polovice tabulky a boli sme papierovým favoritom. Na zápas sme nastúpili s cielom vyhrať ho a naladiť sa poziitívne na zápas s Nitrou. Hneď prvú tretinu sme sme vyhrali jednoznačne 6:2, no súper sa stále snažil vrátiť do zápasu. V druhej tretine sme trochu poľavili zo svojho výkonu a tretinu sme vyhrali len o jeden gól. V druhej prestávke sme si povedali, že nesmieme nechať nič na náhodu a musíme zápas čo najskôr rozhodnúť. To sa nám aj podarilo hneď v prvej minute tretej tretiny, keď sme si dvoma gólmi zariadili vedenie o 7 gólov a zápas sa následne už len dohrával.

FBC Levice – ŠK Slávia SPU DFA Nitra 5:5 (3:1, 1:3, 1:1), 5. Taldík (Tokár), 10. Tokár (Balla), 16. M. Kvočka (Laktiš), 36. Tokár (M. Kvočka), 48. Tladík (Tokár) - 6. Jančo (Gazda), 21. Hrušovský (Gazda), 30. Gráf (Šedivý), 48. Gazda (Šedivý), 60. Bányi (Gazda). Levice: Rudenko – Kvočka M., Laktiš, Littva, Balla – Patay, Fazekaš, Kvočka R. – Gašparec, Páleník, Boďo – Marko, Tokár, Taldík – Mišura. Tento zápas mal od začiatku až do konca obrovskú energiu a skóre bolo ako na hojdačke. Kým sme my vyhrali prvú tretinu 3:1, Nitra sa vrátila do hry lepšou druhou časťou zápasu, ktorú vyhrala tak isto 3:1 a tak sme do poslednej tretiny vstupovali za vyrovnaného stavu 4:4. V tretej tretine to už bolo len o tom, kto spraví chybu a komu sa ju podarí zužitkovať. Nám sa podarilo streliť gól 12 minút pred koncom zápasu a už to vyzeralo, že to v super atmosfére dotiahneme do víťazného konca. Nitra sa pokúšala aj o hru bez brankára, ktorá jej nakoniec vyšla. 7 sekúnd pred koncom zápasu dostali po našom faule štandardku pred našou bránou a podarilo sa im streliť z nej gól, ktorý znamenal deľbu bodov pre obe družstvá. Táto remíza ale vyšla lepšie pre domáce družstvo, keďže my sme sa na treťom mieste udržali, ale Nitra padla na druhé miesto.