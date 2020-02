Hokejisti Levíc dominovali na ľade Trnavy

Levice v nadstavbovej časti Slovenskej hokejovej ligy vycestovali za súperom do Trnavy.

Nadstavba – 6. kolo

Trnava – Levice 3:7 (2:2, 1:2, 0:3).

V prvej a v druhej tretine sa nehral oku lahodiaci hokej, keď sa oba tímy zamerali na dobrý forčeking a pozorné bránenie. V prvom dejstve mali viac šancí domáci hokejisti, v druhej tretine sa to obrátilo a počet striel hovoril vysoko v prospech Levíc. Tretia tretina už bola v hosťujúcej réžii, keď sa presadili v útočnom pásme a gólovo sa pridala aj štvrtá a prvá päťka. Hostia svojho súpera prestrieľali v pomer 23:48.

Góly: 8. Marguš (Lavrenov, Jakab), 12. Hudec (Bobál, Burian), 37. Bobál (Marguš, Schmidt) – 8. Tužinský (Piačka, Hudec), 20. Novák (Buianov, Tábi), 26. Tábi (Hvizdoš, Kohút), 32. Vorobyev (Novák), 47. Klenko (Vorobyev, Mrázik), 55. Beták (Novák, Kobolka), 57. Vorobyev (Beták, Novák). Strely: 23:48. Divákov: 128. Levice: Kožiak – Buianov, Novák, Beták, Mrázik, Vorobyev – Hudec, Kobolka, Kováč, Hvizdoš, Tábi – Kudrna, Kohút, Piačka, Tužinský, Gubo – Štefanka, Kuzma, Adámik, Klenko, Špankovič.

Pavel Takáč, tréner Levíc: „Od začiatku sme chceli hrať poctivý, kvalitný hokej vediac, že Trnava hrala tretí zápas za posledných päť dní a má kompletné iba tri päťky. V prvej tretine sa nám to však veľmi nedarilo. Nehrali sme u nich, teda v útočnom pásme, nehrali sme ani dôrazne. Trnava má však veľmi dobré otáčanie hry do útoku, často sa dostáva do únikov a prečíslení. Túto silnú stránku súpera sme však eliminovali a aj vďaka tomu sme tiež vyhrali. Zregenerujeme a tešíme sa na piatok, kedy si chlapci užijú domácu exhibíciu s Banskou Bystricou pri príležitosti 90. výročia hokeja v Leviciach.“

Ostatné výsledky: Žilina – Považská Bystrica 5:2.

7. Žilina 44 20 3 3 18 139:127 69

8. Levice 44 18 2 3 21 151:156 61

9. Považská Bystrica 44 10 2 4 28 111:171 38

10. Trnava 44 9 0 2 33 127:230 29

SR U18 14 1 1 0 12 22:71 5

Najbližší program: 12. 2. o 18.00 h Levice – Považská Bystrica, 14. 2. o 18.00 h Žilina – Levice.