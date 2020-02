HK Levice spolu s vyše 1900 divákmi oslávil 90. výročie

Hokejová hala v Leviciach bola počas piatkového večera dejiskom slávnostnej udalosti, ktorou si hokejový klub pripomenul 90. výročie tradície hokeja v meste.

12. feb 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Prvý zápas odohrali proti Slávii Banská Bystrica

Levický hokejový klub usporiadal počas uplynulého víkendu oslavu pri príležitosti 90. výročia hokeja v Leviciach. Pozvanie na toto podujatie prijal extraligový klub z Banskej Bystrice. Počas vyše trojhodinového programu si vyše 1900 divákov vychutnalo množstvo sprievodných podujatí, ktoré dotvorili skvelú atmosféru na zimnom štadióne v Leviciach. „Toto podujatie sme organizovali pri 90. výročí tradície hokeja v Leviciach, tak na upresnenie to nebolo založenie klubu, ale pred 90. rokmi vznikla tradícia hokeja. Začala presne zápasom proti Slávii Banská Bystrica a hralo sa na ploche, kde sa dnes nachádzajú levické rybníky. Práve preto sme odohrali aj exhibičné stretnutie proti HC 05 Banská Bystrica,“ hovorí o histórii zástupca HK Levice Marián Moravčík.

Trojhodinové podujatie s oceňovaním

Súvisiaci článok Florbalisti Levíc postúpili do play-off z tretieho miesta Čítajte

Na divákov počas troch hodín čakalo množstvo kultúrnych sprievodných podujatí, ale hlavným programom bolo ocenenie osobností, ktorí sa zaslúžili o hokej v Leviciach. „Celé podujatie sme odštartovali oceňovaním osobností levického hokeja. Ocenených bolo až 35 osobností, konkrétnejšie bývalí funkcionári, tréneri, ktorí sa pričinili o rozvoj hokeja v meste. Ďalej sme ocenili aj bývalých primátorov a samozrejme, aj terajšieho Jána Krtíka. Boli oceňované aj dve rodiny - Novákovci a Adamíkovci, ktorých členovia sa nejakým spôsobom zapojili do hokeja v Leviciach. Ocenenie si prevzala aj Anna Benediková, ktorá sa pričinila o rozvoj ženského hokeja. Ďalej určite treba spomenúť aj bývalú riaditeľku Základnej školy Pri Podlužianke Máriu Čukovú a aj súčasnú Alžbetu Štofkovú Dianovskú, ktorým patrilo ocenenie za rozvoj a činnosť športových hokejových tried,“ predstavuje program podujatia zástupca klubu.

Zápas patril extraligistovi

Pozvanie na exhibičný zápas prijali hráči extraligového klubu HC 05 Banská Bystrica. Levičanom sa podarilo tohto súpera vybaviť aj vďaka reprezentačnej prestávke, keďže momentálne sa liga nehrá. „Zápas sa napokon skončil 1:5 pre extraligového majstra z minulého ročníka. Od oboch mužstiev sa samozrejme skôr jednalo o taký prípravný zápas, keď si obe mužstvá vyskúšali všetky päťky. Bystrica prišla s hráčmi, ktorí v extralige hrávajú stabilne a samozrejme aj so zahraničnými hráčmi. Možnosť ukázať sa levickému publiku dostali aj hráči, ktorí nedostávajú až tak často šancu v lige. My sme nastúpili s tímom, ktorý hráva stabilne prvú ligu. Tohto súpera sa nám podarilo dostať do Levíc vďaka Marcelovi Ozimákovi, ktorý je aj vo výkonnom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja, a tak sme jeho kontakty využili a našiel sa termín, ktorý vyhovoval obom mužstvám,“ hovorí o súperovi spod Urpína Marián Moravčík.

Ocenenie si odniesol aj miestny fanklub

Medzi ocenenými počas podujatia nemohol chýbať ani levický fanklub, ktorý je na každom zápase šiestim hráčom na ľade. „Po prvej tretine bol ocenení aj fanklub Ultra lions ´96 ako poďakovanie za ich fandenie na každom zápase, čo veľmi pozitívne predstavitelia tohto fanklubu prijali. Bolo to veľmi pekné a emočne vypäté z ich strany. Po zápase boli samozrejme ocenení aj rozhodcovia a aj všetci hráči, ktorí si domov na pamiatku odniesli slávnostné plakety,“ dodáva na záver zástupca HK Levice Marián Moravčík.