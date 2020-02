Levice: Klientske centrum otvoria tento týždeň

Skúšobná prevádzka v novom spoločnom mieste úradov sa začne od štvrtka 13. februára.

10. feb 2020 o 16:12 Jana Némethová

LEVICE. Úrady, ktoré boli dlhé roky roztrúsené po meste, budú situované v jednej lokalite – v novovzniknutom klientskom centre na Rozmarínovej ulici a v susednej budove na Komenského ulici. Stránky tu vybavia všetko od nových dokladov, evidencie auta či zápisu do katastra.

Premiestňovanie sa začalo minulý týždeň do priestorov, ktoré upravovali od októbra. V týchto dňoch sa úrady pripravujú na uvedenie do prevádzky. Týka sa to vedenia Okresného úradu v Leviciach a siedmich odborov, ako je odbor starostlivosti o životné prostredie spolu s pozemkovým a lesným odborom, odbor živnostenského podnikania, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor krízového riadenia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a organizačný odbor. Taktiež časti Okresného dopravného inšpektorátu v Leviciach a oddelenia dokladov.

Ako informoval Gabriel Buzási, prednosta Okresného úradu v Leviciach, v závere minulého týždňa pokračovali v sťahovaní s malým sklzom oproti pôvodnému časovému harmonogramu, preto pracovali aj počas víkendu, čo nebolo v pôvodnom pláne. V čase prechodného obdobia vybavujú stránky v obmedzenom režime.

Skúšobný režim na Rozmarínovej ulici sa začne vo štvrtok 13. februára.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Obnova Saratovskej a ďalších ulíc v Leviciach, odsunutých z vlaňajška, sa začína Čítajte

Rovnako časť polície mení svoje pôsobisko. Okresný dopravný inšpektorát - odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií, a tiež oddelenie dokladov má na premiestnenie pár úvodných dní tohto týždňa. Na navej adrese, na Rozmarínovej ulici, začnú stránky vybavovať 13. februára.

Posledný úrad, ktorý sa bude sťahovať a klienti ho už nenájdu na pôvodnom

pôsobisku, na Ulici T. Vansovej, je katastrálny odbor. Balenie sa začne 13. februára. Kataster bude mať sídlo v samostatnej budove na Komenského ulici.